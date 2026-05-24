Bergara dijo que el FA “ha perdido fraternidad” y llamó a “echar aceite en el funcionamiento” de la fuerza política

Durante la primera agrupación nacional de gobierno de Seregnistas, el intendente de Montevideo también cuestionó la idea de definir la conducción del FA en el Congreso: “No veo consistente que le digamos a la gente: ‘Queremos escucharte pero no que votes directamente al presidente del Frente’”.

Desde temprano, en una chacra en Paso de la Arena, tuvo lugar este sábado la primera agrupación nacional de gobierno de Seregnistas, el sector del Frente Amplio (FA) que nuclea –entre otros– a Fuerza Renovadora y Asamblea Uruguay. Con el nivel de desaprobación de la gestión del presidente Yamandú Orsi como tema ineludible, integrantes de los tres niveles de gobierno y legisladores del sector analizaron la coyuntura con una visión autocrítica, repasaron algunas acciones de la actual administración y reafirmaron su “oficialismo y la defensa del gobierno”. En el encuentro también se evaluó el estado de la fuerza política y del propio sector, de cara al próximo Congreso Ordinario del FA, previsto para mediados de octubre.

La actividad, que reunió a más de 100 integrantes de Seregnistas, comenzó cerca de las 10.00 con la intervención del ministro de Educación y Cultura y referente de Asamblea Uruguay, José Carlos Mahía. Además, estuvieron presentes los intendentes de Montevideo y Canelones, Mario Bergara –líder de Fuerza Renovadora– y Francisco Legnani; los subsecretarios Martín Vallcorba (Economía y Finanzas), Ana Claudia Caram (Turismo) y Hugo Barretto (Trabajo y Seguridad Social); y los legisladores Liliam Kechichian, Luis Gallo y Carlos Varela. Hacia el cierre, luego de finalizado el debate interno, se sumaron el secretario de Presidencia y referente del MPP, Alejandro Sánchez, y el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone.

De entrada, Mahía reconoció que “la visión que tienen muchos frenteamplistas de nuestro gobierno es crítica”. “Los sondeos de opinión así lo dicen y nosotros lo vivimos; no somos ajenos a lo que está pasando”, expresó. El ministro no lo atribuyó a errores en la comunicación, si bien consideró que esto “puede ser un factor que no ayude o que nos genere alguna determinante”. “El tema es político y de gestión”, afirmó.

“Ahí es donde nosotros tenemos que hacernos cargo de que tenemos condiciones para mejorar”, agregó Mahía, y sostuvo que hacerse “cargo de todo lo que tenemos que trabajar” es “parte de tener una actitud de empatía con mucha gente que, con expectativas superiores, espera ese reconocimiento”.

Asimismo, el ministro remarcó que las valoraciones del sector no se hacen desde la “ajenidad” ni responden a “la concepción del ‘gobierno de disputa’”, en referencia a las diferencias que existen dentro del FA. Por el contrario, sostuvo que son “parte de este gobierno” y, en ese sentido, “lo que digamos hacia el gobierno en su conjunto también nos involucra a nosotros”.

Por su parte, Sánchez llamó a “construir más y mejor Frente Amplio”, en un contexto de “un ataque bastante grande de la derecha, que desinforma, que genera malestar, que genera una sociedad de la queja, cuando nosotros precisamos una sociedad de la protesta”. “Quejarse es sentarse en un sillón y decir que todo está mal y que la culpa es de otros; protestar, en todo caso, es encontrar soluciones a los problemas que tiene nuestra sociedad y organizarnos colectivamente”, apuntó.

Alejandro Sánchez, durante la primera agrupación nacional de gobierno del sector Seregnistas, el 23 de mayo, en la chacra Gemona. Foto: Rodrigo Viera Amaral

El Frente Amplio “ha perdido fraternidad”

“Tenemos un gobierno frenteamplista y, como es un gobierno frenteamplista, es nuestro gobierno”, afirmó Bergara en el cierre del encuentro. El intendente de Montevideo le restó cierta trascendencia a las diferencias dentro del FA, ya que “siempre las hubo”. En ese sentido, llamó a no olvidarse de “esa pequeña historia que nos nutre, porque bienvenidas [sean] las diferencias”.

Entre las conclusiones del encuentro de este sábado, Bergara mencionó la reafirmación de que, si bien “hay cosas para corregir”, en el sector entienden que “el gobierno que realmente avanza con transformaciones por el bien de la gente está esencialmente en el Frente Amplio”.

Dicho esto, no obstante, señaló que “lo preocupante” es que la diferencia de visiones entre algunos sectores “se expresa en una inusual magnitud de la desaprobación en las encuestas”, marcada por la baja aprobación entre los votantes frenteamplistas. En ese sentido, Bergara advirtió sobre el hecho de que “esas críticas no se traduzcan en riesgo, porque cuando esto se transforma en expresión clara y concreta de desaprobación a un gobierno del Frente, eso después no se revierte en los últimos seis meses antes de una elección”.

