La ANP registró superávit de 57 millones de dólares y TCP estima que tendrá un nuevo muelle operativo en 2027

La especialista en logística portuaria Silvia Etchebarne, en tanto, consideró que las consecuencias de la concesión a Katoen Natie “han sido nefastas para el país”.

Con la participación del presidente Yamandú Orsi, este miércoles se conmemoró el 110º aniversario de la Administración Nacional de Puertos (ANP). En la instancia se informó que el organismo registró un superávit de 57 millones de dólares en el ejercicio 2025 –lo cual supone un aumento de 32% en comparación al año anterior– y también se anunció que se está trabajando en la elaboración de un plan maestro de cara a 2040. No obstante, los números también marcan que el año pasado hubo una caída de 25% en el movimiento de contenedores.

Para el presidente de la ANP, Pablo Genta, este escenario, sumado a los primeros meses de 2026, dan lugar a “perspectivas alentadoras”. El jerarca señaló en rueda de prensa que durante los cinco primeros meses de este año el movimiento de contenedores creció un 6%.

Pero, más allá de esta perspectiva del oficialismo, por fuera de la gestión de la ANP hay algunas críticas. En declaraciones a la diaria Radio, Silvia Etchebarne, abogada especializada en derecho marítimo y portuario, afirmó que el directorio del organismo está “absolutamente politizado” y, al mismo tiempo, hay un Ministerio de Transporte y Obras Públicas que “no sabe dónde está parado” en materia portuaria.

Etchebarne consideró que existe “una crisis” en el puerto de Montevideo, dado que “no hay carga” y, además, en el último tiempo se ha quedado “fuera de la cadena de valor logística de los cruceros”. También cuestionó la actual situación con la Terminal Cuenca del Plata (TCP), que opera alrededor del 75% de las cargas de contenedores a partir de la prioridad de atraque que se le otorgó en la concesión del contrato hasta 2081 durante el gobierno anterior. Etchebarne señaló que las obras comprometidas en el marco del acuerdo por parte de TCP –que integran Katoen Natie y la ANP– “llevan un atraso considerable”.

Las obras de TCP

Luego de una serie de dificultades con las empresas encargadas de llevar adelante las obras comprometidas por contrato, TCP presentó ante ANP un nuevo cronograma de obras. Desde la terminal especializada señalaron a la diaria que se prevé que la primera parte de la obra se complete en julio de 2027, mientras que la finalización está prevista para julio de 2028. Originalmente se esperaba que la primera fase concluyera en el segundo trimestre de 2025 y que el total de la obra culminara a mediados de 2026.

“¿Hay alguna intimación, hay alguna multa, o se acepta pasivamente como la empresa modifica permanentemente el cronograma de obras mientras el negocio se desploma?”, cuestionó Etchebarne con respecto a esta situación. Señaló que hasta ahora “hay un 30% ejecutado” –en el entorno de los 100 millones de dólares–, pero ya se han exonerado alrededor de ocho millones de dólares a través de la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones. “Las obras no están cumplidas, el cronograma está incumplido, pero igual el estado uruguayo le otorga; las consecuencias han sido nefastas para el país”, subrayó.

Al respecto, desde TCP señalaron a la diaria que “las demoras por causa no imputable a TCP no son pasibles de sanción”. La fuente apuntó que los retrasos en las obras responden a las dificultades que tuvieron lugar entre la empresa que era contratista principal, Jan de Nul, y el consorcio subcontratado MES –integrado por Mota-Engil y Stiler–. A finales del año pasado, TCP resolvió rescindir el contrato con Jan de Nul y firmar uno nuevo con Mota-Engil como contratista principal. Por este tema, además, hay un arbitraje en la Cámara Internacional de Comercio en Amberes impuesto por TCP contra Jan de Nul por “los daños y perjuicios causados por la demora” en las obras.

Desde la terminal especializada señalaron que desde marzo de este año “se está trabajando con normalidad” en las obras, con alrededor de 400 trabajadores, y apuntaron que, de acuerdo con lo previsto, se estaría llegando a la mitad de 2027 con el primer muelle de 400 metros ya instalado y “en condiciones para operar”.