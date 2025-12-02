La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) avanza en las auditorías internas encargadas por la actual gestión sobre las compras y contrataciones realizadas en el período anterior, tras identificar que algunos “gastos fueron demasiado significativos y podrían haberse reducido”, afirmó el presidente del prestador público, Álvaro Danza, este lunes.

El Observador informó sobre los resultados de una auditoría de ASSE acerca de las contrataciones por concepto de traslados médicos a la empresa ITHG, proveedor que concentró el 96,5% del gasto dentro del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME 105). La auditoría, finalizada en setiembre, encontró que, entre 2022 y 2024, los pagos a ITHG ascendieron a 1.961.767.695 pesos –alrededor de 50 millones de dólares– distribuidos de la siguiente manera: 564.978.522 pesos en 2022; 570.034.813 pesos en 2023 y 826.754.360 en 2024.

El 53% de los hallazgos representaron para los auditores un “riesgo muy alto”, es decir, que son una deficiencia extrema. El informe consignado por el medio citado sostiene que “en el período auditado no se realizaron contrataciones de traslados enmarcadas en procedimientos competitivos vigentes ajustados a la normativa”. En cambio, “las contrataciones se realizaron por procedimientos de compra directa, sin solicitar tres precios y superando los montos de la misma”.

“El 100% de los gastos correspondientes a traslados fueron observados por parte del Tribunal de Cuentas durante el período auditado, ascendiendo a $2.030.583.630 [pesos]”, indica.

El equipo auditor señaló que “se superó ampliamente la pauta establecida para los años 2022, 2023 y 2024 en 508%, 697% y 672%, respectivamente”. Al mismo tiempo, la existencia de “diferentes criterios y errores de imputación” imposibilitaron “determinar con exactitud el gasto de traslados contratados y su evolución”.

También se detectaron omisiones en la elaboración de órdenes de compra para contrataciones de traslados, así como inconsistencias sobre pagos por traslados que figuran como cancelados en el registro o que no se constata que hayan sido realizados. “Se realizaron pagos por traslados que no se pudo validar que hayan sido realizados por el proveedor, y por traslados que figuran como cancelados sin dejar constancia del motivo de su cancelación”, consignó el medio citado.

Al mismo tiempo, el trabajo de la auditoría encontró que “campos claves como número de móvil, proveedor, usuario del sistema, médico solicitante, dirección de destino y referencias de si el paciente fue asistido” se encontraban “vacíos y/o con errores”, lo que, señalan, “dificulta el control de los traslados contratados y la generación de reportes confiables para la elaboración de estadísticas”.

Días atrás, los resultados de otra auditoría revelaron un aumento de casi 170% entre 2020 y 2024 en los pagos –por concepto de camas en cuidados moderados y CTI, entre otros rubros– al Círculo Católico. En esa institución se había desempeñado previamente como director técnico el entonces presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, quien regresó a trabajar allí tras dejar la administración pública.

El presidente de ASSE indicó este lunes en rueda de prensa que algunas auditorías terminaron, mientras que “otras están en curso”. A su vez, Danza sostuvo que algunas de ellas “ameritaron investigaciones internas y, de momento, no se resolvió que ninguna pase a la Justicia, aunque no todas han terminado”, remarcó.

Consultado por la diaria, el exdirector de SAME 105, José Antonio Rodríguez, se negó a brindar declaraciones, ya que es declarante como testigo en la investigación administrativa en curso. Por su parte, los expresidentes de ASSE, Cipriani y Marcelo Sosa, también prefirieron no opinar, en tanto no han tenido acceso a los resultados de la auditoría.

FA espera resultados de auditorías y pedidos de informes para decidir si crear una comisión investigadora en el Parlamento

ITHG, originalmente del rubro marítimo, fue adquirida por compradores uruguayos en marzo de este año y cambió su nombre a Unidad de Traslados y Asistencia Médica (UTAM). La firma sigue estando contratada por ASSE –pese a que el contrato venció–, ya que presta alrededor del 30% de los servicios de SAME 105 y “no se puede bajar de un momento a otro”, dijo a la diaria meses atrás Danza.

El vínculo entre ASSE e ITHG comenzó durante la pandemia, y cuando fue contratada, no contaba con la autorización del Ministerio de Salud Pública (MSP). En agosto de 2023, el directorio de ASSE dejó sin efecto dos licitaciones a ITHG observadas en reiteradas oportunidades por el Tribunal de Cuentas.

La empresa estuvo en la mira del Frente Amplio (FA), entonces en la oposición, durante el período anterior. Un pedido de acceso a la información realizado por la entonces diputada oficialista Lucía Etcheverry –hoy ministra de Transporte y Obras Públicas– reveló que, entre 2021 y los primeros meses de 2023, ASSE pagó unos 20 millones de dólares a ITHG como compras directas, que fueron observadas por el Tribunal de Cuentas.

En diálogo con la diaria, el diputado del FA Federico Preve sostuvo que existe la posibilidad de que, en función de los resultados de las auditorías e investigaciones administrativas en ASSE, así como de los pedidos de informes cursados desde la bancada, se impulse una comisión investigadora en el Parlamento, aunque no está definido. “Nosotros tenemos la convicción de que tenemos que seguir investigando”, afirmó.

El diputado señaló que hay pedidos de informes solicitados a ASSE por los resultados de las auditorías; al MSP y al prestador público, por los resultados de la investigación administrativa; al Tribunal de Cuentas, por los gastos observados de ASSE; y al Banco República, vinculado al préstamo otorgado para la compra del Sanatorio Casa de Galicia por parte del Círculo Católico. “Esa es la información que estamos esperando para definir, con la información que tenemos, cuáles son los pasos a seguir: si una comisión investigadora o si ya contamos con elementos suficientes para presentar alguna denuncia”, afirmó.