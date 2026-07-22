El planteo del gobierno para las AFAP “va en la dirección de empezar a centralizar el sistema”, aseguró diputado del FA

La bancada del oficialismo recibió al ministro de Economía, Gabriel Oddone, tras las críticas del PIT-CNT a la revisión que hizo el Poder Ejecutivo de las recomendaciones del Diálogo Social.

Al término del Diálogo Social convocado por el Poder Ejecutivo para reformar el sistema de seguridad social, el PIT-CNT había definido como un “cambio estructural” la propuesta de desvincular a las administradoras de fondos de ahorro previsional (AFAP) de la administración directa de las cuentas de ahorro individual.

Este planteo, en el que hubo acuerdo entre el gobierno y la central sindical, implicaba que las AFAP mantuvieran la función de inversión y rentabilización de los fondos previsionales, por un lado, y, por otro, que las cuentas de los trabajadores fueran gestionadas, de manera centralizada, por un organismo público. “El organismo centralizado licita o asigna los fondos (no individualizados), de manera de incentivar la competencia en rentabilidad, minimizar los costos y maximizar el retorno sujeto a un riesgo acotado”, se detallaba en el documento final del Diálogo Social. Sin embargo, finalmente el Poder Ejecutivo resolvió no avanzar en este punto, lo cual generó malestar en el PIT-CNT.

En este escenario, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, se reunió este miércoles con la bancada del Frente Amplio (FA) con el propósito de explicar la decisión del gobierno y las características del proyecto de ley que contendrá el resto de los cambios previstos para el sistema de las AFAP. Se prevé que la iniciativa ingrese al Parlamento a fines de agosto, una vez que haya concluido el tratamiento de la Rendición de Cuentas en la Cámara de Diputados.

En rueda de prensa, el diputado del FA Carlos Varela Nestier aseguró que las decisiones del equipo económico “van en la dirección correcta del Diálogo Social”, si bien reconoció que no se recogieron todas sus sugerencias, “porque hay circunstancias que no lo permiten hoy”. “Acá no se cierra ningún camino. Acá es el inicio de un camino que se va a materializar en un proyecto de ley que en su momento va a llegar y ahí podremos discutir a fondo al respecto”, agregó.

Con respecto al organismo estatal, Varela Nestier dijo que, si bien “es cierto” que el planteo no fue contemplado “en estas primeras medidas”, de todos modos se “va en la dirección de empezar a centralizar el sistema”. A modo de ejemplo, mencionó la implementación de una “ventanilla única” para tramitar la jubilación, una medida que fue adelantada en el comunicado conjunto que publicaron el lunes el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). “O sea, vamos en la dirección correcta. Algunas medidas se tomarán cuando las circunstancias lo permitan”, insistió el diputado frenteamplista.

El equipo económico indicó en el comunicado que también se promoverá una reducción de entre 5% y 10% del costo del seguro colectivo y de las comisiones que cobran las AFAP, así como también “un incremento en la rentabilidad esperada de los ahorros de los afiliados”. Además, se impulsará un conjunto de modificaciones para que haya “un sistema más eficiente y competitivo”; con este objetivo, “la asignación de los nuevos afiliados a las AFAP se realizará mediante mecanismos que premien simultáneamente la mejor rentabilidad y las menores comisiones, manteniendo en todos los casos la libertad de elección del trabajador”.

Por otra parte, el MEF y la OPP anunciaron que se avanzará en “una mayor diversificación y diferenciación de las inversiones” mediante “una ampliación gradual de los activos elegibles en el exterior”, algo que había sido reclamado por parte de las AFAP durante el Diálogo Social.

Para el PIT-CNT, en tanto, la propuesta del organismo público suponía “un avance regulatorio en la dirección correcta”. Por eso mismo, la central sindical lamentó que el Poder Ejecutivo, “que fue quien propuso esta iniciativa, en línea con las promesas efectuadas durante la campaña electoral, haya eludido el compromiso de implementarla, afectando de esta forma la confiabilidad de los ámbitos de diálogo social en general”. Según la central sindical, “el principal beneficiario” de las modificaciones que introdujo el gobierno con respecto a las recomendaciones del Diálogo Social es “el capital financiero internacional”.

Vallcorba: hay que “tener en cuenta los efectos de segunda y tercera vuelta”

En su momento, cuando finalizó el Diálogo Social, la Asociación Nacional de AFAP, que nuclea a las tres administradoras privadas que operan en Uruguay –Itaú, Sura e Integración–, advirtió que con la incorporación de un ente público “el afiliado deja de ser cliente y pasa a ser usuario cautivo de un único organismo administrador, quitándole la posibilidad de elección”. Días después, el Poder Ejecutivo convocó a las AFAP a una mesa de trabajo para discutir los cambios.

Este miércoles, en entrevista con el programa Desayunos informales de Canal 12, el subsecretario del MEF, Martín Vallcorba, dijo que entre abril y julio se mantuvieron conversaciones con “todos los actores que directa o indirectamente están involucrados” en el régimen de ahorro individual, entre los cuales mencionó a los “inversores locales e internacionales”.

En línea con Varela Nestier, el jerarca sostuvo que el gobierno ha definido “avanzar en un sistema más integrado y con un mayor nivel de centralización en la organización del sistema, que era la orientación general que surgía del Diálogo Social”. Dijo que el objetivo es “poder generar jubilaciones más altas, que, en definitiva, es lo que a todas las personas les interesa, es decir, cómo nosotros podemos hacer que la jubilación que obtengamos por el pilar de ahorro que administran las AFAP sea mayor”.

Con relación al cuestionamiento del PIT-CNT, Vallcorba confirmó que la utilización de un organismo público para centralizar el manejo de las cuentas “no está planteado” para este período de gobierno. Mencionó que la propuesta también había sido incluida –y posteriormente descartada– en el anteproyecto de la reforma jubilatoria que terminó aprobándose en 2023.

“Acá la discusión es cuál es el mejor diseño. Y lo que sucede es que cuando uno discute el mejor diseño de cualquier cosa –de un sistema previsional o de un estadio de fútbol– no es lo mismo partir la discusión de cuál es el mejor diseño en abstracto que cuando ya hay una serie de elementos que fueron condicionando la situación actual”, expresó el subsecretario del MEF. “Yo sigo pensando que, si nosotros estuviéramos construyendo un sistema de cero, es el diseño que permitiría un mejor funcionamiento”, agregó.

Consultado sobre cuáles son estos condicionamientos, Vallcorba dijo que la decisión del gobierno de descartar el planteo del Diálogo Social “tiene que ver esencialmente con el rol que tienen las AFAP en los mercados financieros y cómo ese rol es percibido por quienes financian al gobierno”. “Uno tiene que tener en cuenta todos los efectos de segunda y tercera vuelta al momento de decidir a qué velocidad avanza”, recalcó.