Este lunes, luego de la sesión habitual del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Colorado (PC), su secretario general, el senador Andrés Ojeda, le envió una carta al presidente Yamandú Orsi y al canciller Mario Lubetkin para proponer que el mandatario uruguayo se reúna con su par de Estados Unidos, Donald Trump.

“En mi carácter de secretario general del PC, y en el marco de la conmemoración de los 250 años de la independencia de los Estados Unidos de América, entendemos oportuno y estratégico para nuestro país iniciar con celeridad gestiones ante el gobierno de los Estados Unidos con el objetivo de concretar una visita del presidente de la República a dicho país lo antes posible”, se señala en la carta.

En el texto se agrega que “la declaración de independencia de los Estados Unidos constituyó una referencia fundamental para el proyecto federalista de José Gervasio Artigas”, por lo que en 2026 la declaración “no debería pasar desapercibida en el marco de las relaciones políticas, diplomáticas y comerciales entre ambos países”.

“Una eventual visita del presidente de la República a los Estados Unidos permitiría continuar consolidando la relación que une a ambos países desde los orígenes de nuestra nación, reforzando asimismo el compromiso histórico del Uruguay con la defensa de la democracia y la libertad. A su vez, nos permitiría avanzar en acuerdos bilaterales urgentes para nuestro país en materia económica, pero también en otras áreas clave. Esta visita, sin duda, le conviene al Uruguay”, se afirma en la carta.

El diputado colorado Felipe Schipani, integrante del CEN, dijo a la diaria que en la sesión de este lunes se planteó que se trata de una buena oportunidad para que el gobierno uruguayo “avance en una reunión entre Orsi y Trump, porque hay muchos temas para concretar con Estados Unidos”, como “cuestiones arancelarias y el tema de la visa, que está medio trabado”.

Schipani señaló que Trump ya se reunió con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y con Gustavo Petro, el primer mandatario de Colombia; por lo tanto, no cree que pueda “significar un problema ideológico para el Frente Amplio” que se reúna con Orsi.

El diputado colorado subrayó que Uruguay debe mantener buenos vínculos con todos los países y no debería tomar partido en la guerra comercial entre Estados Unidos y China; además, apuntó que en febrero de este año Orsi ya estuvo en China, país con el que Uruguay tiene “vínculos históricos” desde que el presidente colorado Julio María Sanguinetti retomó las relaciones, en su primera presidencia (1985-1990). “También hay que hacer lo propio con Estados Unidos”, afirmó.

Schipani dijo que la propuesta fue respaldada por todos los integrantes del CEN; señaló que en la sesión de este lunes estuvo el exvicepresidente Luis Hierro López, quien habló de los vínculos históricos que Uruguay ha tenido con Estados Unidos y de la visita de Sanguinetti a la Casa Blanca, cuando el presidente del país del norte era Ronald Reagan. “En verdad, Uruguay siempre tuvo buenos vínculos con Estados Unidos, incluso desde el artiguismo: gran parte del ideario artiguista surge de la revolución norteamericana”, finalizó.