Onajpu se reunió con Oddone y planteó que en julio haya un aumento superior al 1% ya previsto para las prestaciones mínimas

Desde la organización de jubilados y pensionistas se advierte sobre el incremento que hubo en el último tiempo de los precios de los artículos de primera necesidad.

Una delegación de la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu) se reunió este martes con el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y el subsecretario de la cartera, Martín Vallcorba, en la sede del ministerio. El encuentro, que duró alrededor de una hora y media, tuvo como asunto central el “aumento diferencial” del 1% previsto a partir de julio para las jubilaciones y pensiones mínimas. En julio del año pasado, el gobierno anunció un incremento total del 3%, que se aplicaría en dos partes: un 2% de manera inmediata y el restante 1% en julio de este año.

Mientras se aproxima la fecha para que este aumento entre en vigencia, desde Onajpu se sostiene que, si bien el ajuste fue establecido de acuerdo al índice de precios al consumo (IPC) —es decir, la inflación—, los artículos de primera necesidad, como los alimentos, están actualmente con valores superiores a los que había, incluso, a principios de este año.

Con esa posición sobre la mesa, la secretaria general de la Onajpu, Estela Ovelar, señaló en rueda de prensa que los jerarcas del equipo económico “fueron receptivos” al planteo. “Quedaron de contestarnos dentro de unos días, porque a nivel de presupuesto tienen otras áreas que están estudiando; [pero] a la brevedad nos darán una respuesta”, comentó Ovelar, que este martes estuvo acompañada por el presidente de la organización, Sixto Amaro, y el responsable de la Comisión de Seguridad Social de la Onajpu, William Urrutia.

Según pudo reconstruir la diaria, durante el encuentro las partes no trataron un “número concreto” por encima de ese 1%, si bien desde Onajpu se “maneja” como un objetivo un aumento diferencial del 3%. De todos modos, este martes la organización dialogó concretamente con las autoridades sobre la necesidad de que, sea cual sea el incremento de julio, no se descuente con el ajuste de jubilaciones y pensiones de enero, como sí ocurría en el gobierno anterior.

Las realidades de las prestaciones más bajas

Ovelar recordó que actualmente la jubilación mínima está en 21.364 pesos. “En el bolsillo de la gente quizá no haga mucho, pero siempre decimos que puede ser mucho y que puede ser poco según la necesidad de cada uno”, señaló, en referencia a los porcentajes manejados. “Lo más importante es que no se vuelva a descontar como se hizo en el último quinquenio”, en el que “lamentablemente no hubo recuperación” del poder adquisitivo, recalcó.

En ese sentido, Ovelar señaló que quienes reciben las prestaciones mínimas “estarían cobrando casi un 12% más si no se hubiese descontado ese 3% que se daba como adelanto”. Partiendo de ese escenario, con este gobierno se pretende que no se genere un descuento de lo adelantado cada mes de julio y que, en simultáneo, “haya una recuperación de a poco” del poder de compra.

Al margen de esto, Ovelar comentó que en la reunión con el equipo económico se hizo un “pantallazo general” de la situación de los jubilados y pensionistas. A partir de esta, según la representante de Onajpu, se coincidió en que dentro de las “franjas vulnerables” que deben atenderse se encuentran los “jubilados de menores ingresos”. En ese marco, indicó que actualmente las personas que cobran pensiones y jubilaciones mínimas son 140.000.

Asimismo, Ovelar reconoció que en el encuentro se habló sobre las afirmaciones de Oddone durante el cierre de un curso para periodistas realizado en la Universidad Católica. En dicha instancia, entre otras cosas, el ministro manifestó: “Nosotros casi no tenemos adultos mayores pobres en Uruguay”.

“Nos aclaró que no es que se contraponga a niños y mayores”, comentó la secretaria general de Onajpu, y señaló que en el encuentro el ministro dijo que de pronto se consignó una declaración que “no está en el contexto que quiso decirla”.

En referencia a la existencia de adultos mayores pobres, Ovelar remarcó que aquellos que cobran las prestaciones mínimas a veces deben decidir “si atender la alimentación o la medicación”. “Es muy difícil vivir, pero pensemos también que, si no se hubiesen dado estos aumentos diferenciales a partir del año 2007, hoy la jubilación mínima estaría en 10.700 pesos aproximadamente”, complementó, volviendo nuevamente al planteo central realizado al ministro Oddone.