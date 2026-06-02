Rendición de Cuentas: si el gobierno “no pone plata en Fiscalía, no prioriza la seguridad”, afirmó Ojeda

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Magistrados Fiscales sostuvo que, “si dotamos solo a la Policía y no a la Fiscalía y el Poder Judicial”, el sistema judicial “no funciona” porque “hay un lado de la balanza que pesa más que el otro”.

El Poder Ejecutivo tiene plazo hasta el 30 de junio para enviar al Parlamento el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, en el que no se prevé que haya “incrementos netos en el nivel de crédito presupuestal en las propuestas presentadas por los incisos”. De acuerdo con un documento interno del Ministerio de Economía y Finanzas, a los ministerios se les indicó que deben presentar sus propuestas “bajo el gasto cero” y buscar financiamiento “mediante reasignaciones internas de crédito, asegurando que toda iniciativa se financia dentro de los márgenes existentes”.

Las prioridades del gobierno para la Rendición de Cuentas son la infancia, la seguridad, la situación de calle y el empleo. En particular sobre el segundo tema, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, dijo la semana pasada en una conferencia de prensa que la seguridad se priorizará mediante “el fortalecimiento de las inversiones y de los recursos asignados” a las políticas lideradas por el Ministerio del Interior.

Unos días después de ese anuncio, el senador colorado Andrés Ojeda dijo en una rueda de prensa que “no hay manera” de que el gobierno “sostenga” que “le importa la seguridad si no mejora el presupuesto a la Fiscalía”. “Hacer una apuesta a la seguridad pública sin ponerle un mango a la Fiscalía es imposible”, afirmó.

En diálogo con la diaria, Ojeda cuestionó que no haya habido “ningún anuncio” para la Fiscalía y apuntó que “el problema acá es pensar la seguridad estrictamente desde lo policial”. Advirtió que, “si la Fiscalía no tiene una capacidad de procesar las cosas que le llegan en tiempo real, no tiene sentido lo otro”.

Ojeda comentó que recientemente la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, compareció ante la Comisión de Constitución y Legislación del Senado para dar su opinión sobre la reforma del Código del Proceso Penal (CPP) propuesta por el gobierno y, en ese marco, fue “contundente” en afirmar que “no hay ninguna posibilidad de implementar una reforma del CPP sin presupuesto”.

Por lo tanto, a su entender, no dar recursos a la Fiscalía “implica que no están pensando en la seguridad”. Ojeda recalcó que si el gobierno “no pone plata en Fiscalía, no prioriza la seguridad”.

El diputado nacionalista Pablo Abdala coincidió con Ojeda y, en diálogo con la diaria, afirmó que “la inversión en seguridad y dar un salto en cuanto a la respuesta del Estado en materia de prevención y persecución del delito” es algo que “no puede prescindir de reforzar al Ministerio Público”.

Asociación de fiscales aún no se ha reunido con Ferrero por Rendición de Cuentas

El presupuesto quinquenal aprobado el año pasado por el Parlamento y enviado por el Poder Ejecutivo definió una partida de un millón de dólares para la Fiscalía, a pesar de que el organismo había solicitado un aumento de 17 millones de dólares.

De cara a una nueva Rendición de Cuentas, en la que la Fiscalía deberá hacer un pedido presupuestal, la presidenta de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay (AFMU), María Claudia González, dijo a la diaria que desconocen cuál será la solicitud de la Fiscalía, ya que aún no se han reunido con Ferrero por este tema, si bien desde el gremio ya están “juntando una cierta cantidad de temas” para cuando se presente la oportunidad.

Una de las prioridades que, según adelantó González, es la creación de cargos para fiscales adscriptos, así como la mejora del sueldo de estos funcionarios. El año pasado, en diálogo con _La mañana de la diaria _, el entonces presidente de AFMU, Willian Rosa, dijo que existen inequidades entre los fiscales y los funcionarios judiciales, ya que “los jueces perciben hoy día un salario un 4,7% más que los fiscales, cuando en realidad la ley establece que lo mismo que cobra un juez debería cobrar un fiscal”.

Con respecto a la discusión sobre la seguridad y su vínculo con la Fiscalía, González consideró que este tema no se basa “solamente en la Policía, solamente en la Fiscalía, ni solamente en el Poder Judicial”, sino que “es un todo”. Por lo tanto, “si la Policía está mejor dotada para investigar y la Fiscalía está mejor dotada para investigar, la Justicia va a poder trabajar mejor”, aseguró.

“Pero el tema es que si esto no se ve como un todo, si dotamos solamente a la Policía y no a la Fiscalía y no al Poder Judicial, para mí no está bien, no funciona, hay un lado de la balanza que pesa más que la otra”, cuestionó.