20 de Mayo: jóvenes del Frente Amplio y los partidos Nacional, Colorado e Independiente marcharán juntos este miércoles

La coordinación se hizo en el ámbito de la Juventud Interpartidaria; en los partidos tradicionales interpretan que hay “otra sensibilidad con respecto al 20 de Mayo” entre los militantes más jóvenes.

Este martes, en la víspera de la 31ª Marcha del Silencio, la Asamblea General rindió homenaje a los exlegisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, asesinados en Argentina en mayo de 1976 por la dictadura cívico-militar en el marco del Plan Cóndor. A 50 años de esos hechos, además, la Cámara de Senadores aprobó por unanimidad un llamado a “toda persona que cuente con información relevante” para la búsqueda de detenidos desaparecidos a que se contacte, de manera confidencial, con la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.

A nivel político partidario, desde hace días sectores del Frente Amplio (FA) realizan actividades de cara a una nueva Marcha del Silencio, y este martes la Mesa Política de la fuerza política emitió una declaración al respecto. En tanto, desde el Partido Nacional (PN) y el Partido Colorado (PC), como es tradicional, preparan en estas horas pronunciamientos de reafirmación del “Nunca Más” al terrorismo de Estado, según supo la diaria. Por su parte, la denominada Juventud Interpartidaria, integrada por jóvenes del FA, el PN, el PC y el Partido Independiente, dará un paso más y este miércoles marchará junta por la avenida 18 de Julio, según indicaron a la diaria fuentes de los partidos.

La Juventud Interpartidaria se creó en el marco del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Durante la última campaña electoral, por ejemplo, entregaron un documento de propuestas a los candidatos a la presidencia.

Existe un antecedente de jóvenes marchando juntos un 20 de Mayo: en 2023, la Juventud Seregnista de Fuerza Renovadora del FA y la Juventud Por la Patria del PN dieron ese paso.

Este año, la juventud del PN se pronunciará a través de un video en el que reflexionará sobre por qué es una fecha importante para las nuevas generaciones, según adelantó a la diaria su presidente, Tomás Casaretto.

Por su parte, los jóvenes colorados emitirán una declaración y convocarán a acompañar la Marcha del Silencio. “La idea es seguir una línea de acción política que es que, como juventud del Partido Colorado, estamos de acuerdo con las reivindicaciones que se hacen en pos de las búsquedas de detenidos desaparecidos en nuestro país”, dijo a la diaria el presidente de la Juventud Colorada, Fabrizio Pucciarelli.

“En la juventud sentimos las causas de los desaparecidos como una causa muy propia”

Los militantes de los partidos tradicionales reconocen que dentro de los movimientos juveniles “hay otra sensibilidad con respecto al 20 de Mayo”, dijo a la diaria Diego Riveiro, referente de la Unión de Jóvenes Reformistas del PC e integrante de la juventud del partido. Para Casaretto, en tanto, “en la dirigencia más adulta, si se quiere, [el tema] siempre fue un poco más tabú”. El dirigente de la juventud blanca señaló que, pese a que “ya nacimos en un país que gozaba de tener libertades cívicas”, los jóvenes entienden que “no podemos dar por sentado algo que se tiene que defender todos los días”.

En el Parlamento, legisladores de ambos partidos, como Rodrigo Goñi (PN) y Pedro Bordaberry (PC), han impulsado proyectos de ley que proponen otorgar prisión domiciliaria a represores de la dictadura que cumplen pena en Domingo Arena.

Al respecto, Riveiro dijo que el rol de la juventud colorada, y en particular de su sector, “siempre ha sido dar la discusión y mostrar otra campana”, lo cual “no significa que tenga que convencer a todo el mundo, pero sí que haya jóvenes colorados que se sientan representados en esta postura”. Afirmó que, a nivel pragmático y a nivel ideológico”, están “profundamente en contra” de esos planteos de prisión domiciliaria. “Obviamente, me encantaría que los legisladores que no están, por así decirle, en el mismo camino que yo, puedan encaminarse. Pero, por otro lado, entiendo que cada persona y cada dirigente tiene su realidad, tiene sus vivencias y también representa cosas que no todo el mundo tiene que representar”, agregó Riveiro, y remarcó que “lo importante es que siempre haya gente que pretenda incomodar a los que no quieren hablar de ciertos temas”.

Pucciarelli reconoció que a su partido “es una discusión que le cuesta”, dado que “hay visiones distintas sobre la búsqueda de los detenidos desaparecidos”. No obstante, afirmó que “en la juventud sentimos las causas de los detenidos desaparecidos como una causa muy propia”. En ese sentido, valoró como una “gran referencia” para su generación la creación de la Comisión para la Paz, en el año 2000, durante el gobierno del colorado Jorge Batlle. “Es en esa línea que nos estamos situando hoy: habiendo ya pasado un tiempo de aquel momento –que de repente es verdad que la sensibilidad estaba más exacerbada–, creo que ya es tiempo de bajar la pelota al piso, comprometernos a buscar, como Estado uruguayo, hasta el último detenido desaparecido para poder sanar de una vez esa herida que tenemos abierta”, manifestó.

Entrevistado por la diaria Radio, Santiago Gutiérrez, nieto de Gutiérrez Ruiz e integrante del directorio del PN, consideró que el tema de los detenidos desaparecidos es “lo más profundo, doloroso y oscuro del pasado reciente”, y “se ha complejizado”. “Para mí es mucho más sencillo o simple, si se quiere: no podemos aceptar que haya compatriotas que no volvieron a la casa, y mucho menos por acción y obra del Estado”.