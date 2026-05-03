En agosto de 2024, el PIT-CNT lanzó una campaña para reducir la jornada laboral con el objetivo de que la iniciativa sea debatida, analizada y posteriormente tratada por el sistema político. Un año antes de esto, en junio, a partir de una propuesta del Espacio 609, senadores del Movimiento de Participación Popular (MPP) presentaron un proyecto de reducción de la jornada laboral semanal.

El objetivo de la iniciativa es que la jornada laboral pase de 48 a 40 horas semanales para todos los trabajadores con indiferencia del sector en que se desempeñen, a partir del cuarto año de vigencia de la ley. En el primer año se reduciría dos horas y así sucesivamente hasta el cuarto año.

Durante el acto por el Día Internacional de las y los Trabajadores de este año, uno de los oradores principales, el vicepresidente del PIT-CNT y secretario general del Sindicato Único de la Construcción y Anexos, Javier Díaz, se refirió a la reducción de la jornada laboral y expresó: “Queremos que en este período de gobierno se desempolve de los cajones el proyecto de ley que el mismo partido político que hoy está en el gobierno presentó para su discusión en el período legislativo anterior”.

Según consta en la web del Parlamento, el proyecto se desarchivó el 11 de marzo del año pasado y se trató una única vez el 8 de mayo de ese mismo año en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado, sesión en la que compareció el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

En esa instancia, el director nacional de Empleo, Federico Araya, expuso ante los legisladores que desde el MTSS son “partidarios” de “revisar las normas sobre limitación de la jornada, en una clave más bien de discutir la disminución del tiempo de trabajo y, eventualmente, su reordenación, más que la limitación de la jornada”, ya que, según consideró, discutir sobre el tiempo de trabajo “da mejores posibilidades”.

Según consta en la versión taquigráfica, Araya dijo que “el modelo del proyecto de ley es de solución puramente legislativa” y que, desde ese punto de vista, es un caso “parecido a la ley de ocho horas de 1915” –a la que anteriormente calificó de “obsoleta”–, puesto que “es la misma norma la que establece la cuantía de la limitación de la jornada”.

En este marco, y ante el pedido del PIT-CNT durante el acto, legisladores oficialistas y opositores señalaron a la diaria que no está planteado que se trate este proyecto a la brevedad.

Consultado por la diaria, el diputado del Movimiento de Participación Popular Gabriel Otero afirmó que “no está previsto” que su sector avance en una iniciativa de ese tipo. “En todo caso, veremos si el Ejecutivo manda algo, pero nosotros, como sector, no”, aseguró.

En esa línea, el subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, Hugo Barretto, dijo a la diaria que el Poder Ejecutivo en un principio no avanzará en un proyecto de ley, sino que, a través del diálogo social en el Consejo Superior Tripartito entre el PIT-CNT y las cámaras empresariales, se buscarán acuerdos y luego de eso sí se propondrá una iniciativa legislativa, que promueva “la negociación de reducción del tiempo de trabajo por rama de actividad”.