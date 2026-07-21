Cardona dijo que HIF Global “va a tomar la decisión final de inversión el año que viene”

La ministra de Industria señaló que en estos momentos “no hay ningún contrato” y apuntó que se está “cerrando un memorándum de entendimiento”.

“Estamos a días de la definición”, afirmó días atrás el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, en entrevista con radio Monte Carlo, acerca de la planta de combustibles sintéticos que la empresa HIF Global prevé construir en el departamento. Olivera dijo que la negociación entre la empresa y el Poder Ejecutivo podría cerrarse pronto y mencionó que el precio de la energía —cuyo plazo para un acuerdo se había prorrogado— ya estaría encaminado por parte del gobierno.

Este martes, al término de su comparecencia ante el Parlamento por la Rendición de Cuentas, la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, dijo en rueda de prensa que durante la sesión de la comisión “se habló de que el contrato no se conocía” y “que ya se había firmado”. Sin embargo, aseguró que “acá no hay ningún contrato todavía”. Señaló que en este momento solamente se está “cerrando un memorándum de entendimiento con los diferentes organismos públicos”.

“A partir de esa base de trabajo, la empresa va a buscar financiamiento y va a tomar la decisión final de inversión el año que viene”, puntualizó Cardona, quien pidió “hablar en sus justos términos para no desinformar”. “Acá no hay contrato con HIF. Lo que hay es un memorándum de entendimiento entre la República Oriental del Uruguay y la empresa para sentar bases mínimas de trabajo”, señaló.

Cardona dijo que el gobierno le pidió a la empresa de capitales chilenos “un derrame para el Uruguay” que no sea “solo la exportación o la ganancia o la inversión”. En ese marco, señaló que se está “intercambiando” con los ministerios de Ambiente, Economía y Transporte. “Estamos intercambiando para poder cerrarlo, ese es el ánimo, que no se pierda ese proyecto, que tenga viabilidad”, afirmó.