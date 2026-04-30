La Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP) aprobó una circular que establece cambios al Reglamento de Evaluación del Estudiante (REDE) aprobado en 2023, en el marco de la Transformación Curricular Integral (TCI). La circular, fechada el 28 de abril, difunde una resolución del organismo en la que se establece que los cambios son producto del proceso de revisión de la TCI que está realizando la actual administración, que en el caso de la DGEIP se realizaron en comisiones de trabajo que contaron con la participación de actores técnicos del organismo y de la Federación Uruguaya de Magisterio-Trabajadores de la Educación Primaria.

El documento establece que la asistencia regular de los estudiantes es fundamental para “el sostenimiento de trayectorias escolares y procesos educativos continuos y significativos”. Al respecto, se sostiene que es necesario seguir mejorando “la asistencia en todos los grados de la escolaridad y en todos los centros educativos”. Si bien el actual REDE no establece un límite de inasistencias para la promoción en primaria, el nuevo criterio de la DGEIP será que a la hora de evaluar si un estudiante pasa o no de grado, “se considere que no registre más de un 20% de inasistencias durante el año lectivo”. No obstante, se plantea que ese criterio general debe ser “flexibilizado en atención a diferentes situaciones o condicionantes (médicas, familiares, personales, sociales)”.

Precisamente, otra de las áreas en las que se realiza un cambio relevante es en las condiciones para determinar o no la promoción de niñas y niños. Actualmente, la repetición solo puede definirse al final de cada uno de los tres tramos que generó la TCI para primaria, lo que implica que los niños y niñas solo pueden recursar segundo, cuarto y sexto grado.

El cambio establecido por las actuales autoridades establece que solo se pueda repetir una vez por ciclo escolar –ya no por tramo–. De acuerdo con lo definido en la TCI, el primer ciclo va desde la educación inicial hasta segundo grado de primaria y el segundo ciclo va de tercero a sexto grado. Por lo tanto, con las nuevas disposiciones un estudiante podrá repetir en cualquiera de los seis grados de primaria, pero solo dos veces –una vez como máximo en primer o segundo grado y otra vez más entre tercero y sexto grado–.

Según se fundamenta, la decisión de en qué grado es deseable que el estudiante recurse debe quedar a cargo de cada centro educativo y de los distintos docentes, que son los que mejor conocen a sus estudiantes. “Es importante advertir sobre las implicancias que tiene esta decisión en las trayectorias estudiantiles y en las trayectorias de vida de las personas, por lo tanto, la definición de recursar un grado escolar deberá estar debidamente fundamentada, atendiendo a que sea lo mejor para cada niño o niña”, se aclara al respecto.

Gabriela Salsamendi, titular de la DGEIP, se refirió al tema luego de la presentación de los datos del Monitor Educativo de Inicial y Primaria y señaló que en abril cada docente sabe qué estudiantes de su clase necesitarán más apoyos y acompañamientos a lo largo del año y, por lo tanto, llamó a generar ese tipo de estrategias, de forma que la repetición del grado sea “la última” decisión a tomar.

A nivel conceptual, la definición de primaria se para del lado de la evaluación formativa y llama a considerar a dicho proceso como “oportunidad” y a hacer foco en “procesos más que en resultados”. Por su parte, si bien se mantiene la actual escala de calificaciones, se hace énfasis en la necesidad de que los docentes piensen y elaboren una descripción cualitativa que dé cuenta del avance de los estudiantes. Además, se recuerda que las destinatarias de dichas descripciones son las familias, por lo que deben ser comprensibles para los referentes adultos de niños y niñas.