Botana: ámbito de intercambio entre el gobierno y las AFAP es una “espantosa señal” que “termina legitimando la inestabilidad”

El senador blanco se pronunció sobre la propuesta para que exista exclusividad en el trabajo parlamentario de su homólogo frenteamplista Daniel Caggiani y dijo que “no tiene un voto para su proyecto ni dentro de la bancada de él”

El senador del Partido Nacional Sergio Botana presentó la moción para interpelar al ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, en la Cámara de Senadores. Este lunes estuvo en Panorama informativo de la diaria Radio y dijo que la idea central es “discutir el estado general de la economía y las respuestas del gobierno” para constatar “si le estamos acertando con el remedio”, enmarcado en un panorama que “se viene cerrando cada día más”: “La respuesta a una economía que se cae a pedazos, en ningún lado del mundo ha sido subir los impuestos”, señaló.

Por otro lado, están las modificaciones al rol de las administradoras de fondos de ahorro previsional (AFAP) que propuso el Diálogo Social y deberán tratarse en el Parlamento. Según Botana, los anuncios que surgieron de la instancia generan “inestabilidad y nervios”, al tiempo que la propuesta sobre el ahorro individual pondría “en jaque todo el sistema de seguridad social hacia el futuro, todas las jubilaciones de las personas, el costo deficitario del sistema y el agrandamiento de ese déficit”, además de que también arriesgaría “la única plata segura que tiene el uruguayo”.

“El ministro tiene responsabilidad en esto y no es chica, porque además de haber armado el Diálogo Social, lo amplificó yendo a conversar con el Diálogo Social y poniéndose a proponer soluciones alternativas de que las AFAP ahora [administren] la plata —que se ve que no eran tan malos administradores— pero las cuentas las lleve el Estado”, acotó. En esa línea, las personas “no van a elegir quién le administra”, lo hará “alguien que se la puede devorar en cualquier momento, se la expropia y se la pone en la cuenta común”.

A principios de mayo, el gobierno constituyó un ámbito de intercambio con las AFAP que el senador blanco catalogó como una “espantosa señal”. En su visión, Oddone fue “a proponerles que se bajen del sistema actual y acepten la nueva regla, o a que resistan. Una de las dos cosas fue”. Dijo que lo anterior genera nerviosismo en todos los que “dependen de esas decisiones” y “el día que el ministro va a conversar con el Diálogo Social y con las AFAP, el ministro termina legitimando todo y legitimando la inestabilidad”, cerró.

“Hay temas en los cuales, si están bien resueltos, funcionan bien y la intención es no cambiar nada, ¿por qué va a ir a dialogar?”, se preguntó. Para Botana, los cambios al sistema cuestan “poner todo el futuro en riesgo” y sería “un paso atrás brutal”, ya que “la inestabilidad se siente, las consultas llegaron y el ministro se puso nervioso”.

“Viveza criolla”, respondió ante el hecho de que la fecha de la interpelación coincidirá con el debut uruguayo en el Mundial, a instancias del oficialismo, pero opinó que no fue una jugada inteligente, aunque “si tienen el objetivo de esconder cosas, van a poder seguir escondiendo algunas cosas”. De cara a la cita, dijo que no están buscando “decir dos frases para que se repitan en los medios”, sino “comprender algunas cosas y seguramente mostrar una óptica diferente en otras, en la esperanza de ser escuchados”, pero la fijación de la fecha “va a poner unos nervios especiales en materia de horas”.

Exclusividad parlamentaria: Caggiani “no tiene un voto para su proyecto” ni dentro de su bancada, dijo Botana

Por otro lado, el senador blanco opinó sobre el proyecto de su par frenteamplista Daniel Caggiani para la exclusividad en el trabajo parlamentario. Lo tildó como un “bolazo” y se preguntó si Tabaré Vázquez “dejó de atender a la gente cuando era presidente de la República”. Adelantó que Caggiani “no tiene un voto para su proyecto ni dentro de la bancada de él”, y cuestionó que esos sean “los cambios y las transformaciones que vamos a hacer los políticos del Uruguay”.

