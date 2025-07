El Poder Ejecutivo citó a las cámaras empresariales y al Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma), este viernes, en Torre Ejecutiva, para presentar una propuesta que buscará destrabar el conflicto en el sector de la pesca.

Fuentes de la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay expresaron a la diaria que “no tienen conocimiento” de cual puede ser la propuesta del gobierno, pero que “están dispuestos a escuchar y a realizar aportes para encontrar soluciones”, a un conflicto que ya tiene más de 45 días en curso. Está confirmado que Ricardo Piñeiro, presidente de la Cámara de Armadores Pesqueros del Uruguay (CAPU), asistirá en representación de ambas cámaras.

La convocatoria del gobierno llegó un día después de que el ministro de Trabajo, Juan Castillo, el subsecretario de la cartera, Hugo Barreto, y la directora Nacional de Trabajo, Marcela Barrios, comparecieron ante la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social de la Cámara de Senadores. En dicha sesión, realizaron una puesta a punto de la situación que atraviesa el sector.

Acerca del conflicto, en rueda de prensa, días atrás Castillo reconoció que pese a la algunas propuestas que hizo el gobierno, tanto al sindicato como al sector empresarial, no se lograron destrabar aún las diferencias que existen entre las partes. Mientras el Suntma reclama la presencia de un marinero más en las embarcaciones, los empresarios rechazan esa posibilidad, por entender que no es viable, y que, además, no está dentro del convenio colectivo bipartito firmado entre las partes, y que rige hasta abril de 2027.