Uno de los principales desafíos para la política educativa del actual gobierno es la mejora de los datos de asistencia de estudiantes. Algunas de las actuales autoridades ya marcaron que la asistencia a clases era uno de los asuntos más importantes a atender incluso antes de asumir sus cargos.

Si bien tanto en primaria como en secundaria y UTU el ausentismo crónico de estudiantes ya era un problema estructural antes de la pandemia de covid-19, las medidas de suspensión y flexibilización de asistencia a clases agravaron la situación.

En el entendido de que se trata de un problema multicausal, desde la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) el año pasado se creó un grupo de trabajo para abordar el tema, en el que también participan referentes de Ceibal y Unicef, entre otros actores. Además de distintas medidas que se tomaron a la interna del sistema educativo, en setiembre se lanzó una campaña de bien público en medios digitales y de radiodifusión.

Este jueves, la ANEP realizó una presentación de datos de asistencia de 2025 en la Educación Básica Integrada (EBI), que va desde la educación inicial hasta noveno grado –o tercer grado de educación media–. Los datos presentados marcan una mejora en educación inicial, primaria y en los tres primeros grados de UTU, mientras que en esos primeros años de Secundaria los datos de asistencia se mantuvieron estables en relación al año anterior.

En el caso de educación inicial, donde históricamente se registran los peores niveles de asistencia, seis de cada diez niños asistieron al menos a 80% de las clases y uno de cada cuatro superó el 90% de asistencia. Este último tramo, compuesto por quienes registran los mejores niveles de asistencia, fue de 19,5% en 2024 y pasó a 27,5% el año pasado. Por su parte, los niños que concurrieron a menos de la mitad de las clases en el año pasaron de 8,4% en 2024 a 6,1% en 2025. Por su parte, los niños que concurrieron a entre 50 y 80% de las clases pasaron de 41,1% a 33,2% de un año a otro.

En los seis grados de la educación primaria común, en tanto, ocho de cada diez alumnos asistieron al menos a 80% de las clases –unos cinco puntos porcentuales más que en 2024– y 45,6% concurrió a más de 90% de las clases, lo que marca un crecimiento de diez puntos porcentuales con relación al año anterior. A su vez, los dos tramos de menor asistencia se redujeron en siete puntos: solo 1,5% de los escolares asistió a menos del 50% de las clases –porcentaje que había sido 1,9% en 2024– y 17,3% concurrió a entre el 50% y el 80% de los días lectivos –cifra que había sido de 24% el año anterior–.

Según sostiene el reporte, al que accedió la diaria, “la mejora en la asistencia en educación inicial y primaria se observa en escuelas y jardines de todos los niveles de contexto sociocultural, aunque, en términos relativos, la mejora es más importante en las escuelas de contexto más vulnerable”. En particular, se destaca que la mejora de la asistencia se da en todos los grados, es decir, desde nivel 3 de inicial hasta sexto año de primaria, y “en todas las categorías de escuela”. De todas formas, se marca que “el aumento es particularmente importante, en términos relativos, en las escuelas Aprender y en clases jardineras –en comparación con los jardines de infantes–”.

“Una mejora importante” en EBI de UTU y estancamiento en liceos

Los datos de ANEP muestran “una mejora importante” en el ciclo básico de UTU. “En 2025, el 46% de los estudiantes de EBI asistió al menos al 80% de las jornadas escolares y el 21% alcanzó una asistencia igual o superior al 90%. Este último grupo creció de 12,6% a 20,9%, lo que representa una mejora relativa del 66%”, dice el reporte del organismo. En tanto, el porcentaje de estudiantes que asistió a menos de la mitad de las clases bajó de 19,8% en 2024 a 14,3% en 2025, y quienes concurrieron a entre 50 y 80% de las clases pasaron del 44,5% de los estudiantes de ese tramo a 39,9%.

Secundaria, por su parte, es el único subsistema en el que los datos no mejoraron, pero se mantienen estables. En ambos años 4,4% de los liceales asistió a menos de la mitad de las clases en EBI, 14% tuvo entre 50 y 80% de asistencia, mientras que ocho de cada diez asistieron a más de 80% de los días lectivos. Si se discrimina este último tramo, 26,3% asistió a entre 80 y 90% y 55,3% lo hizo a más del 90% de las clases.