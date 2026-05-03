Este lunes al mediodía sesionará nuevamente la comisión previnvestigadora de la cámara baja sobre la gestión de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), que se formó por iniciativa del diputado nacionalista Federico Casaretto. La comisión tiene plazo hasta las 15.00 para expedirse sobre si entiende que hay mérito para conformar una investigadora.

El diputado del oficialismo que integra la preinvestigadora, Luis Gallo, había señalado que estaban “los canales de diálogo abiertos” con la oposición para llegar a un acuerdo este fin de semana, para “encontrar los caminos del medio y conformar una sola comisión que reúna la mayoría de los casos planteados”, porque el Frente Amplio (FA) quiere investigar la gestión anterior de ASSE, encabezada por Leonardo Cipriani.

Pero, al menos por ahora, ese acuerdo todavía no llegó. Gallo señaló a la diaria que, como habían adelantado, impulsarán su propia investigadora sobre ASSE, porque consideran que la presentada por Casaretto “es muy amplia y no es concreta”, y por eso se opondrán a su conformación. Por lo tanto, este lunes o el martes, el FA solicitará la creación de una investigadora, que -acorde al reglamento- inmediatamente dará lugar a la conformación de una preinvestigadora.

“Seguramente, habrá dos investigadoras, con distintos temas, y vamos a tener que negociar -como siempre se hizo- para que haya una sola investigadora, con temas comunes, con temas que le interesan al FA y algunos temas que le interesan a la oposición”, adelantó. Gallo resaltó que si el FA aceptara lo propuesto por la oposición, el denunciante sería solo Casaretto; en cambio, de la manera en que lo plantearán, habrá dos denunciantes, y seguramente por el oficialismo será el diputado Federico Preve.

El informe de Gallo, que será en minoría -porque es el único miembro del oficialismo en la comisión, con tres integrantes- dirá que no hay mérito para crear la investigadora porque “hay temas que ya fueron laudados en distintos ámbitos”, y el objeto de lo que se quiere investigar “es muy amplio”.

Por último, Gallo adelantó que la investigadora que va a presentar el oficialismo será “concreta”, sobre “tres o cuatro temas”, y específicamente enfocado en el período pasado, que fue cuando “se hicieron las compras más grandes de ASSE”; porque entre 2022 y 2024 “se triplicaron”, fundamentalmente hacia dos instituciones, “el Círculo Católico y el Casmu”.

Perrone espera que no se haga el mismo “papelón” que con la investigadora de Cardama

Por su parte, el diputado colorado Felipe Schipani, integrante de la preinvestigadora, señaló a la diaria que con el representante blanco Pablo Abdala -el otro miembro de la comisión- ya redactaron el informe en mayoría, que propone la creación de la investigadora, porque lo planteado por Casaretto “está bien fundamentado”. “Está bueno que todo lo que se indica por parte de las actuales autoridades como eventuales irregularidades de la gestión anterior, se investiguen. Para nosotros no constituyen irregularidades, pero la mejor forma es comparar con la gestión anterior del FA”, sostuvo, y resaltó que “es un planteo muy abarcativo, bien amplio, comparando tres gestiones” (desde 2015 hasta la actualidad).

En tanto, Abdala subrayó a la diaria que para aprobar la investigadora en el Plenario de Diputados los partidos de la oposición tienen un “entendimiento”, y estarían los 51 votos, contando los dos de Cabildo Abierto y los dos de Identidad Soberana -que se suman a los de la coalición-. “Por supuesto, estamos abiertos a conversar con el FA. Por esa razón, el objeto está planteado con gran amplitud, de abarcar tres administraciones y que no quede nada afuera”, subrayó.

Por último, el diputado cabildante Álvaro Perrone confirmó a la diaria que su partido votará las dos investigadoras sobre ASSE, porque apoyan todas las investigadoras. “Pero lo que les digo a los que presentan las investigadoras es que no hagan el papelón de [la investigadora de] Cardama, que se junten los dos [denunciantes], lleguen a un acuerdo y presenten una sola”, señaló.

Por último, Perrone recordó que fue “muy castigado” por la oposición cuando su partido apoyó la Rendición de Cuentas de 2025, en la que votó una partida de dinero para ASSE, con el objetivo de “saldar deuda”. “Entonces, estas investigadoras pueden servir para decir 'Perrone estaba equivocado o acertó cuando dio su voto', y ver cómo estaban las situaciones de las compras. Por eso estamos decididos a votar las dos”, finalizó.