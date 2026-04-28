Este lunes se presentó la edición 23 del Monitor Educativo, que muestra la situación de la educación inicial y primaria con base en datos de 2025. El informe sobre el estado de situación de la educación reveló, entre otros datos, que el porcentaje de estudiantes con calificaciones insuficientes se presenta casi sin variaciones respecto a 2024.

Por su parte, Pablo Caggiani, presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), que estuvo presente durante la jornada, dijo que estas instancias son algo “para celebrar” porque permiten que se tomen decisiones “de acuerdo a evidencia”.

En cuanto a los datos presentados por los técnicos encargados del informe, se explicitó que la repetición nula en algunos grados –primero, tercero y quinto– responde al reglamento de evaluación del estudiante vigente desde 2023, aunque se observa un leve aumento de estudiantes con calificaciones insuficientes con respecto a 2024. El número de estudiantes en estas condiciones pasó de 11,6% a 11,8% en primer año, de 5,1% a 5,4% en tercero y en quinto hubo un aumento muy reducido de 3,2% a 3,3%. Por su parte, la repetición global en toda la DGEIP fue de 1,8% el año pasado, 0,2 puntos porcentuales por debajo de la de 2024 y 0,8 puntos por encima de la de 2023, año en el que el indicador había alcanzado su mínimo histórico.

En tanto, se informó que la educación inicial y primaria atendió durante 2025 a 304.806 alumnos en total, dato que se divide en 230.401 estudiantes de educación primaria común, 68.401 de educación inicial y 6.004 de educación especial.

Los números implican una disminución de la matrícula por quinto año consecutivo, lo que se debe, según señalaron las autoridades, al descenso de los nacimientos registrado desde hace años. A su vez, los técnicos informaron que se espera que este dato siga disminuyendo hasta 2030.

En cuanto a la asistencia, en educación primaria los estudiantes del quintil más vulnerable concurrieron en promedio casi 13 días menos que los del quintil menos vulnerable. En educación inicial la brecha es aún mayor y alcanza los 20 días entre ambos extremos. Sin embargo, en 2025 se registró una reducción de esta diferencia entre quintiles.

Como ya fue presentado por las autoridades de la ANEP, la tasa de asistencia alcanzó el 86,3% en primaria y el 79,3% en inicial. Si bien el dato representa una mejora en relación al quinquenio anterior, la asistencia volvió a niveles similares a los de antes de la pandemia, cuando ya eran bajos, y está fuertemente condicionada por el contexto socioeconómico. En cuanto al promedio de días asistidos, el dato fue de 157 en primaria y 144 en educación inicial, lo que representa una mejora en comparación a 2024, cuando el promedio de días fue 155 y 140, respectivamente.

En paralelo, continúa una tendencia a la conformación de grupos más pequeños, con un promedio de 20,6 alumnos en primaria y un mínimo histórico de 17,7 en inicial, donde, a su vez, creció la participación en escuelas de tiempo completo o extendido, que alcanzaron al 25,5% del alumnado. Del otro lado, bajó la cantidad de grupos con 30 o más estudiantes, que en primaria fueron 345 grupos que están principalmente en Montevideo Centro, Canelones Este y Centro y en las escuelas de tiempo completo y extendido. En educación inicial, la cantidad de grupos numerosos pasó de 117 en 2024 a 103 el año pasado.

Pese a estas mejoras, el “ausentismo crónico” sigue siendo uno de los principales desafíos del sistema, ya que un 54% de los estudiantes de primaria y casi tres cuartos de los de inicial –72,5%– asisten a menos del 90% de las clases. A su vez, al final del ciclo escolar, 18,4% de los alumnos de sexto año presenta extraedad, un indicador que se eleva significativamente en los sectores más vulnerables.

Gabriela Salsamendi, directora de Educación Inicial y Primaria, recordó durante la jornada que para abordar la disminución de la matrícula y la asistencia escolar se han implementado medidas como la integración del semáforo en el sistema Gurí, que alerta a las familias cuando la inasistencia acumulada presenta cierto porcentaje. Además, recordó durante la instancia la figura del “maestro flexibilizador” como forma de abordar los números de matrícula descendiente de una forma favorable.

Con respecto a esto último, Caggiani hizo énfasis en la necesidad de identificar oportunidades a partir de los escenarios actuales y señaló: “Hoy hay un conjunto de cambios que permiten mejorar la propuesta educativa, permiten singularizar, y permiten un conjunto de cosas que sabemos que son beneficiosas para el desarrollo y los aprendizajes de niñas y niños”.