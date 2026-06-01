Para el Partido Colorado, las explicaciones sobre la camioneta de Orsi han sido “insuficientes, contradictorias y poco claras”

“Nos encontramos ante una situación que reviste gravedad y que exige la más absoluta transparencia por parte de las autoridades involucradas”, reclamó el Comité Ejecutivo Nacional.

Este lunes, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado reclamó mediante una declaración pública que el gobierno y Presidencia de la República “brinden, a la mayor brevedad posible, toda la información necesaria para despejar cualquier duda existente” respecto del descuento de aproximadamente 25.000 dólares que recibió el presidente Yamandú Orsi en la compra de su camioneta Hyundai. También hoy, el Directorio del Partido Nacional abordó el asunto y el presidente del organismo, Álvaro Delgado, afirmó que es un tema que “tiene que explicar el presidente”.

Los colorados respaldaron el pedido de informes sobre el tema que realizó el diputado de ese partido Felipe Schipani, y señalaron que “las explicaciones brindadas hasta el momento por distintas autoridades, incluido el propio Presidente de la República, han resultado insuficientes, contradictorias y poco claras”. “Lejos de contribuir al esclarecimiento de los hechos, algunas de las manifestaciones públicas realizadas han generado nuevas interrogantes y han contribuido a agravar la preocupación pública”, agregaron.

El partido señaló que “las conductas de los gobernantes deben ajustarse no sólo a la legalidad vigente, sino también a los más altos estándares éticos y de transparencia que la ciudadanía legítimamente exige”.

Consultados este lunes sobre el tema, tanto el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, como el canciller Mario Lubetkin, señalaron que el asunto está a consideración de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), que deberá determinar si Orsi cometió “un error” o no. El PC entiende, en cambio, que la Jutep “atraviesa una profunda crisis de credibilidad que limita severamente su capacidad para constituirse en una referencia confiable en el análisis de situaciones de esta naturaleza”.