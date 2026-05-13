Solo con los votos de la oposición (14 en 31), la Cámara de Senadores aprobó en la mañana de este miércoles convocar en régimen de interpelación al ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, para tratar varios asuntos de la agenda pública. La moción fue presentada por el senador del Partido Nacional (PN) Sergio Botana, quien inicialmente propuso citar al ministro en régimen de comisión general.

Al momento de la votación, Botana adelantó que si el llamado en régimen de comisión general no prosperaba promovería una interpelación a Oddone, aunque sin “perder el espíritu que nos anima”. Según el senador del PN, la oposición pretende tratar los temas en el marco de “un clima de discusión profunda, de debate, de inteligencia trabajando en conjunto desde las diversas posiciones y filosofías, y no de enfrentamiento vacío”.

De acuerdo con el reglamento del Senado, en el formato planteado inicialmente por el legislador nacionalista la cámara alta no puede adoptar “decisión de clase alguna, salvo las relativas a su propio funcionamiento”. Un llamado de este tipo requiere mayoría simple, algo que en la presente legislatura no es posible sin los votos del Frente Amplio (FA). La moción fue rechazada este martes por el oficialismo (13 en 30).

En cambio, la convocatoria en régimen de interpelación puede aprobarse con un tercio de los votos del Senado. Este formato finaliza con la votación de declaraciones de la cámara alta, que pueden incluir la censura de los ministros. Sin embargo, dada la mayoría del oficialismo, este tampoco es un escenario probable en la actual legislatura.

“La economía del país está en una situación por demás compleja”

Según la moción presentada por Botana, los temas de la interpelación serán los siguientes: “el estado general de la economía y sus perspectivas”; los niveles de actividad, empleo, exportaciones y deuda; la competitividad del país; la designación de la nueva integrante del Consejo Fiscal Autónomo, Silvia Rodríguez Collazo; los cambios previstos para las AFAP incluidos en el documento final del Diálogo Social, y asuntos vinculados a la promoción y defensa de la competencia, “especialmente lo referente a recursos y funcionamiento y presupuestos asignados y dotación de asesores técnicos especializados”.

Botana sostuvo que, para la Coalición Republicana, “la economía del país está en una situación por demás compleja, vulnerable, de absoluto riesgo”. Afirmó que existe “un conjunto de situaciones que la pueden caracterizar de este modo”, y señaló que las respuestas que hasta ahora ha dado el gobierno para abordar la situación “no son las que compartimos”. “Por lo cual, entendemos que el país se debe, en este ámbito, que es su ámbito principal de discusión y de debate, una discusión acerca de estas políticas”, expresó.

“No se trata de una guerra ni con una persona ni con un equipo ni con un gobierno. Se trata de, en todo caso, una guerra contra políticas que entendemos ponen en riesgo el empleo, el crecimiento económico, y dejan absolutamente expuesto al país en su endeudamiento, y en el costo que este endeudamiento tiene, así como otras medidas, como las vinculadas a las AFAP, que exponen el futuro de todo el trabajo nacional y la estabilidad actual de la economía”, manifestó Botana.

En representación del FA, el senador Daniel Caggiani consideró que el llamado a sala, ya sea en comisión general o en interpelación, no es oportuno, ya que “dentro de un mes y poquito se va a presentar por parte del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Economía, el mensaje de la Rendición de Cuentas de 2025 y las proyecciones económicas para 2026 y futuros”. El proyecto presupuestal será enviado al Parlamento antes del 30 de junio. Asimismo, Caggiani afirmó que para el oficialismo la economía no está atravesando “algunas de las consideraciones que se están haciendo por parte de la bancada de la Coalición Republicana”.

La de Oddone será la novena interpelación en lo que va del actual período de gobierno. Ya han sido interpelados, en la Cámara de Senadores, Alfredo Fratti (Ganadería), Sandra Lazo (Defensa) y Carlos Negro (Interior); en la Cámara de Diputados, Edgardo Ortuño (Ambiente), Cristina Lustemberg (Salud Pública), José Carlos Mahía (Educación) y Gonzalo Civila (Desarrollo Social), y en la Comisión Permanente, Mario Lubetkin (Relaciones Exteriores). En la pasada legislatura hubo, en cinco años, 18 llamados a sala.