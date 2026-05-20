“El Ejército no esconde nada”, afirmó el comandante en jefe horas antes de la Marcha del Silencio

En entrevista con Radio Carve, este miércoles 20 de mayo, el comandante en jefe del Ejército, Mario Stevenazzi, fue consultado en primer lugar sobre la situación sanitaria de los soldados uruguayos desplegados en la República Democrática del Congo, luego de que en ese país se detectase un nuevo brote de ébola y la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarase consecuentemente que hay una “emergencia de salud pública de importancia internacional”.

Stevenazzi puntualizó que hasta ahora los casos de ébola “están lejos”, a unos 500 kilómetros de la base de Goma, donde están apostados los militares uruguayos. No obstante, señaló que la situación “requiere algunos otros controles y medidas que nos permitan salvaguardar a nuestra gente de este tema”. En ese sentido, destacó el cumplimiento de “las medidas que la OMS dispone”, así como la reducción de los movimientos fuera del destacamento, con el propósito de “mejorar nuestra protección”.

Luego, Stevenazzi fue consultado sobre la conferencia de prensa que realizó este martes, en la víspera de la 30° Marcha del Silencio, la asociación Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. En la sede del PIT-CNT, en la voz de Alba González –madre de Rafael Lezama, secuestrado el 1° de octubre de 1976 en Argentina–, Madres y Familiares advirtió que en materia de acceso a la información “muchas puertas continúan hoy cerradas” y “los archivos siguen dispersos y muchos de ellos ocultos”. González afirmó, además, que “la orden a las Fuerzas Armadas de parte del presidente” de la República, Yamandú Orsi, para que estas entreguen información sobre las personas desaparecidas durante la dictadura cívico-militar “no puede tener más dilaciones”.

Consultado al respecto, el comandante en jefe del Ejército dijo que “hace algunos meses” la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, “emitió una directiva [para] que se le brindara la información que hubiera al Instituto de Derechos Humanos”, en referencia a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH). Aseguró que, “desde hace muchos años”, entre el Ejército y la INDDHH “hay un contacto muy fluido”. “Mucho más fluido que lo que muchos se imaginan”, añadió.

“En este último año sé que funcionarios de ese instituto concurrieron al Comando General del Ejército. Creo que en una primera instancia se les dio todo lo que ya se había entregado, vamos a decir, las actas en las cuales figura todo lo que ya se había entregado en diferentes circunstancias, que son miles de documentos, [de los] que el Ejército no tiene copia. Y estamos abiertos a que se siga trabajando en lo que se quiera seguir trabajando”, expresó Stevenazzi.

Consultados sobre los reclamos que de todos modos existen sobre el acceso a la información, el militar expresó: “Yo no voy a hacer muchas declaraciones en este tema porque tengo directiva del mando de que esto lo maneja el Ministerio de Defensa. Lo único que sí me gustaría aclarar es que el Ejército no esconde nada. Nada más”.

Stevenazzi aseguró que la fuerza que él comanda desde febrero de 2023 “no esconde documentación”. “No hay algo que nosotros sepamos que lo estemos ocultando al Instituto de Derechos Humanos o a quien corresponda”, subrayó. El comandante en jefe del Ejército recalcó que se han hecho “muchas búsquedas” con respecto a información sobre detenidos desaparecidos.

“Me gustaría que el que diga eso venga a trabajar una semanita con nosotros”

Por otra parte, durante la entrevista en Radio Carve, Stevenazzi fue consultado sobre si sus dichos en el acto por los 215 años del Ejército, este lunes, referían al pasado reciente. Ante Orsi y otras autoridades del Poder Ejecutivo, Stevenazzi destacó el rol que ha tenido el Ejército en el control de la frontera y el respaldo que ha dado al Ministerio de Desarrollo Social en la atención a las personas en situación de calle, y lamentó que, a pesar de ello, se siguen “escuchando algunas manifestaciones críticas a la institución y sus integrantes”. “Estamos convencidos de que muchas de ellas se realizan desde el desconocimiento, pero da la impresión de que otras buscan estigmatizar al soldado y desmerecer sus tareas”, manifestó.

Este miércoles, Stevenazzi dijo que sus afirmaciones no se referían a los señalamientos que hay en torno al pasado reciente. “Yo en esas palabras me refería a la estigmatización y al tratar de reducir la importancia de los trabajos que hacen nuestros soldados en todo el país”, señaló.

“Hemos tenido circunstancias –no las voy a detallar acá– donde algún efectivo nuestro, varios, por diferentes circunstancias, son señalados como responsables de alguna actividad, como que de repente no están haciendo nada, como el mito ese de que toman mate en los cuarteles. Me gustaría que el que diga eso venga a trabajar una semanita con nosotros y ahí va a ver lo que hace un soldado y lo que hace el Ejército Nacional”, expresó.