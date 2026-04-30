En la mañana de este jueves, el diputado del Partido Nacional (PN) Federico Casaretto ratificó la solicitud de creación de una comisión investigadora de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), que abarque la gestión desde 2015 hasta la actualidad. En rueda de prensa, después de estar cerca de media hora en la comisión preinvestigadora que se formó luego de su solicitud, Casaretto le contestó al diputado del Frente Amplio (FA) Carlos Varela, quien este miércoles dijo que el pedido de la oposición tomó por sorpresa al oficialismo. El diputado del PN sostuvo que los dirigentes del FA “hace más de dos años que está sembrando dudas” sobre la gestión de Leonardo Cipriani -presidente de ASSE en la gestión del gobierno anterior- y señaló que hace pocos días hicieron una denuncia penal.

“Entonces, ya no había más argumentos para no hacer una investigación en el Parlamento. No se puede judicializar la política permanentemente. Los legisladores tenemos la obligación de investigar. Como no tenemos nada para ocultar, lo primero que queremos investigar es toda la gestión [de] Cipriani, que emerge de esta auditoría que el actual directorio de ASSE realizó”, subrayó.

El diputado blanco agregó que también quieren sumar otros temas de la administración de 2015 a 2020, período correspondiente al tercer gobierno del FA, como, por ejemplo, la gestión de Álvaro Villar al frente del Hospital Maciel y la ONG Plemuu, “que tuvo algunas licitaciones”. Sostuvo que estos temas “quedaron por fuera” de la investigadora sobre ASSE que funcionó en la cámara baja entre 2017 y 2018. Por lo tanto, el diputado rechazó que se quiera investigar “nuevamente lo que ya se investigó”.

“Y queremos comparar lo que hoy se cuestiona: ¿cómo se contratan las ambulancias de traslado? Perfecto, ¿cómo se contrataban de 2015 a 2020? ¿Cuál era el vínculo con el Círculo Catolico y con el Casmu? Bueno, ¿cuál era el vínculo de 2015 a 2020? ¿Cómo eran las contrataciones directas? ¿Cómo eran con Cipriani y cómo eran antes? Simplemente eso”, señaló.

Agregó que también quieren investigar la actual administración de ASSE, presidida por Álvaro Danza, quien “estuvo varios meses cumpliendo trabajos en varias instituciones privadas, además, cobrando una partida de dedicación permanente de mil dólares por mes, que nunca se devolvió”.

Consultado sobre si el tema de Danza no quedó saldado con la interpelación a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, que hubo el año pasado por ese tema, Casaretto respondió: “Si hay un ladrón que te roba en tu casa y devuelve el producto del robo, ¿está saldado o hay cuentas que hay que resolver? Yo quiero resolver si ese cobro de mil dólares por dedicación permanente, que todos sabemos que no era así, fue legal o no. Quiero que vengan los abogados a decirnos si quedó saldado con una interpelación el hecho de que haya estado cinco o seis meses de los dos lados del mostrador, siendo el jerarca de ASSE que contrata con instituciones privadas en las que trabaja”.

Luis Gallo: “Todo el tema Danza fue más que discutido”

Por su parte, el único integrante del oficialismo en la preinvestigadora, el diputado del FA Luis Gallo, dijo en rueda de prensa que “muchísimos” de los puntos que presentó Casaretto “ya fueron contestados en pedidos de informes”, como “todo el tema Danza”, que fue “más que discutido”. Recordó que hubo dos interpelaciones por ese tema, una Lustemberg y otra al ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, por el fallo de la Junta de Transparencia y Ética Pública sobre el caso.

Gallo dijo que el FA “tenía en su mente investigar algunos temas concretos”, en base a las auditorías que el directorio de ASSE envió a la Justicia. “Casaretto quiere investigar esa parte y ampliarla para comparar entre 2015 y 2020. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es reunir a la bancada del FA, contar los alcances de la denuncia y, en función de eso, tomar una decisión: si vamos acompañar esta comisión investigadora o ir por otra comisión investigadora. Como hay muchos temas que se superponen, el espíritu es de encontrar los caminos del medio y conformar una sola comisión, que reúna la mayoría de los casos planteados”, señaló. Agregó que quedaron “los canales de diálogo abiertos” para llegar a un acuerdo este fin de semana, ya que el plazo para entregar los informes vence este lunes a las 15.00.

El diputado del oficialismo subrayó que desde 2022 a 2024, durante la gestión de Cipriani, “se triplicó la compra de camas de CTI y de equipamiento médico y de análisis con respecto a años anteriores”, y señaló que eso es lo que el FA quiere investigar, así como también cómo llega ITHG, que es “una empresa de transporte marítimo”, a terminar haciendo “traslados especializados”. También mencionó “todo lo que tiene que ver con los convenios de complementación con el Círculo Católico y con el Casmu”.

Por último, consultado sobre si no le parece que ya hay muchas investigadoras en el Parlamento, dado que ya está funcionando la del caso Cardama y también la de María Dolores, Gallo dijo que sí y consideró que “se está desgastando el instrumento”, porque, “en definitiva, llegan a pocas consecuencias”. “Creo que tienen que ser cortas, contundentes y con un objeto claro de lo que queremos investigar. No podemos investigar períodos porque hay muchísima cosa”, finalizó.

Pablo Abdala: “Hay mérito más que suficiente”

Por último, el diputado del PN Pablo Abdala, que también integra la preinvestigadora, dijo en rueda de prensa que la presentación de Casaretto fue “categórica” y que de ella surge que hay “mérito más que suficiente para avanzar en la conformación de una investigadora”. Señaló que junto con el otro integrante por la oposición, el diputado colorado Felipe Schipani, forman mayoría en la comisión para recomendarle a la cámara que se constituya la investigadora, y también tienen la expectativa de que luego estén los votos en el plenario.

“Estamos abiertos a conversar con el FA para buscar caminos de entendimiento y ponernos de acuerdo en el objeto a investigar y, por supuesto, también el plazo y la conformación de la comisión. Pero, naturalmente, en la medida en que los planteos que recibamos no impliquen desdibujar y licuar el objeto que queremos investigar, que es lo suficientemente amplio como para que todo el mundo pueda sentirse representado en él”, subrayó.

Por último, sobre la cantidad de investigadoras, Abdala dijo que no cree que sean demasiadas, porque “son uno de los instrumentos parlamentarios para ejercer el contralor y para que el Poder Legislativo cumpla su función”. “La presencia de los ministros, los llamados a sala, las interpelaciones y las comisiones investigadores son bienvenidas, siempre que estén justificadas. Si no hay motivo o razón de ser, por supuesto, se debilita el instrumento”, finalizó.