En una rueda de prensa, el jefe departamental dijo que el “dato novedoso” de las últimas mediciones es que ahora “el espíritu crítico de los frenteamplistas” se refleja en los niveles de desaprobación. En ese marco, sostuvo que desde el gobierno se debe trabajar en “mostrar las cosas que se están haciendo”, así como en “reconocer que hay cosas que todavía no se están enderezando en la dirección correcta” y también en “explicar, en este mundo de inmediatez, que hay cosas muy importantes que tenemos que resolver en la sociedad uruguaya que no se resuelven de manera mágica, con un chasquido de dedos”.

Bergara, además, afirmó que el FA “ha perdido fraternidad” e identificó como punto de quiebre el plebiscito sobre la seguridad social de 2024, en el que, debido a la falta de consenso, la fuerza política resolvió dar libertad de acción. “Era la primera vez que íbamos divididos en una posición sobre un plebiscito en la elección nacional, y lo que más heridas dejó fue el tono, la agresividad y la violencia con que se dio esa discusión”, expresó el intendente de Montevideo, y sostuvo que a futuro se deben “revertir” esas situaciones y “echar aceite en el funcionamiento de la interna frenteamplista”.

Primera agrupación nacional de gobierno del sector Seregnistas, el 23 de mayo, en la chacra Gemona. Foto: Rodrigo Viera Amaral

Sobre la propuesta del PIT-CNT de gravar al 1% más rico, algo que también divide a los distintos sectores del FA, Bergara dijo que no ve “con buenos ojos que se diga que si le ponemos el 1% al 1% más rico resolvemos la pobreza infantil”. “Es un razonamiento ilusorio, no es real. Y lo peor es que eso genera la idea de que no se resuelve la pobreza infantil porque alguien está encaprichado en no ponerle un 1% al 1%”, expresó, y agregó: “Esas cosas en el Frente Amplio no tienen lugar, para mi gusto”.

A su turno, Vallcorba destacó las modificaciones tributarias incluidas en el presupuesto quinquenal, las cuales consideró “realmente significativas”, en el sentido de que fortalecieron la progresividad del sistema impositivo. El subsecretario de Economía reiteró que para el Poder Ejecutivo “es bienvenida la discusión tributaria”, aunque no la “discusión tributaria permanente”.

“Hay que incluir a los de afuera sin miedo”

“El Frente Amplio en la interna tiene también sus dificultades”, continuó Bergara, durante su discurso. Sobre la base de lo que plantearon los delegados de Seregnistas en el interior del país, el intendente de Montevideo sostuvo que “la mayoría de las departamentales del Frente Amplio no están funcionando”. Dijo que se trata de “un problema de la fuerza política”, que no ha logrado “aceitar” el funcionamiento de su estructura, pese al impacto positivo que tuvo la primera edición de “El FA te escucha”, tras la derrota electoral de 2019.

En ese marco, Bergara apuntó a “la herramienta del Congreso” para “ir a conversar con los compañeros y compañeras en todo el territorio y recomponer vínculos”. Entre el 16 y el 18 de octubre, el FA celebrará su Congreso Ordinario, que precederá a las elecciones internas en las que se renovarán los órganos partidarios. “El Congreso tiene que ser para salir espalda con espalda, codo con codo, a trabajar por mejores gobiernos nacionales y departamentales, con espíritu unitario, con más fraternidad”, afirmó.

Mahía, en tanto, dijo que “hay una necesidad importante de acordar un camino de sensatez programática” con respecto a las “definiciones políticas del Congreso”. Esta instancia, sostuvo, “si bien tiene que mantener la independencia que reclamamos entre fuerza política y gobierno, tiene necesariamente que ser un Congreso que, pasando raya, genere noticias positivas para el país y para el Frente”.

En cuanto a las elecciones internas del FA, tanto Bergara como Mahía enfatizaron la necesidad de que la presidencia del FA surja de elecciones abiertas y no directamente del Congreso, una opción que se ha manejado desde el MPP, en vista del respaldo casi unánime de los diferentes sectores a la reelección de Fernando Pereira. “No veo consistente que le digamos a la gente: ‘El FA te escucha, queremos que nos digas todo lo que pensás, queremos estar sintiendo y palpando los problemas en todos lados’, y después le digamos: ‘Queremos escucharte pero no que votes directamente al presidente del Frente’”, planteó Bergara.

Mahía resaltó que Seregnistas también se juega “una parada fuerte” en estas elecciones, que definirán el “peso específico” del sector en la interna del FA. Otro de los desafíos que tiene el sector, según señaló, es “la necesidad de reafirmar” su “identidad y pertenencia genuina” con las ideas de centroizquierda. Dijo que actualmente “hay otros actores que han tomado acciones, ubicándose –o pretendiendo ubicarse– en el centro de la izquierda, es decir, ocupando espacios con decisiones políticas que antes les eran naturales a Asamblea Uruguay, Alianza Progresista o el PDC [Partido Demócrata Crsitiano]”.

En esa línea, Mahía sostuvo que Seregnistas debe ser capaz de “nuclear a otros y otras que piensan como nosotros, pero que no están como nosotros”. Legnani, en tanto, dijo que la fortaleza del sector es ser la “puerta de entrada para los que quieran llegar” al FA, por lo que, sostuvo, “hay que ser bien abiertos, tratar de ensanchar la banda, para los que quieran llegar desde adentro y desde afuera”. “Hay que incluir a los de afuera sin miedo”, afirmó el intendente de Canelones.