Sobre la conflictividad política entre oficialismo y oposición, señaló que “no es un tema de no querer apoyar”, sino que no encontraron “qué apoyar todavía”, porque “no está fácil apoyar ninguno de los sucesos que viene viviendo el país”.

“Estábamos de acuerdo, como dijo el presidente Orsi, en votar a la fiscal Ferrero. Además, ya le damos una buena bofetada con un mensaje clarísimo a los narcos, pero no. El nombramiento no salió. Se ve que los que mandan tenían reparos”, ironizó. En sus palabras, alguien “manda más” que el presidente porque Orsi “dijo que no tenía reparos y no salió”: “Obviamente que Jorge Díaz no la quiere, pero debe haber más gente que no la quiere, porque esta es la fiscal que está contra el narco”, dijo.

Para Botana, “degradar” a Ferrero equivale a “aplaudir al narco”, ya que “si el cuadro juega bien, no haga cambios”: “Si sirve, ¿por qué la vamos a sacar?”, preguntó el senador. Afirmó que algunos elementos “no entran en la negociación política” porque para los políticos representan “responsabilidades que son del país y que no son del comité de base”.

La gestión en política exterior del gobierno es “de comité de base”

Otra parte de la entrevista giró en torno a la gestión en política exterior del gobierno, que Botana tildó como “una política de comité de base”, donde “dependiendo de quien gobierna queremos un tipo de Mercosur u otro tipo de Mercosur, queremos acuerdos con un país o no, y después hacemos cosas como las que hizo nuestro presidente en los últimos meses”.

“¿Uruguay en qué posición está?”, interrogó. Respondió lo anterior señalando que en un mundo que “se parte al medio” y las potencias “distribuyeron las zonas de influencia de cada quien” Paraguay “arregló rapidísimo” y cuenta con “todos los beneficios con Estados Unidos”, Argentina logró “80.000 toneladas para ingresar de carne” y en Brasil los mandatarios hablaron por teléfono y “ya bajaron los aranceles para Brasil, acomodaron todo y Trump era un tipo simpático que sorprendió a Lula”, enlistó.

Además, opinó que el viaje a China llevó a “quedar pegado” a Uruguay y a “declarar contra Taiwán”, además de que ocurrió “en el único momento inoportuno que había para ir”, porque se estaba “en el medio de la división”. “No contentos con eso vinimos a reunirnos con Petro y después nuestro presidente viajó a la España de Begoña. Entonces, después, ¿qué le quedaba? Tuvo que ir desesperado a subirse a un portaaviones que ahora está allí en la costa cubana”, cerró.

En su visión, el país debe “apoyar y apoyarse en las democracias del mundo”. También exhortó a “tener una política clara en materia internacional que favorezca la apertura económica y el premio a la competitividad”, mientras se da un esfuerzo interno por “ser cada día más competitivo” para “meternos en este mundo de la felicidad del trabajo y no en el mundo de las tristezas de las especulaciones”.

El fallecimiento de una persona en situación de calle

El legislador también abordó el fallecimiento de un hombre en situación de calle de 42 años que pernoctaba en el barrio Flor de Maroñas durante la noche del viernes. Al respecto, sostuvo que el Ministerio de Desarrollo Social “tiene que tener capacidad de estar en todos lados” y, dado que es el segundo invierno que atraviesa la actual administración, “no los agarró desprevenidos”. Sin embargo, valoró que “el tema es mucho más profundo”.

“El tema es la gente en situación de calle, la gente con enfermedades mentales, la dificultad de encontrar empleo para el que lo va perdiendo. El combo de lo insoportable se está agrandando”, aseguró. Indicó que el gobierno “defendió el derecho a vivir en la calle” y “fueron detrás de un camino inconducente totalmente” que, más allá de las personas sin hogar, también “afecta a cada vecino y las plazas”.