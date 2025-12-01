Este lunes, con la presencia del presidente Yamandú Orsi, de las actuales autoridades sanitarias y también del expresidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) Leonardo Cipriani, y otros legisladores de la oposición, se inauguró el tomógrafo del Hospital del Cerro.

El presidente de ASSE, Álvaro Danza, dijo que el tomógrafo, que implicó una inversión de 500.000 dólares —300.000 en el tomógrafo, más la inversión edilicia y mejoras en el mamógrafo y en rayos X—, “no es sólo una máquina, es tiempo ganado, diagnósticos a tiempo y tranquilidad para miles de familias”. “Cuando asumimos nos comprometimos a que cada centro tiene que desplegar su potencial asistencial; los problemas se deben resolver en los lugares en los que vive la gente”, agregó. El tomógrafo significa que “un politraumatizado, una patología abdominal aguda, un posible accidente cerebrovascular ya no necesita cruzar la ciudad para una imagen que es crucial en la patología”, según Danza.

En este período “vamos a terminar asuntos pendientes, aprovechar lo que se hizo bien y dejar las cosas mejor para los que vengan después. Las políticas públicas en salud no se construyen en un solo período ni se agotan en una persona, requieren continuidad constructiva; nunca partimos de cero”, manifestó. Antes, en Soriano y en Colonia; ahora, en el Cerro, “cerramos la brecha en un equipamiento que es estratégico. Queremos terminar el período con un tomógrafo en cada departamento”, adelantó.

Según el presidente de ASSE, el tomógrafo del Hospital del Cerro se integra a una red asistencial que incluye complementación con el Hospital Maciel y el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular (Cudim). “Es un ejemplo de que si el sector público se articula, gana el sistema y la gente. No se sostiene sola la tecnología; es la conjunción con los equipos de salud. Se trata de fortalecer el primer nivel de atención y usar mejor los recursos. Estamos abocados a que este hospital mejore los traslados, las cirugías y los tratamientos. Una obra necesaria que se encaminó en el período anterior y se concreta ahora. Se harán entre 40 y 50 tomografías al día que antes se derivaban a otros hospitales”.

Por su parte, el director del centro, Guilherme Abib, recordó que el centro coordinado del Cerro tuvo varios procesos de transformación: primero la apertura de la emergencia; luego, en 2023, el Hospital del Cerro; y hoy, el tomógrafo, gracias a un trabajo coordinado con el Cudim y con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

Sobre el centro, Abib —quien asumió en octubre— dijo que está trabajando en todo lo que resta: “Faltan licenciados para el triage, médicos para la policlínica de atención inmediata, parteras. Tenemos que terminar con la sobrecarga de los trabajadores, muchas veces frustrados por problemas que sobrepasan sus capacidades, y fortalecer a los equipos con las condiciones y herramientas que se requieren”, manifestó. También mencionó la necesidad de regularizar los procedimientos de compra de acuerdo al Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf).

“Respecto a lo edilicio, tenemos que crecer, y es prioridad para el próximo año la ampliación del número de camas del servicio de cuidados moderados. Es imprescindible mejorar la estructura del servicio de emergencia”.

También habló de algunos números que reflejan la atención. Dijo que en pediatría la puerta realiza entre 50 y 70 consultas diarias, 1.600 al mes. En adultos las consultas van en aumento: en 2024 fueron 150 por día en promedio, unas 4.700 por mes, mientras que en lo que va de 2025 van 170 por día, 5.100 al mes. “Hemos disminuido la cantidad de canceladas, es decir, de quienes vienen y por algún motivo se retiran antes de ser atendidos”, dijo el director.

La del Cerro es la puerta de emergencia que más pacientes atiende en la región sur, agregó. Sobre las cirugías manifestó que es una meta seguir aumentando la producción del block, que en 2024 realizó una cirugía al mes; en el primer semestre de 2025 fueron seis por mes, con un pico de 16 en marzo; en setiembre fueron 36, en octubre 51 y 50 en noviembre.

Leé más sobre esto: Entre protestas y ovaciones, Lacalle Pou inauguró el Hospital del Cerro

Las auditorías de ASSE: “Si hay alguien contento de que se realicen somos nosotros”, dijo Cipriani

En rueda de prensa, consultado sobre diversos temas, Danza habló de las auditorías que el prestador público tiene en curso. Detalló que “algunas terminaron, otras están en curso; algunas ameritaron investigaciones internas y, de momento, no se resolvió que ninguna pase a la Justicia, aunque no todas han terminado”, remarcó. Recordó que se iniciaron porque “algunos gastos fueron demasiado significativos y se podrían haber disminuido”.

Por su parte, Cipriani dijo que “si hay alguien contento de que se realicen las auditorías somos nosotros, que estamos absolutamente tranquilos, y si está bien realizada lo tiene que demostrar”. El expresidente de ASSE entiende que “la gente se olvida de la pandemia y del pospandemia. Aumentamos 39% las consultas, 88% los procedimientos médicos y los costos aumentaron 11%. El malón de consultas se dio tras la pandemia y estuvimos a la altura de resolverlo; como no teníamos la estructura, convenimos con Casmu, el Círculo Católico, con el Hospital de Clínicas y otras instituciones en base a normativa hecha en períodos pasados”, explicó.

Puntualmente sobre las compras al Círculo Católico, sostuvo que si bien se habla de esta mutualista, “se le compró más al Casmu”. “Cumplimos todos los procedimientos administrativos; seguimos con los convenios de administraciones anteriores, que cuando asumimos eran 16”, dijo.

Sobre su vuelta al Círculo Católico tras la presidencia de ASSE, agregó que su vínculo con la empresa siempre fue de funcionario, como director técnico, y que esperó un año (tras ASSE) para volver porque es donde están sus pacientes. “No tengo nada que ocultar; voy a cualquier juzgado y yo también tengo los números. Todo lo que se ha hablado me ha perjudicado, al igual que a la empresa, donde ahora coordino con los médicos del primer nivel de atención, porque no volví al área gerencial”, concluyó.