El INAU cerró el ex Hogar Tribal: “Nosotros no queremos nunca más estos centros”, afirmó su presidenta, Claudia Romero

El organismo está llevando adelante un rediseño del sistema de protección especial de menores, que incluye la sustitución de “las puertas de entrada” que funcionan actualmente.

El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) clausuró este martes el Centro de Breve Estadía Masculino para adolescentes varones a cargo del organismo, anteriormente denominado Hogar Tribal. El establecimiento había sido observado en múltiples ocasiones por la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, así como por organizaciones internacionales.

La medida se enmarca en un rediseño del sistema de protección especial que lleva adelante la actual administración del INAU. Según informó el organismo, el cierre del ex Hogar Tribal forma parte del abandono de “las puertas de entrada” como “lugares únicos por donde ingresa toda la población adolescente estableciendo solo una distinción de género binaria (varones y mujeres)”.

Dicha modalidad será reemplazada por “un conjunto de servicios articulados” mediante “cuatro proyectos complementarios”. Por un lado, un centro de gestión directa del INAU dirigido a menores de entre 13 y 17 años que “presentan bajos niveles de riesgo para sí y para otros, que adhieren a la medida de protección y que logran adaptarse a la vida colectiva”.

En segundo lugar se adecuará un centro de gestión directa del INAU que estará enfocado en adolescentes de entre 13 y 15 años de edad “para colaborar con los procesos de apoyo al ingreso en estas edades”.

Por otro lado, se adecuará otro centro de gestión directa del organismo, “que estará dirigido a adolescentes de entre 16 y 18 años para colaborar con los procesos de apoyo al ingreso en estas edades”.

Por último, el INAU dispondrá de “un centro por convenio que llevará adelante un proyecto dirigido a adolescentes que expresan niveles medios y altos de riesgo psicosocial para sí y/o para otros, sobre la base de un nuevo perfil diseñado para esta población y en el marco de la estrategia de cambio del sistema”.

Este martes, en una conferencia de prensa, la presidenta del INAU, Claudia Romero, definió el cierre del ex Hogar Tribal como “el punto de inicio de una transformación”. “No es más de lo mismo”, afirmó, y destacó el trabajo de “quienes son parte del equipo y han sostenido el cuidado de los gurises aun en condiciones en que no deberían haber sido ni alojados ni cuidados, como estas”. “Nosotros no queremos nunca más estos centros, ni para los adolescentes, ni para las niñas, ni para los niños”, subrayó.