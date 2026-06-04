Contralmirante Luciani: “Los más experientes no votamos a Cardama, pero es un tema técnico”

El militar retirado, que integró la junta de almirantes que analizó las propuestas de los astilleros para construir las patrulleras oceánicas, dijo que para su elección no consideró “la parte económica, que tuvo un peso importante”.

Este lunes, la comisión especial de la Asamblea General que investiga el caso del astillero Cardama recibió al contralmirante retirado Gustavo Luciani, que estuvo en la jefatura del Estado Mayor, fue director general de Personal Naval de la Armada Nacional e integró la junta de almirantes que consideró las propuestas de los astilleros en el período de gobierno anterior. Según consta en la versión taquigráfica de la sesión, Luciani señaló que el papel de los integrantes de esa junta fue “de asesoramiento técnico al comandante”, y en ese ámbito evaluaron “solamente la parte técnica de las diferentes propuestas que hubo”. “Particularmente –hablo de mi persona–, no evalué costos ni capacidad de astilleros, sino la propuesta técnica del buque que estaba presentando Cardama de acuerdo con mi experiencia a bordo, que es bastante”, agregó.

Luego, la senadora del Frente Amplio (FA) Liliam Kechichian le preguntó qué opinión técnica le merecía la propuesta del buque ofrecido por Cardama. “Yo no voté Cardama, o sea que creo que con eso está respondida su pregunta”, le dijo el contralmirante retirado. “Las dos opciones que voté fueron otras diferentes y tampoco hice un ranking como creo que hizo [Gustavo] Musso en su famoso informe. Yo simplemente hice un ranking de primera y segunda opción –porque voté solamente dos opciones–, sobre cuáles, a mi entender, eran las mejores opciones técnicas de los buques. Nada más”, insistió.

Más adelante, el diputado nacionalista Pablo Abdala le preguntó si, “a lo largo de todo este proceso –como hombre experiente y conocedor de la institución que integró y a la que sirvió con mucha vocación y compromiso durante tanto tiempo–, advirtió algún tipo de irregularidad o vio algo que le llamara la atención”, más allá “de la discrecionalidad” que saben que tiene el comandante en jefe a la hora de tomar decisiones.

Ante esto, Luciani contestó: “Irregularidades como tales, entiendo que no. Por lo menos, no detecté ninguna irregularidad que haya podido advertir”, y luego insistió: “Volviendo a lo que dije al principio, si usted me pregunta técnicamente, los más experimentados no votamos a Cardama, pero es un tema técnico; es una opción técnica, sin considerar la parte económica, que creo que tuvo un peso importante”.

Respecto a qué lo llevó a votar por otras opciones, Luciani dijo que “hubo una cantidad de elementos técnicos”, y detalló: “Para mí, que un buque tenga un mínimo de tres generadores y un generador de emergencia es fundamental. Yo llegué a estar 18 horas flotando en un barco que iba a la Antártida, con blackout [apagón general], o sea, con ningún generador funcionando y no es agradable...”. Agregó que también era un tema importante “que los generadores estuvieran separados por salas y que no estuvieran todos en la misma sala”. “También una serie de puntualizaciones, como sensores más avanzados y un sensor en tres dimensiones que permitía también controlar las aeronaves”, sostuvo.

Por último, el diputado del FA Fernando Amado le consultó al contralmirante retirado “cuánto sopesó la experiencia comprobada entre lo que usted eligió de que no fuera la primera vez que el astillero iba a tener la experiencia de construcción particular”.

“Primero, no es la Armada la que necesita los barcos, es el país. Tenemos que ser conscientes de que hay mucho ahí afuera, mucha gente trabajando, y que el país necesita que la Armada esté en el mar. No estamos en el mar porque no tenemos los barcos para estar en el mar, y esa es una decisión que se tomó hace muchísimos años. Sé que es caro, pero es el tema”, señaló Luciani.

Luego, le contestó la pregunta a Amado: “Respecto a cuánto pesó eso, como le dije, yo trabajé en el famoso pliego de licitación que se hizo en su momento y eso era una de las cosas excluyentes. Más allá de eso, cuando yo hice mi evaluación, era un punto más a considerar; no descarté a nadie por eso. Hay cosas que para mí pesaban mucho más que si realmente hizo una OPV o no hizo una OPV; eso quedaba fuera de mi selección por otras cosas”.