La Cámara de Senadores volverá a tratar este martes el proyecto de presupuesto de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) para los próximos cinco años, cuya aprobación fue postergada la semana pasada por no alcanzar la mayoría especial necesaria. En ese marco, este lunes, la Comisión de Presupuesto del Senado recibió nuevamente al Consejo Directivo de la INDDHH, que propuso reducir en un 40% el incremento presupuestal que había solicitado, lo que se traduce en un aumento de 16,5%. En un principio, la INDDHH había pedido un aumento de 27%, monto que la oposición había considerado “exorbitante” y no acorde con la realidad presupuestal del Estado.

La votación en comisión fue acompañada, además de por los legisladores frenteamplistas, por los senadores del Partido Colorado (PC) Robert Silva y Heber Duque –suplente de Andrés Ojeda– y por el senador del Partido Nacional (PN) Carlos Camy. Los senadores de la oposición que votaron en contra fueron Gabriel Gurméndez –suplente de Pedro Bordaberry– (PC) y Sebastián da Silva (PN).

Este martes, previo a la sesión, la bancada del PN se reunirá para alinear posiciones. El senador blanco Sergio Botana dijo a la diaria que no votarán “aumentos desmedidos cuando no hay plata para la Justicia y la Fiscalía”, y adelantó que en el plenario de la cámara alta van a “hacer alguna propuesta”.

De cualquier forma, con el voto de los colorados Silva y Duque el proyecto alcanzaría la mayoría necesaria (19 en 30) para ser aprobado. “Pensamos que mañana, finalmente, va a avanzar el presupuesto de la Institución de Derechos Humanos con los ajustes que se realizaron al día de hoy”, dijo en una rueda de prensa el senador del Frente Amplio (FA) Sebastián Sabini, que preside la Comisión de Presupuesto.

Por su parte, en diálogo con la diaria, Silva reconoció que la INDDHH “hizo un esfuerzo importante” para reducir el incremento del presupuesto, que, de todos modos, es “muy bajo”. Señaló que “todos los rubros tienen una baja en el presupuesto, con la posibilidad de que para el próximo ejercicio pueda considerarse alguna de sus necesidades para 2027”.

Las autoridades de la INDDHH, que resolvieron no hacer declaraciones hasta que se apruebe el proyecto, consideraban “cuidadoso” el incremento original, según consta en la versión taquigráfica de la sesión anterior. Tiene como propósito “mejorar determinadas áreas que ya son de funcionamiento de la institución”, como la Defensoría del Pueblo y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, y al mismo tiempo incorporar funcionarios a la institución.

Además, se propuso la creación de un área propia de infancia y adolescencia, para lo cual se solicitaron dos cargos a integrarse en forma escalonada. En la actualidad la institución cuenta con 51 funcionarios presupuestados, 20 de los cuales son pases en comisión de otras instituciones.

Sabini señaló que la reducción del 40% “prácticamente” no afecta el aumento propuesto para la búsqueda de detenidos desaparecidos –para lo que se preveía un incremento del 24%, que representaba el 95% del aumento total–; en cambio, sí se reduce la contratación de personal para 2027.

Silva señaló que para 2026 se mantienen todos los cargos previstos, al tiempo que se suma uno nuevo para el Mecanismo de Vigilancia y Monitoreo de la Aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la última competencia otorgada por ley a la INDDHH.

En números totales, para la búsqueda de detenidos desaparecidos se prevé un aumento de 45 a 60 millones de pesos anuales. A su vez, la INDDHH solicitó la incorporación de dos nuevos investigadores –uno a partir de 2027 y otro en 2028– para el equipo de búsqueda, que actualmente lo conforman cuatro personas en Uruguay y una en Argentina.

Según Silva, se trata de “un presupuesto equilibrado para la realidad que el país tiene”. Sostuvo que la INDDHH requiere “apoyos mínimos para poder funcionar”, en tanto se trata de “una institución que necesita fortalecer su institucionalidad para poder cumplir con los cometidos que la ley le da”. “Este no es un organismo burocrático, este es un organismo que está con los pies en la tierra, que resuelve muchas cosas, que atiende a mucha gente, que hace que las cosas sucedan en diversos ámbitos, y por eso hay que apoyarlo”, afirmó.