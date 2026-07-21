Diálogo Social: gobierno confirmó que promoverá “un conjunto de transformaciones” en el régimen de las AFAP

Finalizada la mesa de trabajo con las administradoras, el Ministerio de Economía y Finanzas y la OPP detallaron en un comunicado las ”líneas de acción” que implementarán.

A través de los equipos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), el gobierno instaló a principios de mayo una mesa de trabajo con representantes de las administradoras de fondos de ahorro previsional (AFAP) con el propósito de clarificar las recomendaciones que quedaron plasmadas en documento final del Diálogo Social convocado por el Poder Ejecutivo.

En ese documento, se sugiere, entre otras cosas, “avanzar en la conformación de un pilar de ahorro generacional en el que las cuentas de ahorro individual sean gestionadas de forma centralizada por un organismo público que se encargará de administrarlas, de manera integrada con las prestaciones de los restantes pilares”. En otras palabras, se propone que las AFAP se desvinculen del manejo de las cuentas de ahorro individual, pero que mantengan la función de inversión y rentabilización de los fondos previsionales.

Luego de 60 días de intercambio en la mesa de trabajo, este lunes se conocieron oficialmente “las líneas de acción que se implementarán” desde el Poder Ejecutivo a partir de los resultados del Diálogo Social. A través de un comunicado conjunto, el MEF y la OPP confirmaron que se implementará “un conjunto de transformaciones en el pilar de ahorro individual del régimen previsional, algunas de las cuales requerirán la introducción de modificaciones legales”.

Se señala que se buscará llevar a cabo “una reducción del costo del seguro colectivo y de las comisiones cobradas por las AFAP estimada entre un 5% y un 10% de los valores vigentes”; también se espera lograr “un incremento en la rentabilidad esperada de los ahorros de los afiliados”.

En el comunicado, el gobierno afirma que se pretende tener “un funcionamiento más integrado del sistema previsional para mejorar la atención a los afiliados”. En ese sentido, se menciona como una acción específica “el desarrollo de una ventanilla única para la jubilación que centralice el trámite jubilatorio en el BPS [Banco de Previsión Social] o el organismo previsional de amparo, mejorando la experiencia del trabajador como beneficiario del sistema previsional”.

También se buscará “más flexibilidad para los trámites de elección de administradora, los que podrán realizarse tanto en la misma como en el organismo previsional de amparo”. Asimismo, se irá hacia “sistemas de información consolidados de los pilares de reparto intergeneracional y de ahorro individual que permitan un asesoramiento previsional integral y oportuno”.

De este modo, el gobierno sostiene que “se perfeccionará el marco regulatorio para promover un sistema más eficiente y competitivo, con una alineación más efectiva de incentivos entre las administradoras y sus afiliados”. Se buscará que “la asignación de los nuevos afiliados a las AFAP” se realice mediante “mecanismos que premien simultáneamente la mejor rentabilidad y las menores comisiones, manteniendo en todos los casos la libertad de elección del trabajador”.

“Se rediseñará el seguro colectivo y la estructura de las comisiones que cobran las AFAP, incluyendo un componente variable asociado a los rendimientos de las inversiones”, se señala en el comunicado. Por último, en pos de una mayor rentabilidad, se anuncia la implementación de medidas que lleven a una “mayor diversificación y diferenciación de las inversiones, con una ampliación gradual de los activos elegibles en el exterior, manteniendo la estricta regulación y supervisión profesional, sujeta a los más altos estándares”.