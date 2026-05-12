El senador del Partido Nacional (PN) Carlos Camy, quien actualmente coordina la bancada nacionalista, le trasladó en la tarde de este lunes a la vicepresidenta Carolina Cosse la intención del partido de convocar, en régimen de comisión general, al ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, para tratar varios asuntos. El formato que se propone desde la oposición implica que el ministro comparezca ante el plenario de la cámara alta, pero no bajo modalidad de interpelación.

En principio, los temas que se plantean para el llamado son cuatro: el estado general de la economía nacional y las perspectivas sobre el nivel de actividad, el empleo y las exportaciones; la competitividad; los cambios previstos para las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP), según el documento final del Diálogo Social; y la designación de Silvia Rodríguez Collazo como nueva integrante del Consejo Fiscal Autónomo.

Sobre esto último, el senador del PN Sergio Botana dijo a El Paísque Rodríguez Collazo tiene un perfil “absolutamente militante” y señaló que los miembros del Consejo Fiscal Autónomo no pueden tener una “reconocida actividad político-partidaria”. Entre otras cosas, se advierte sobre la firma de Rodríguez Collazo en el documento que, en su momento, promovieron los “Frenteamplistas por el No al plebiscito de la seguridad social”.

Según la normativa vigente, este ámbito, de carácter técnico e independiente, tiene como cometido central “asesorar al Ministerio de Economía y Finanzas en materia de política fiscal, evaluación de los riesgos a la estabilidad fiscal, sostenibilidad de la deuda pública y seguimiento de la regla fiscal”.

Rodríguez Collazo fue designada en el cargo el 22 de abril, en reemplazo de Alfonso Capurro, quien integraba el Consejo Fiscal Autónomo desde noviembre de 2021.