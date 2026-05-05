El senador colorado Robert Silva explicó su posición ante la creación de un comisionado parlamentario para infancias y adolescencias, iniciativa que se votará este martes en el Senado, y consideró que el oficialismo lo “apuró” para “generar noticias” y “tratar de distraer respecto de otros temas que preocupan a los uruguayos”. Aunque en el pasado lo vieron positivamente, una vez “analizada la estructura del Estado y lo que existe hoy por hoy, están otros ámbitos para poder atender la situación grave que tenemos” a partir de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH).

“Los cinco directores, por unanimidad, fueron al Parlamento y expresaron su voluntad contraria de crear esta nueva entidad burocrática separada de esta institución, con cometidos similares a los que tiene la INDDHH y que generaría una especie de confrontación de competencias”, aseveró a Panorama informativo de la diaria Radio.

Para Silva, generar nuevas entidades “no hace bien” porque “diluye responsabilidad”, y el país tiene “una manía de que cuando las cosas no funcionan crea nuevas estructuras burocráticas para hacer o controlar lo que otros tienen que hacer o no hacer”. Por el contrario, se debería “dar mayores potestades a la propia INDDHH” o procurar que la nueva figura esté “dentro de esta institución”: “Creo que tiene que haber un fortalecimiento de las instituciones que están en la temática, ya sea en la educación –la ANEP, en la cual estuve– como en el INAU y con una rectoría de la INDDHH”, condensó.

“Me parece bien”, señaló sobre la investigación administrativa que dispuso el INAU tras conocerse la presunta adopción irregular de un niño en Maldonado por una pareja extranjera. “La adopción sigue siendo un problema en este país” y, sobre el caso, “está bueno que se investigue todo lo que haya que investigar”, valoró Silva.

Por último, a la luz de los cuestionamientos, reiteró el “absoluto respaldo” del Partido Colorado al gerente del Área de Estadística y Criminología Aplicada del Ministerio del Interior, Diego Sanjurjo, porque logró “trascender los períodos de gobierno” y, al incorporarse al MI, “demostrar a quienes no creían en las cifras [...] —Charles Carrera y varios más del FA que públicamente las cuestionaban— de que son efectivas”. Dijo que las críticas intrapartidarias se deben a que “está en un lugar sensible”, pero contribuye a “que el país tenga una especie de instituto de estadística vinculado a la criminalidad”.

Oposición no participó en el Diálogo Social porque fue un ámbito para “sanear” diferencias entre “el gobierno nacional, o por lo menos sectores del gobierno nacional, y el PIT-CNT”

Consultado respecto de los resultados del Diálogo Social, dijo que se abordaron muchos temas importantes en “infancia, minoridad y educación”, pero fueron “diluidos por el tema central, que fue la cuestión de seguridad social”. Precisamente vinculado a la educación, le “llamó muchísimo la atención” y le “pareció raro” que entre los organismos participantes no estuvieran “ni el Ministerio de Educación y Cultura ni la ANEP”, porque “la política social por excelencia, la abanderada, es la educación”. Consideró que, debido a lo anterior, “se cometen errores importantes” en las propuestas sobre la temática.

Respecto de la no participación de la oposición en el ámbito, lo adjudicó a que terminó siendo “un diálogo entre convencidos para tratar de sanear cuestiones vinculadas a diferencias existentes entre el gobierno nacional, o por lo menos sectores del gobierno nacional, y el PIT-CNT”. Subrayó que las cámaras empresariales se desmarcaron del texto: “Un involucrado va de buena fe [...] a participar, a presentar sus propuestas, sus ideas, y el documento que se supone que debe ser representativo de todos no lo es”, afirmó.

Una de las medidas propuestas es eliminar las condicionalidades para recibir transferencias sociales. Silva lo consideró “un error importante del gobierno”, ya que es una “mínima obligación que el adulto que tiene un menor a su cargo tiene que cumplir” y constituyen un instrumento “para acompañar ese proceso de asistencia”, dijo. “Es una falsa oposición, porque los 3.000 volvieron habiendo suspendido. Nosotros suspendíamos pero también salíamos a buscar y muchos volvían antes de la suspensión”, respondió Silva a los dichos del presidente del Codicen, Pablo Caggiani, quien cuestionó la eficiencia de suspender asignaciones en contraposición a una actitud proactiva de acercamiento.

Para Silva, el Congreso Nacional de Educación es “una fachada más”

La oposición tampoco participará en el Congreso Nacional de Educación. El entrevistado indicó que la postura responde a que “cada vez que avanzan es peor” y se trata de “una fachada más, con mayorías ya preestablecidas, y en los grandes temas de educación este gobierno ya ha tomado las decisiones y las va a seguir tomando independientemente del Congreso Nacional de Educación”, acotó. En sus palabras, en ámbitos “predeterminados, con mayorías ya establecidas, no están dadas las condiciones” para que puedan plantear sus posicionamientos, por lo que están dispuestos a colaborar desde lo parlamentario pero no “en formatos prediseñados”.

La Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP) aprobó cambios al Reglamento de Evaluación del Estudiante (REDE) de 2023, perteneciente a la Transformación Curricular Integral (TCI), que modifica condiciones para la repetición. “El cambio se hace sin evaluar lo que habíamos cambiado nosotros”, valoró Silva. Dijo que el gobierno “tiró por la borda” la integralidad del sistema y hay “un retroceso en todo lo curricular”: “Esto, que dicen que queda a criterio del docente según los años, hace que no haya una unicidad de criterio pedagógico en cuanto a evidencia que nosotros tuvimos a la vista”, con lo que “puede traer situaciones de injusticia”.