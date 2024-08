El PIT-CNT presentó este martes una campaña de reducción de la jornada laboral, iniciativa que buscarán que sea debatida, analizada y posteriormente tratada por el sistema político. A la presentación asistieron varios invitados, entre los que se destacaron el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Mario Arizti, el subsecretario de la cartera, Daniel Pérez, y el director nacional de Trabajo, Federico Daverede.

El presidente de la central obrera, Marcelo Abdala, dijo en una rueda de prensa que reducir la jornada laboral tendría un gran significado “para la salud laboral de la gente, para su profesión, para la salud, para hacer deporte y para reducir las brechas de género al compartir en mejor medida el trabajo no remunerado”.

Señaló que sería importante que en el país se aprobara una ley que marque la cantidad de 40 horas semanales de trabajo con una remuneración de 48 horas, y que esto sea discutido e implementado a nivel de ramas de actividad en el marco de la negociación colectiva. Explicó que detrás de la propuesta está la solvencia de un informe realizado por los técnicos del Instituto Cuesta Duarte, con respaldo e intervención de investigadores de la Universidad de la República (Udelar).

Si bien en el Senado está en discusión un proyecto de ley del Frente Amplio que apunta a la reducción de la jornada laboral, que tiene varios puntos de contacto con el planteo sindical, el PIT-CNT considera que la iniciativa debe ser “integral”.

“Es perfectamente posible, es bueno para la gente y puede tener un impacto positivo en la productividad. Desde el PIT-CNT es una ley que vamos a impulsar ante todos los partidos políticos, pero poniendo el tema en debate en un año de campaña en el que la población va a definir el Parlamento Nacional y quién administrará los destinos de la República”, dijo.

El dirigente confirmó además que la propuesta será presentada a los candidatos a la presidencia de todos los partidos “para que, de esa manera, el movimiento obrero pueda escuchar todas las opiniones”.

Foto: Gianni Schiaffarino

Ministro de Trabajo partidario de una redistribución

Por su parte, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Mario Arizti, dijo ante la prensa que es partidario de una redistribución de la jornada laboral y no de una reducción. Consideró también que no se debería alcanzar una “unanimidad de criterios” y, con respecto a esta propuesta, que “quizás no sea la solución correcta darles homogeneidad a todos los sectores, por lo tanto se debe diferenciar”.

Saludó que exista “una mesa de discusión y una jornada de debate, y seguir estudiando qué ha sucedido con este tema en otros países”.

Consultado sobre cómo sería esa redistribución, dijo que en el mundo hay distintos modelos, y a modo de ejemplo explicó que se podría trabajar más horas durante dos días de la semana y tener el viernes libre, logrando así un descanso más extenso. “Tenés una especie de banco de horas, y que de ahí se puedan ir utilizando; eso sucede en otras partes”, dijo.

Arizti fue contundente también al expresar que “por las experiencias en otros lugares, no considero que la reducción de la jornada laboral implique más trabajo”.

Remarcó que actualmente existen convenios colectivos que establecen “ese tipo de distribución de horas de trabajo y que permiten conciliar la vida familiar con la vida laboral y con la producción de la propia empresa”. Acotó que, según el sector, la cantidad de horas trabajadas se puede fijar por semana, y dijo que sí está de acuerdo con que existan límites semanales de horas.

Sostuvo también que es una temática que hay que “analizar y discutir profundamente”, y que es necesario que exista una legislación o normativa, pero que esta le debe dejar espacio a la negociación colectiva. “Hay sectores que a través de la negociación colectiva distribuyen su tiempo de trabajo”, afirmó, y dijo además que “hay que revisar las leyes”. “Es un tema que el gobierno que venga en el futuro tendrá que encarar, es un asunto importante”, concluyó.