El presidente italiano Sergio Mattarella ordenó este lunes 27 de abril al ministro de Justicia, Carlo Nordio, verificar la veracidad de los elementos presentados en la solicitud de indulto que el propio Mattarella había firmado el 18 de febrero pasado a favor de Nicole Minetti, exconsejera regional de Lombardía, figura central del caso Ruby y pareja del magnate Giuseppe Cipriani. Una serie de notas publicadas entre el 24 y el 27 de abril por el diario Il Fatto Quotidiano, firmadas por el periodista Thomas Mackinson, describen un esquema presuntamente irregular de adopción de un menor en Maldonado.

El indulto canceló tres años y once meses de pena que Minetti debía cumplir en régimen alternativo por sentencias firmes por peculado y favorecimiento de la prostitución. La medida fue concedida por motivos humanitarios vinculados al cuidado de un menor con problemas de salud, hijo adoptivo de Minetti y Cipriani en Uruguay.

Según la investigación de Il Fatto, los datos presentados para obtener el indulto contienen elementos falsos. La solicitud describe al niño como “abandonado al nacer” y sin vínculos familiares. Los registros del tribunal de Maldonado consultados por el diario italiano muestran que el menor, nacido a fines de 2017, fue confiado al INAU en enero de 2018 por un máximo de 45 días como medida frente a la indigencia familiar (madre sin recursos, padre detenido). La jueza González Camejo dispuso reconstruir el vínculo entre madre e hijo. La causa de “Separación Definitiva y Pérdida de Patria Potestad” promovida por Minetti y Cipriani contra los padres biológicos se cerró en favor de la pareja el 15 de febrero de 2023.

La madre biológica del niño, María de los Ángeles González Colinet, de 29 años, está desaparecida. El Ministerio del Interior emitió un aviso nacional el 14 de abril de 2026, cuatro días después de la primera nota de Il Fatto. La última pista de su paradero se ubica a mediados de febrero, en el período en que se firmaba el indulto en Roma.

Una fuente vinculada al INAU dijo a la diaria que la adopción del niño “siempre se dijo que había sido todo muy irregular”. En aquella época Daniel Guadalupe era el director del INAU Maldonado. Se habla también del vínculo que la pareja entabló con el INAU, organismo al que aseguran haberle realizado donaciones. No solo eso: mencionan que a lo largo de los años, niños del INAU visitaban su chacra en Maldonado, a la que iban a pasear los domingos.

Otro punto cuestionado por la investigación es una operación quirúrgica que Minetti y Cipriani habrían realizado al menor en Estados Unidos en 2021. Según la solicitud de gracia, el San Raffaele de Milán y el Hospital de Padua habían desaconsejado el procedimiento en Italia. Consultados por el diario italiano, ambos centros respondieron que nunca evaluaron al niño y que ese tipo de cirugía se realiza habitualmente en hospitales italianos. La pareja todavía no tenía tutela legal sobre el menor en 2021.

El frente Cipriani-Epstein

La nota de Il Fatto del 24 de abril, basada en documentos conocidos como Epstein Files, sostiene que Cipriani Jr., nieto del fundador del Harry’s Bar de Venecia, mantuvo vínculos comerciales con el financista estadounidense condenado por explotación sexual Jeffrey Epstein. Entre los datos publicados figura un préstamo de 800.000 libras que Epstein habría otorgado a Cipriani en 2010 para abrir un club en el barrio londinense de Mayfair, con interés del 10% anual y cláusulas societarias que dejaban al financista en posición de socio efectivo aún después del repago. El diario también consigna una transferencia de Epstein a una cuenta en Punta del Este, registrada en 2006.

Una nota posterior, del 25 de abril, titulada “Villa Cipriani in Uruguay: Minetti, feste e squillo”, describe sobre la base de testimonios anónimos un sistema de fiestas privadas con prostitutas en la chacra “Gin Tonic”, ubicada en La Barra. El relato menciona vigilancia estricta, prohibición de celulares y un sistema anti-drones y sostiene que el INAU llevaba menores a la propiedad en visitas que, según una de las fuentes citadas, servían como cobertura. El diario afirma haber contactado a Minetti y Cipriani sin obtener respuesta.

Justamente una nota de la periodista de FM Gente Paola Díaz señala que consultó a Guadalupe sobre el punto, quien dijo que “las salidas o pernocte de niños y adolescentes a casas de personas que no disponen de una calidad de ser familias amigas o de disponer de vínculos sanguíneos no están avalados por INAU, salvo que una orden judicial así lo disponga”.

A finales del mes de mayo de 2020 Anonymous reveló archivos e información sobre la red de trata infantil de Epstein, además revelaron el nombre de algunas celebridades involucradas.

Así fue como se conoció una agenda, el ‘blackbook’ de Epstein, que contiene en sus páginas los nombres de las personas que estarían presuntamente involucradas en la red de tráfico de menores.

En el libro negro de Epstein en la página 11 aparece Guiseppi (Giuseppe) Cipriani. Epstein registró dos entradas con este nombre: 212 499 0599 (w) / 917 353 3445.

Cipriani en Punta del Este

Cipriani es el inversor del proyecto Cipriani Ocean Resort Residences & Casino, un complejo de 400 millones de dólares que se construye en el predio del antiguo Hotel San Rafael, en Playa Brava. El emprendimiento contempla tres torres, hotel, casino, centro de convenciones, estacionamiento, zócalo de comercios y club de playa.

La primera torre, de 45 pisos y 240 metros, está en obra avanzada. Las otras dos serán de 160 y 320 metros. El diseño es del arquitecto uruguayo Rafael Viñoly y la ejecución está a cargo de la constructora argentina Criba. Según declaraciones del CEO de Criba, Santiago Tarasido, en enero de 2025, en la obra trabajan más de 550 personas y se estima que el emprendimiento involucra unos 2.000 puestos de trabajo entre obra y servicios externos. El penthouse de la primera torre fue vendido a un empresario italiano por una cifra superior a los 7,9 millones de dólares.

El caso Garzón

La investigación de Il Fatto recuerda la muerte de la abogada Mercedes Nieto, de 49 años, y su esposo, también abogado, Mario Cabrera, hallados calcinados en su casa de pueblo Garzón el 15 de junio de 2024. Nieto patrocinaba a los padres biológicos del niño en el juicio por la patria potestad. La causa está a cargo del fiscal de Maldonado Sebastián Robles, bajo la calificación de “muerte dudosa”.

La primera pericia, realizada por Bomberos de José Ignacio, concluyó que el incendio fue accidental y se originó cerca de una estufa. Una pericia privada encargada por la familia, firmada por el exbombero Néstor Figueroa, planteó que las muertes no fueron accidentales y describió golpes en los cráneos de las víctimas. En noviembre de 2025, una tercera pericia volvió a la hipótesis accidental, hablando de explosión al encender la estufa.

Robles dijo a Il Fatto que “todas las pistas están abiertas, también la de las causas que patrocinaba”. La causa sigue abierta y nadie está formalizado.

Respuesta de Minetti

Minetti calificó las informaciones publicadas como “carentes de fundamento y gravemente lesivas” de su reputación personal y familiar, y anunció acciones legales contra Il Fatto Quotidiano y los periodistas que firmaron las notas. Cipriani no respondió a los pedidos de comentarios del diario.

Según supo la diaria, la Fiscalía General de la Nación no ha recibido ningún pedido de información de Italia sobre el tema.