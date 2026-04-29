Este jueves a las 10.00 sesionará una comisión preinvestigadora sobre la gestión de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), que abarca desde 2015 hasta la actualidad, luego de que la oposición tomara la iniciativa en ese sentido. Estará conformada por el diputado oficialista Luis Gallo, el representante nacionalista Pablo Abdala y el diputado colorado Felipe Schipani. Como este viernes es feriado por el Día Internacional de los Trabajadores, los tres diputados tendrán hasta el lunes al mediodía para presentar sus informes sobre si entienden que hay mérito para conformar una investigadora.

El anuncio de la presentación de la investigadora lo hizo el diputado blanco Federico Casaretto –el denunciante– en una conferencia de prensa en el Parlamento, junto con los diputados nacionalistas Juan Martín Rodríguez y Amin Niffouri y el representante colorado Conrado Rodríguez. Casaretto subrayó que todos los partidos de la oposición decidieron dar este paso porque siempre manifestaron que están dispuestos a investigar “absolutamente todo lo que haya que investigar”.

Casaretto resaltó que desde antes de cambiar el gobierno “ya se venía anunciando por parte de actores del Frente Amplio [FA] que había cosas que investigar en ASSE”, y el Partido Nacional “quiere investigar”. Agregó que, “lamentablemente”, en los últimos días “se ha pretendido judicializar la política con una denuncia penal”, en referencia a que el actual directorio de ASSE resolvió hacer denuncias penales e iniciar sumarios a integrantes de la gestión del gobierno anterior, encabezada por Leonardo Cipriani, por irregularidades en compras.

Entonces, Casaretto dijo que “lo primero que quiere investigar la oposición es la gestión de ASSE del gobierno anterior”, y quiere tomar la auditoría, que todavía no conocen “en su totalidad, para que se investigue”. “Eso habla de que no hay absolutamente nada para ocultar. Lo que hemos conocido fueron versiones de prensa, fragmentadas; sin embargo, decimos que todo lo que aparezca ahí, que no conocemos, estamos dispuestos a investigarlo”, subrayó.

En segundo lugar, dijo que también quieren investigar a la actual administración de ASSE, conducida por Álvaro Danza, “y el collar de irregularidades que se han sucedido desde el principio de la gestión”, como “compartir la labor de la conducción con cuatro o cinco trabajos en el ámbito privado y educativo”. Además, subrayó que quieren ver si no hay “elementos de ilegalidad” en “una partida por dedicación permanente que Danza cobró durante todos esos meses”. “Siguió, luego, con cambios de remuneraciones gerenciales y creación de nuevos estamentos dentro de la institución, que, gracias a la denuncia de la oposición, fueron corregidos”, sostuvo.

Por último, Casaretto dijo que el tercer aspecto que la oposición propone investigar es la gestión de 2015 a 2020 (el tercer gobierno consecutivo del FA), por “algunos elementos que quedaron pendientes de la anterior investigadora que se hizo en esta materia”, y algunos episodios que tienen relación “con la denuncia judicial que ha anunciado el gobierno”. “Por ejemplo, ver cómo eran las contrataciones con algunas mutualistas –el Círculo Católico y el Casmu– de 2015 a 2020 y, obviamente, de 2020 a 2025”, finalizó.

En el FA hay “cierta sorpresa” y piensan que es “una reacción” a la denuncia penal

Por otro lado, luego de la conferencia, el diputado Carlos Varela, coordinador de la bancada de representantes del FA, dijo en una rueda de prensa que recibió la noticia de la investigadora impulsada por la oposición con “cierta sorpresa”, porque en la reunión de la coordinación multipartidaria de este martes “nada se dijo de esto”.

“Más allá de que, de acuerdo con el reglamento de la cámara, no hay nada que objetar en el hecho de que se presente, hay cierta regla de juego que no se respetó, porque los partidos tienen que estar preparados y saber a qué atenerse. Entre otras cosas, porque hay que designar miembros para la comisión preinvestigadora y conocer el contenido de las denuncias para que la persona que va a representarnos esté mínimamente preparada para hacer seriamente su trabajo”, señaló.

Sobre el contenido de la investigadora propuesta, el diputado dijo que le llama la atención, y recordó que ya hubo una investigadora de ASSE, en la Cámara de Diputados, entre 2017 y 2018, que analizó la gestión desde 2008 hasta ese momento y “laudó enviando todos los antecedentes a la Justicia, que nunca se pronunció al respecto”. “Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, gran parte de lo que allí se anuncia como que hay que volver a investigar, la cámara ya lo hizo”, señaló. Para Varela, esta iniciativa de la oposición es “una reacción a los hechos que todos conocemos: que a partir de auditorías que se realizaron, en forma muy seria, en el Ministerio de Salud Pública y en ASSE, se hicieron denuncias judiciales”.

Justamente, el FA manejaba la posibilidad de impulsar una investigadora sobre ASSE a raíz de esas auditorías. Varela dijo que no lo descartan, así como también barajan la posibilidad de proponer la investigadora para que se una con la de la oposición, como sucedió con la del caso Cardama. “Entre otras cosas, por la economía de esfuerzos de la cámara, que tiene muchísimos temas para tratar, y para focalizar en los temas sobre los que realmente importa que la población tenga información. Pero depende de la voluntad política de todos”, señaló.

Por último, Varela dijo que volver sobre el tema Danza, como propone la oposición, “que ya se discutió e incluso se hizo una interpelación” por eso, es enfocarse “en algo que está resuelto”.