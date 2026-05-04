Nathalie Barbé, encargada de la Secretaría de Conflictos y Relaciones Laborales del PIT-CNT y vicepresidenta de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, fue una de las oradoras en el acto por el Día de los Trabajadores el viernes. Este lunes, entrevistada en Panorama informativo de la diaria Radio, dijo que el contexto de este 1° de Mayo es “complejo” por los cierres de empresas y el desempleo, a la vez que cuestionó el alcance del documento que emanó del Diálogo Social. Si bien consideró que hubo “algún tipo de avance” que quedó plasmado en el documento con recomendaciones que recibió el Ejecutivo, Barbé resaltó que los tres puntos que presentaron desde la central sindical en el plebiscito de 2024 “no se completaron al 100%”.

Uno de ellos, atado al argumento de que “después de los 50 años es muy difícil conseguir trabajo”, era fijar la jubilación en los 60 años, como antes de la reforma que hizo Luis Lacalle Pou en 2023. Barbé dijo que para terminar de fijar posición es necesario conocer los números: “Se habla de menores ingresos y mayores ingresos. Todavía no sabemos cuál va a ser el número que va a marcar cuáles son los menores ingresos y cuáles son los mayores, porque recordemos que los parlamentarios que emiten este tipo de leyes capaz ganan 400.000 pesos, pero para ellos 50.000 o 60.000 es un sueldo muy alto”, cuestionó, y destacó que, “como se marca un incentivo negativo, la tasa jubilatoria va a ser tan baja que obviamente las personas no se van a poder jubilar a esa edad y van a tener que seguir trabajando”.

En ese sentido, postergar la edad para retirarse “solamente para recaudar” resulta “totalmente opuesto” a revisar las exoneraciones que se otorgan a las empresas, valoró Barbé. “Estamos en desacuerdo con que no haya contralor de esas exoneraciones. Si necesitás recaudar más y asumís que no tenés la brecha de trabajadores necesarios como para recaudar, no te podés dar el lujo de dar exoneraciones; hay que rever las exoneraciones que estás dando y, principalmente, hay que rever la inequidad de aportes que tenemos entre lo que son las empresas y los trabajadores”, acotó.

Otro punto está vinculado al rol de las administradoras de fondos de ahorro previsional (AFAP), que el PIT-CNT propone eliminar, ya que, si bien en el documento del Diálogo Social “se habla de un desacople de lo que son los aportes de los trabajadores”, las empresas “siguen participando de lo que más les beneficia el lucro, que son los negocios”, consideró Barbé. La dirigente indicó que estas empresas “no viven de las comisiones que le cobran a los trabajadores”, sino que “acumularon 27.000 millones de dólares con las ganancias de las inversiones y en eso siguen participando”.

Desde la central sindical piden la disolución del ahorro individual: “Le sirve solamente a 27.000 trabajadores en este país y sin embargo genera un perjuicio en la jubilación de todos los demás. Que lo tenga el Estado, si bien le va a bajar las comisiones a los trabajadores, sigue marcando esa brecha del ahorro individual contra el solidario”, dijo. El PIT-CNT continuará impulsando la propuesta y “va a haber movilizaciones”, aunque todavía no marcaron otro mecanismo concreto y no hablaron sobre otro plebiscito, a pesar de que no se descarta ninguna medida, señaló la dirigente. Una primera convocatoria será “a fines de mayo o primeros días de junio justamente por la seguridad social”.

Consultada sobre el plebiscito de 2024, sostuvo que “si hubieran quedado los tres puntos en la Constitución” no se podrían “emitir leyes que fueran en contra de lo que se laudó”, pero en este caso “no se marcó nada”: “La democracia directa lo que marca es que la población elija las pautas que quiere en su Constitución. Esa misma población, a la siguiente elección, puede cambiarlo”, afirmó. Además, agregó que “quienes principalmente se pusieron en contra y hablan de que esto se laudó son también quienes han querido imponer varias veces la consulta de los allanamientos nocturnos”, en referencia a la oposición política.

En tercer lugar, Barbé apuntó que, aunque según el Diálogo Social “con el complemento solidario se aumentarían las jubilaciones mínimas”, no se contemplan las pensiones. La intención de la central sindical es equipararlas con el salario mínimo nacional porque “hoy por hoy una madre que tiene un hijo con discapacidad cobra una pensión de 17.000 pesos”, ejemplificó.

La situación de las cajas paraestatales es “urgente” y “se tendría que haber abordado”

Barbé cree que la situación de las cajas paraestatales “se tendría que haber abordado en el Diálogo Social y es un tema que es urgente”, en el entendido de que hay una “brecha” entre “diferentes trabajadores, diferentes jubilaciones y diferentes cajas”, algunas con “una población tan escasa que normalmente son asistidas continuamente por el Estado” con millones de dólares.

La vicepresidenta de la ATSS sostuvo que estas cajas se mantienen “apartadas de lo que es la generalidad” por “un tema de beneficios especiales”. En ese sentido, adelantó que desde la central sindical siempre apuntarán “a que haya una única caja para toda la población” y “que todos tengamos los mismos beneficios” para que no se pueda “tener mejores jubilaciones al costo de ser subsidiados continuamente”.

La semana pasada, la presidenta del BPS, Jimena Pardo, dijo en Panorama informativo que no se quiso “contaminar” el Diálogo Social con la discusión sobre las cajas paraestatales, pero confirmó que en la Comisión Sectorial de Protección y Seguridad Social que funciona bajo la órbita de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la República “se estudian temas de algunos colectivos particulares” y “no está descartado que eventualmente se vaya por alguna reforma de otra paraestatal o de alguna de las otras cajas”.

La visita de Orsi al portaaviones estadounidense fue algo “totalmente inoportuno”

Tras la visita del presidente Yamandú Orsi al portaaviones estadounidense USS Nimitz, el PIT-CNT emitió un comunicado en el que consideró que el mandatario “violentó” la Constitución al no solicitar la autorización del Parlamento. “Para nosotros es un símbolo de muerte”, advirtió Barbé sobre la embarcación.

Barbé evaluó que la decisión de Orsi fue algo “totalmente inoportuno” ya que “tiene la posibilidad de negarse a ese tipo de actos”: “Ni siquiera lo puede hacer a modo personal. Una vez que asume como presidente, todas las acciones que haga las hace representando al Estado. Fue bastante complejo y la verdad que nos sorprendió mucho esa visita”, acotó. Lo conjugó, además, con que el acto del primero de mayo se denominó “antiimperialista” y definió el contexto internacional como de “avance imperialista tanto en Cuba como en Venezuela, y estamos viendo cómo nos abren cada vez más bases militares cercanas”.

Por otra parte, Barbé se refirió a la decisión del MPP de no avanzar en el proyecto para reducir la jornada laboral, un tema que estuvo presente entre las reivindicaciones en el acto del 1° de Mayo. Al respecto, la sindicalista señaló que interesa “lo que diga el Poder Ejecutivo” y, aunque reconoció el peso del sector en el Frente Amplio y el Parlamento, afirmó que procurarán seguir “dialogando y construyendo con el Poder Ejecutivo”.