A prácticamente un año de que la senadora del Frente Amplio (FA) Blanca Rodríguez presentara la iniciativa, la Cámara de Senadores aprobó este martes el proyecto de ley que crea un comisionado parlamentario para las infancias y las adolescencias, únicamente con los votos del oficialismo. El texto ahora pasará a ser estudiado en la Cámara de Diputados.

Antes del inicio de la discusión parlamentaria, que duró ocho horas, el senador colorado Pedro Bordaberry pidió que el proyecto retornara a comisión, con el objetivo de corregir lo que, a su entender, puede ser una “superposición legal de funciones” entre la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) y el comisionado a crearse. El senador frenteamplista Óscar Andrade le respondió que ese punto fue justamente el que insumió “el mayor tiempo de discusión” tanto en la comisión como en la coordinación interpartidaria. Luego de un cuarto intermedio, la solicitud de Bordaberry fue sometida a votación y salió negativa, por lo que el proyecto fue tratado finalmente en la sesión de este martes.

El propósito del proyecto es que la figura del comisionado asesore al Poder Legislativo en su función de control de cumplimiento de la normativa constitucional, legal y reglamentaria, así como de los convenios internacionales ratificados por Uruguay referidos a niñas, niños y adolescentes. Otra competencia es “la supervisión de la actividad de los organismos encargados de la administración de los centros o establecimientos vinculados a la enseñanza, custodia y protección de menores.

El senador del FA y miembro informante del proyecto, Gustavo González, apuntó en su intervención que la propuesta “tiene un objetivo central, que es poner el foco en la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y que exista quien pueda velar por ello”. Si bien reconoció que hay otros organismos del Estado que “han trabajado de manera dura y fuerte a través de distintos gobiernos”, dijo que la experiencia “demuestra algunos datos [de] que se necesita estar full [time] para esta actividad”.

González repasó los datos publicados hace unos días por el Sistema de Integral de Protección a la Infancia y Adolescencia contra la Violencia, que marcan una tendencia al alza en los casos de violencia. También se refirió a los datos sobre pobreza y afirmó que “el altísimo porcentaje” de niños y niñas en esta situación “es una deuda sumamente injusta e impostergable que tiene el país”, por lo que, sostuvo, el proyecto “va a sumar” a “esa lucha que debemos dar todas y todos”.

El senador del FA dijo que “hay una necesidad para que los niños, niñas y adolescentes cuenten con un comisionado parlamentario”, y mencionó que, en el caso del sistema penitenciario, la misma figura “ha sido aplaudida por todas y todos los políticos, los sectores”.

Para Rodríguez, quien redactó la iniciativa, el proyecto “puede ser la llave maestra para abrir la puerta a un futuro diferente para los niños y los adolescentes”. “No estamos hablando meramente de una oficina administrativa, no estamos hablando de burocracia que se superpone”, sino que “estamos hablando de edificar una institución robusta en nuestro país que blinde los derechos de los más vulnerables”, subrayó, y afirmó que “sólo garantizando este piso básico de dignidad vamos a poder tejer la trama que construye una sociedad más sana”.

Según la senadora del FA, el proyecto supone la “detección a tiempo de realidades ocultas, de realidades silenciadas”. “Nosotros tenemos que estar antes y este comisionado tiene que llegar antes, porque va a estar en el caso a caso, porque va a estar en el territorio, asegurándose, como está previsto, que ningún paso de los protocolos pensados para la infancia se salteen”, expresó.

El Partido Colorado propuso crear una figura de infancias en la INDDHH

El Partido Nacional (PN) y el Partido Colorado (PC) no acompañaron el proyecto bajo el argumento de que la creación del comisionado generaría una superposición de competencias con la INDDHH, lo cual generaría más “burocracia”.

Con base en la comparecencia de la INDDHH ante la comisión que estudió el proyecto, el senador nacionalista Martín Lema dijo que la INDDHH “por unanimidad está lapidariamente en contra de este proyecto, advirtiendo que esta iniciativa genera un daño al al sistema de protección de menores”. “Yo no creo que creando cargos, más burocracia, más duplicación de tareas, estemos actuando a favor de esos niños”, expresó.

En su intervención, el senador colorado Robert Silva, quien ya había manifestado su posición contraria a la iniciativa, dijo que antes de la sesión le propuso al FA la creación de una defensoría especial, en la órbita de la INDDHH, para “no duplicar los esfuerzos”; no obstante, el oficialismo no aceptó. “Proponemos que esta figura esté dentro de la INDDHH, actúe, tenga su competencia, trabaje y lleve adelante su función. Nos parece que el camino es ese, y por eso hemos hecho esa propuesta”, subrayó.

Por su parte, la senadora del FA Bettiana Díaz destacó la importancia del comisionado parlamentario penitenciario -que existe desde 2003-, por un lado; y por otro, criticó el hecho de “pensar que el rol que cumple hoy la oficina del comisionado parlamentario la puede cumplir la INDDHH es desconocer por completo todo lo que hace una oficina así”.

“Decir esto es faltarle el respeto a los funcionarios y a las funcionarias que sostienen la oficina del comisionado, y también a los que ya están totalmente saturados de trabajo con todas las problemáticas que atienden en la INDDHH”, aseveró.

El FA presentó una serie de aditivos a la iniciativa

A raíz de una serie de “demandas y sugerencias” que hicieron Unicef, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, los constitucionalistas José Korzeniak y Jaime Sapolinski y los defensores públicos, el FA presentó este martes en el plenario un conjunto de artículos sustitutos del proyecto.

Según la propuesta, a la que accedió la diaria, se hacen cambios en varios artículos. En el artículo 1 sobre la creación del comisionado, por ejemplo, se agrega como competencia el examinar las actividades de determinados organismos, y también se añade los establecimientos vinculados a la salud, cuando originalmente sólo estaban los de enseñanza, custodia y protección de los niños, niñas y adolescentes. A su vez, se agrega que el comisionado podrá recibir denuncias vinculadas a la vulneración de los derechos de esta población.

En el artículo 4, en tanto, se suma como una atribución realizar inspecciones a los establecimientos que trabajan con niños, niñas y adolescentes, tanto públicos como privados, y se establece que estas inspecciones no requieren comunicación previa en ningún caso y se pueden realizar en cualquier momento del año.

En cuanto al artículo vinculado a la designación del titular del comisionado -que hará la Asamblea General-, se agregó que el comisionado elaborará el proyecto de presupuesto y lo elevará al presidente de la Asamblea General para incluirlo en el presupuesto del Poder Legislativo, que será considerado en la Cámara de Senadores.

Por último, al proyecto se le incorpora un nuevo artículo que crea un Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes, integrado por menores de distintas edades y territorios, que será convocado “por lo menos dos veces al año”. Los aportes y recomendaciones que hagan no serán vinculantes, pero sí deben ser incluidas en informes.