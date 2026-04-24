Este jueves, el directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) resolvió por unanimidad tomar acciones contra los integrantes del directorio que se desempeñó en la administración anterior, encabezado por Leonardo Cipriani y Marcelo Sosa, así como otras medidas contra otros integrantes de la administración, según informó El Observador y confirmó la diaria con fuentes del prestador público.

En concreto, la resolución implica la presentación de una denuncia penal contra Cipriani y el resto de los integrantes del exdirectorio: Sosa, Julio Micak (vocal), Pablo Cabrera (representante de los trabajadores), Natalia Pereyra (representante de los usuarios) y Eduardo Henderson (gerente general), por compras a la empresa de traslados ITHG durante 2022-2024.

Estas compras son parte de las investigaciones administrativas que el directorio lleva adelante actualmente sobre años anteriores. Una de ellas señala que, para comprarle, no hubo procedimiento competitivo entre varias empresas y que, por lo tanto, ITHG recibió el 96,47% del gasto que realizó SAME 105. En suma, se le habrían pagado a la empresa más de 2.000 millones de pesos.

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Por otra parte, definieron sumariar –por ser funcionarios públicos– al exgerente financiero Juan Behrend, al exdirector del SAME 105, José Antonio Rodríguez, y a Cabrera. Los sumarios también alcanzan a otros funcionarios, entre ellos la directora del Hospital de Treinta y Tres y su gerenta financiera, por irregularidades vinculadas a la compra de servicios en cuidados moderados y CTI al Casmu y al Círculo Católico en ese departamento. Sobre esto último se abstuvo de votar Gustavo Gianre, el representante actual de los trabajadores en el directorio.