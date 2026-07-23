Cardona respondió a Nicolás Olivera por HIF Global: en el gobierno anterior “no lo vi preocupado por los plazos”

La ministra de Industria dijo que se está buscando que el proyecto de inversión “derrame en Uruguay” y “no solo para la empresa, como corresponde”.

Versiones cruzadas han aparecido en los últimos días sobre el estado de situación del proyecto de inversión de la empresa HIF Global, que en el período pasado, en febrero de 2024, firmó un memorando de entendimiento con el Estado uruguayo para construir una planta de combustibles sintéticos a partir de hidrógeno verde en Paysandú. En caso de concretarse, sería la mayor inversión privada en la historia del país, por un monto cercano a los 5.500 millones de dólares.

Primero, en declaraciones a Radio Monte Carlo, el intendente de Paysandú, el nacionalista Nicolás Olivera, aseguró que se estaba “a días del tema de la definición”. Pero, días después, la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, afirmó que HIF Global tomará “la decisión final de inversión el año que viene”. La ministra apuntó, además, que en el marco de la negociación la empresa “accedió” a instalar un “laboratorio para trabajar sobre hidrógeno”, algo que ella había pedido personalmente.

Este jueves, en una entrevista con Radio Sarandí, Olivera dijo que “el gobierno uruguayo tiene que expedirse, dar certezas al proyecto, que a mi juicio se ha tomado más tiempo del que se debería tomar”. Y agregó que, en este contexto, la iniciativa se confirmará “pese” y no “gracias” a la gestión de Cardona. En diálogo con la diaria Radio, Olivera recalcó que el acuerdo entre el Estado uruguayo “tiene que cerrarse”.

Consultada al respecto, Cardona señaló que el proyecto de HIF Global “se anunció por parte del presidente Lacalle Pou en 2022”; sin embargo, “durante 2022, 2023 y 2024 nada ocurrió”. “El intendente estaba en funciones y yo todavía no estaba en funciones. En ese momento no lo vi preocupado por los plazos”, expresó. “Esto de que soy confrontativa creo que no me lo quiere decir porque sea mujer”, añadió.

“Este gobierno pautó reglas claras de trabajo con la empresa, modificamos algunas cuestiones, que tienen que ver con la localización”, señaló Cardona. Esto último responde a distintas críticas que surgieron desde Argentina.

La ministra apuntó que en la negociación con la empresa una de sus responsabilidades es el costo de la energía. Días atrás, el sindicato de UTE advirtió sobre “tarifas de privilegio” y señaló que, “mientras UTE paga un promedio de 80 dólares por MWh a los generadores privados, la fórmula negociada con HIF Global busca garantizarles un costo de energía de apenas 40 dólares por MWh”, es decir, “el 50% del valor del mercado”.

“Lo que la empresa nos dice es que persiste en su voluntad de quedarse en Uruguay, eso es buenísimo”, resaltó Cardona. “Ahora, los memorandos de entendimiento, como nos pasó con otros antecedentes que tuvimos, como Montes del Plata, como UPM, tienen que ver con que cada parte del Estado mire lo que tiene que aportar como valor técnico y valor político, y que esto derrame en Uruguay, no solo para la empresa, como corresponde, sino también para Uruguay”, expresó.