Las AFAP valoraron los “avances alcanzados” en la negociación con el Poder Ejecutivo

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, dijo que la desvinculación de las administradoras con las cuentas de ahorro individual se descartó porque “las condiciones económicas, financieras e institucionales no están maduras”.

A través de un comunicado, la Asociación Nacional de AFAP, que nuclea a las tres administradoras privadas que operan en Uruguay –Itaú, Sura e Integración–, se refirió este miércoles al resultado de la mesa de trabajo entre la gremial y las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). El espacio de intercambio se instaló a principios de mayo, luego de que las AFAP cuestionaran algunas de las recomendaciones incluidas en el informe final del Diálogo Social.

“Tras el trabajo técnico junto al Ministerio de Economía y Finanzas y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, las administradoras de fondos previsionales valoramos las instancias de diálogo y los avances alcanzados a lo largo del proceso”, manifestaron las AFAP, y señalaron que la discusión con el gobierno tuvo como base el mantenimiento de un sistema previsional “administrado por entidades profesionales públicas y privadas en competencia, con una regulación y supervisión acordes con estándares internacionales”.

Una de las sugerencias del Diálogo Social, en la que había acuerdo entre el gobierno y el PIT-CNT, consistía en que las AFAP se desvincularan de la administración de las cuentas de ahorro individual, preservando su función de inversión y rentabilización de los fondos previsionales. Las cuentas de los afiliados serían gestionadas, de manera centralizada, por un organismo público. Pero este punto, finalmente, fue desestimado por el Poder Ejecutivo.

Al respecto, las AFAP manifestaron: “Destacamos especialmente que la administración de las cuentas individuales y la responsabilidad fiduciaria de las AFAP en su administración se mantengan como principio del sistema”.

En un comunicado conjunto, el MEF y la OPP anunciaron que de todos modos “se avanzará hacia un funcionamiento más integrado del sistema previsional para mejorar la atención a los afiliados”, a través de la implementación de una ventanilla única para tramitar la jubilación y la flexibilización de los trámites para la elección de la AFAP por parte de los trabajadores, entre otras medidas.

En ese sentido, las AFAP señalaron en el comunicado que, “para que estas líneas de trabajo se traduzcan en mejoras efectivas para el afiliado, en términos de un asesoramiento integral a lo largo de su vida laboral y una mayor rentabilidad neta de sus ahorros previsionales, la etapa de diseño y luego de reglamentación serán clave”.

Por último, las AFAP expresaron que “los 30 años del sistema muestran que la inversión del ahorro de los afiliados a largo plazo, con rigor, profesionalismo y visión global, se traduce en mejores jubilaciones para los uruguayos”. “Ese es el compromiso que renovamos de cara a la implementación de estas mejoras”, resaltaron.

Las condiciones “no están maduras como para avanzar”, afirmó Oddone

En declaraciones a El Observador, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, dijo que el gobierno resolvió descartar la propuesta del organismo público para centralizar la gestión de las cuentas porque “las condiciones económicas, financieras e institucionales no están maduras como para avanzar” en esa dirección. “Al final, el que sabe, como en un avión que va a aterrizar, si hay visibilidad o no, si puede aterrizar o no, es el presidente de la República y el ministro de Economía. No es el pasajero de la fila 33 que dice: 'Voy a aterrizar, que no pasa nada'”, afirmó.

Por su parte, en el programa Desayunos informales de Canal 12, el subsecretario del MEF, Martín Vallcorba, dijo que la resolución “tiene que ver esencialmente con el rol que tienen las AFAP en los mercados financieros y cómo ese rol es percibido por quienes financian al gobierno”. “Uno tiene que tener en cuenta todos los efectos de segunda y tercera vuelta al momento de decidir a qué velocidad avanza”, señaló.

Desde el PIT-CNT, en tanto, se señala que este era uno de los puntos en los que había un acuerdo específico con el Poder Ejecutivo. Ante una consulta del diputado de Identidad Soberana Gustavo Salle, este miércoles en el marco de la Rendición de Cuentas, José Olivera, integrante del Secretariado Ejecutivo de la central sindical, afirmó que, si bien “no hubo un acuerdo general en torno al documento” final del Diálogo Social, “sí hubo acuerdos puntuales”; y remarcó que “los acuerdos están para cumplirse”.