Nicolás Olivera sobre HIF Global: “La intención del presidente es cerrar esto lo antes posible”

El intendente de Paysandú dijo que le hubiera gustado “esperar un poco más” antes de anunciar una postura ante la Rendición de Cuentas, aunque “siempre hay margen para volver a conversar”

El presidente de la República, Yamandú Orsi, visitó Paysandú en junio para inaugurar la cosecha citrícola y dijo que volvería después de las vacaciones de invierno con “otras cosas para anunciar”, afirmación que se vinculó con la planta de hidrógeno verde que prevé instalar HIF Global. Así lo interpretó el intendente Nicolás Olivera y, aunque todavía no hay fecha para la visita, le consta que “la intención del presidente es cerrar esto lo antes posible”.

La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, anunció que se está “cerrando un memorando de entendimiento” y la empresa “va a tomar la decisión final de inversión el año que viene”. Olivera explicó en la diaria Radio que, tras firmarlo, el memorando se “prorrogó” luego de que “no se lograra llegar con todo lo resuelto” al 30 de junio, y tiene entendido que “no valía la pena renovarlo porque los temas que estaban ahí ya estaban bastante maduros como para ir a un documento final”.

Entre los puntos más álgidos está el “costo de la energía” y la “construcción de vías férreas para la conectividad entre Paysandú y el puerto de Montevideo”, aunque “en el medio de la cuestión aparece lo de la posible relocalización de la planta” tras diferencias con Argentina hacia un predio de Ancap que “ya está categorizado como industrial, ya cuenta con vías férreas, ya cuenta con conectividad eléctrica, ya cuenta con salida a una ruta nacional y está más cerca de la fuente de CO2 biogénico”, listó.

“El Estado tenía que decir ‘lo disponibilizo para este emprendimiento’. Eso también pasó a ser parte de lo que el Estado, el gobierno, tienen que resolver para dar las condiciones para que la empresa avance”, afirmó. Tras vencer el plazo, Olivera dijo que “los términos están acordados”, pero que resta sentarse “el presidente uruguayo y el presidente de la empresa” para acordar “todo lo atinente a que el gobierno uruguayo dé las condiciones”, lo que entiende que “se debería estar firmando en no mucho más plazo”.

Sobre la reestructuración de la producción de pórtland de Ancap con miras a concentrar la actividad en Minas, señaló que “puede cambiar conforme vaya avanzando lo de HIF, que sería en un predio lindero a la planta de cemento”, y se podría “generar un polo que abastezca eso, se puede retroalimentar y, por qué no, mañana capaz que ese mismo emprendimiento pueda terminar siendo uno solo”. En ese sentido, pidió buscar un “mecanismo de compensación” para que “no sea Paysandú el que pague el costo”.

El Congreso de Intendentes aprobó un convenio marco con Ancap para, entre otros productos, comprar combustible en “régimen de exclusividad”, algo que no rige para el cemento. “Recibimos una nota poco feliz de la ministra Cardona diciendo poco más que el problema del cemento se resuelve cuando las intendencias vayamos a comprarle cemento a Ancap. De hecho, la recibimos a la ministra Cardona con la presidenta de Ancap, la presidenta dijo ‘vamos a revisar los números para ver si podemos ser más competitivos’, y los revisaron y no son más competitivos”, señaló.

Consideró que Cardona se “sumó tarde y mal al tema”. En la nota “decía que, como el gobierno transfiere recursos a través del presupuesto de las intendencias, las intendencias deberían ser corresponsables en la adquisición de productos que genere el propio Estado”, siendo que el acuerdo se cerró con Orsi y “ni siquiera estaba en ese momento”, por lo que está “fuera de lugar” y “no tiene nada que ver una cosa con la otra”.

“Siempre hay margen para volver a conversar”, dijo sobre la rendición

Los partidos que integran la Coalición Republicana anunciaron que no votarán la Rendición de Cuentas en general. Olivera reiteró que le “hubiera gustado quizá esperar un poco más” a que “pasaran por el Parlamento también otras delegaciones y otros ministerios”. Sin embargo, opinó que “el gobierno es mano” y sabe que no cuenta con mayorías, por lo que lo ideal “hubiera sido llamar a la oposición” para negociar, ya que “cuando no tenés mayoría, las tenés que construir de alguna forma”. Entiende que “faltó cintura del gobierno”.

Respecto a si hay margen para revisar la decisión, cree que “las buenas ideas deberían ser atendidas, no importa si votaste en general o en particular”. “Yo creo que siempre hay margen para volver a conversar. Yo creo que sí, pero en el entendido de que el gobierno es mano, en el entendido de que el gobierno debería entender que ante la falta de mayorías debería decirle a la oposición ‘bueno, señores, ¿qué es lo ideal?’”, indicó.

Dijo que ve un “gobierno lento y un presidente solo”, además de “pocos actores con capacidad de diálogo con la oposición”. Cuestionó que el Diálogo Social “sigue generando temas porque en lo de las AFAP unos entendieron una cosa y otros mandaron otra”, además de que ciertos temas “no terminan de despegar”, como el Plan Nacional de Seguridad Pública.

“Yo no veo un gobierno que el primer día se plantó” y en “algunos temas no ha marcado todavía el rumbo”, criticó, y agregó que al MIEM no le conoce “una agenda” de gestión, además de cuestionar que el proyecto de ley de competitividad que presentó el Ministerio de Economía y Finanzas “de competitividad no tiene mucho” y “no se mete” con “energía, transporte, combustible, logística y relaciones laborales”, temas que consideró clave.

Finalmente, sobre la propuesta incluida en el articulado para fortalecer y unificar las transferencias, dijo que reforzar le “parece bien” porque “todos los partidos fueron contestes en la campaña electoral” y, sobre la forma de disponibilizar los recursos junto a su condicionamiento, indicó que “si querés dar una oportunidad sin caer en el asistencialismo, hacé que eso tenga un efecto positivo en la gente, más allá de que le llegue la plata al bolsillo”: “Lo veo bien que se condicione y lo veo necesario”.