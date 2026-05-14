En el marco de la comparecencia a la Comisión de Asuntos Internacionales de Diputados del canciller Mario Lubetkin, varios senadores estuvieron presentes como invitados. Uno de ellos fue el colorado Andrés Ojeda, quien días atrás envió una carta al presidente Yamandú Orsi pidiéndole que inicie gestiones “con celeridad” para visitar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Con la presencia en sala tanto del legislador como del responsable de Relaciones Exteriores, el planteo se puso sobre la mesa.

Lubetkin explicó en rueda de prensa, luego del encuentro, que mantener una reunión con el mandatario estadounidense “está en [la] agenda” de su cartera y del presidente “hace unos cuantos meses”. “El único problema es que crucen las agendas del presidente Trump y el presidente Orsi para que se vean”, sumó el canciller. Y agregó: “Ojalá sea en los próximos meses”.

Ojeda, por su parte, destacó, en diálogo con la prensa, su agradecimiento con la respuesta de Lubetkin. “Me dio una respuesta diametralmente opuesta a la del secretario de Presidencia, [Alejandro] Sánchez”, planteó el dirigente colorado. El jerarca de gobierno había señalado al programa En Perspectiva de Radio Mundo que el senador “está más preocupado por la agenda del presidente que por trabajar en los temas políticos relevantes del Uruguay”.

“Esto no depende de quién está de presidente, el presidente de Uruguay se ha reunido con el presidente de Estados Unidos en todos los períodos, por lo menos desde la vuelta de la democracia hasta acá”, recordó Ojeda. Como ejemplo, puso énfasis en que Tabaré Vázquez se reunió con George Bush “en plena guerra de Irak”. En referencia al intercambio con Lubetkin, el senador colorado detalló: “Nosotros le sugerimos, incluso, que tuviera en cuenta que no fuera muy separada de la reunión con China, por entender que también hay que mantener equilibrios”.

“Tenemos todo para ganar y nada para perder en esta relación bilateral con una potencia, no solamente a nivel del vínculo comercial o económico. Hablamos de ciencia e innovación, hablamos de educación, hay muchas cuestiones”, planteó Ojeda. “Aprovechemos que tenemos un embajador americano que es uruguayo, nacido en Uruguay, que nos conoce perfectamente, que aparte tiene unas ganas bárbaras de que esto funcione para tratar de sacar lo más rentable para la gente”, concluyó, en referencia a Lou Rinaldi.