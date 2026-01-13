Ensayo de La Mojigata en el Club Capurro. (archivo, enero de 2025)

A partir del lunes 26 de enero, el Teatro de Verano será una vez más el escenario que reciba al Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas. El certamen contará con la participación de 19 murgas, cinco parodistas, cinco humoristas, cinco revistas y seis sociedades de negros y lubolos.

Los conjuntos de las diferentes categorías ensayan sin pausa en sus respectivos locales, afinando detalles y ya en cuenta regresiva hacia lo que será el Desfile Inaugural del Carnaval el jueves 22 por la Av. 18 de Julio.

Murgas

A la Bartola: Club Carlitos Prado (Islas Canarias 4333)

Cayó La Cabra: Club Colón (San Martín y Fomento)

Curtidores de Hongos: Club Fraternidad (Heraclio Fajardo 3464)

Doña Bastarda: Sutel (Miguelete 2332)

Don Bochinche y compañía: Comisión Vecinal Las Acacias (Bagé y Av. General Flores)

Falta y Resto: AUTE (Agraciada 2463)

Gente Grande: Club Ossolana (Altamirano 3242)

Jardín del Pueblo: Club Los Sauces (Ayacucho 614, Paysandú)

Jorge: ATSS (Fernández Crespo 1780)

La Gran Muñeca: Club Tito Frioni (Anzani 1910)

La Margarita: AFPU (Fernández Crespo 2163)

La Mojigata: Club Capurro (Capurro 922)

La Nueva Milonga: Club Industria (José Serrato 3528)

La Trasnochada: Botánica Sala (Atilio Pelosi 1969)

Los Diablos Verdes: Sindicato del Vidrio (Laureles y Tellier)

Mi Vieja Mula: Club Cyssa Maroñas (Marcos Sastre 2737)

Patos Cabreros: Club Colonia (Joaquín Suárez 2928)

Queso Magro: pulpería El Lagarto (República de Corea 3390)

Un Título Viejo: Tablado Flor de Maroñas (Manuel Acuña 3099)

Parodistas

Adam’s: Club Dryco (Enrique Martínez 1645 esq. San Martín)

Caballeros: Club Millán y Raffo (Eduardo Pondal 869 esq. Millán)

Los Muchachos: Casa de los Muchachos (Av. Rivera 3629 esq. Bustamante) Club Rentistas (Av. General Flores 4020)

Momosapiens: Ciudad Fútbol (Mallorca 4406)

Zíngaros: Centro de Protección de Choferes (Coronel Raíz 1002)

Humoristas

Cyranos: Espacio Box (Av. General Flores 4638)

Los Choby’s: Yaguarón Bochas Club (Lima 1412)

Los Rolin: Club Uruguay Prado (India Muerta 3853)

Social Club: Sociedad Urbana Villa Dolores (Alejo Rossell y Rius 1483)

Sociedad Anónima: Hostería del Parque (Km 92.500 ruta 3, San José)

Sociedades de Negros y Lubolos

Herencia Ancestral: Club Unión de Toledo (Baltasar Brum 14, Canelones)

Integración: Espacio Integración (Río Negro 1025)

La Sara del Cordón: Paysandú y Gaboto

Más Que Lonja: República del Buceo (Santiago Rivas y Enrique Martínez) Cub Náutico y de Pesca Buceo (Francisco Bilbao 3708)

Valores: Tractatus (25 de Agosto e Ituzaingó)

Yambo Kenia: Montevideo Scenarium (Laureles 534)

Revistas

Carambola: Centro Cultural Julia Arébalo (Camino Tomkinson y Luis Batlle Berres)

House: Academia House (Juan José de Amézaga 2071)

La Compañía: Espacio La Compañía (Gualeguay 3337)

Madame Gótica: Centro Social Peñarol (Av. Sayago 1455 esq. Edison)

Tabú: Club Arbolito (Humboldt 4270)