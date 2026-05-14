El canciller de la República, Mario Lubetkin, compareció este miércoles ante la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados. La convocatoria del diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez apuntó a conocer los avances para la concreción del Acuerdo de Asociación Mercosur-Unión Europea (UE), lo que implica, además de la parte comercial, el diálogo político y la cooperación. El ministro de Relaciones Exteriores se refirió a este tema y también dio cuenta de la situación que se vive luego de que el 1° de mayo entrara en vigencia el Acuerdo Interino de Comercio (ITA) entre ambos bloques regionales.

Luego de la instancia, Lubetkin destacó en rueda de prensa que acordó con los legisladores “tener una fluidez de intercambio muy potente” en todo lo relativo al acuerdo con la UE. Sobre la negociación de las cuotas comerciales a la interna del Mercosur, el canciller destacó que actualmente “el problema son criterios” diferentes que por el momento mantienen los cuatro países. Sin embargo, recordó que se trata de una “negociación” y enfatizó que actualmente Uruguay mantiene “criterios bastante similares” a los que está presentando Argentina en la negociación.

El diputado nacionalista Rodríguez puntualizó a la diaria que lo transmitido por las autoridades da cuenta de que en el caso de Paraguay, se busca en cada una de las cuotas “partir todo en cuatro”, mientras Brasil pretende que la distribución de cuotas sea por la participación de cada país en el comercio mundial. Por último, el criterio de Uruguay y Argentina tiene que ver con establecer las cuotas sobre la base de un promedio de lo que vende cada país de cada producto a la UE.

En este marco, Lubetkin mostró expectativas de lo que pueda pasar luego del 30 de junio, cuando Uruguay asumirá la presidencia pro témpore del Mercosur. “Esperemos a ese momento para poner un impulso grande, para que podamos ordenar entre los cuatro bajo nuestra gestión”, planteó el jerarca de gobierno.

En cuanto a la concreción del acuerdo de asociación, Rodríguez se mostró conforme con los detalles brindados por Lubetkin sobre que hay “un mecanismo rápido” para habilitar la suscripción del acuerdo sin la necesidad de la firma de los 27 estados europeos. Planteó, sin embargo, que el canciller manifestó que el Mercosur espera un documento formal de parte de Europa donde se deje constancia de que se decanta por esa opción.

El actual funcionamiento de las cuotas

Ante la falta de acuerdo sobre las cuotas, su utilización actualmente se da a través del sistema “primero en llegar, primero en ser atendido”, lo que implica una carrera entre los cuatro países para lograr completar las distintas cantidades que están otorgadas. “Para los países de menor escala, como Uruguay, termina siendo una lucha entre enanos contra gigantes”, planteó el diputado nacionalista Rodríguez. Más allá de esta visión, el legislador valoró la intención del Ministerio de Relaciones Exteriores de lograr un acuerdo tres meses antes de 2027, lo que implica cumplir con el plazo establecido para empezar el próximo año con cuotas fijas.

Lubetkin reconoció que con el actual funcionamiento del sistema de cuotas hay “riesgo” de que los otros países socios “lleguen antes”. Recordó, sin embargo, que las cuotas que se habilitan no son “un paquete solo” para cada producto, sino que se van “dividiendo”. “Creo que en el sector carne o arroz, para poner ejemplo, hay una preparación fuerte de este país”, planteó el canciller.

“Me parece que no hay una estrategia para lograr realmente defender la posición del Uruguay”, planteó en cambio el senador colorado Pedro Bordaberry en rueda de prensa, en relación con las cuotas. “Tenés que tener una estrategia de máxima y de mínima, tenés que tener información”, sumó sobre cómo se está compitiendo con los países socios en este sistema. “No puede ser que tengamos las tres embajadas más importantes en Asunción, en Buenos Aires y en Brasilia, y no sabemos qué está pasando ahí”, concluyó al respecto.

Brasil y Argentina “nos ventajearon”

En el marco de la votación -y aprobación- de un proyecto de ley que declara el 13 de junio de cada año como el Día Nacional del Apicultor, este mismo miércoles, el senador del Partido Colorado Robert Silva señaló que uno de los desafíos que tiene el sector apícola es justamente el acceso al mercado europeo, en vista de que “no se lograron establecer aún cuotas específicas para la miel uruguaya”, en referencia al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

El senador del Partido Nacional José Luis Falero, en tanto, indicó que la miel uruguaya quedó circunstancialmente por fuera del acuerdo con la Unión Europea porque “la totalidad de la cuota fue absorbida por Argentina y Brasil”. “¿Y cómo lo hacen? Porque yo me preguntaba: ¿cómo es posible que ya hayan absorbido la cuota de Argentina y Brasil, apenas a 13 días de haber comenzado este acuerdo? [Porque] todas aquellas exportaciones que estaban en depósitos fiscales en la Unión Europea, hábilmente, las cancillerías de Brasil y Argentina las han modificado en su fecha de origen y ya cumplieron la cuota del año, increíblemente”, señaló Falero; y afirmó que para Uruguay esto supone que “ya entramos perdiendo antes de arrancar”.

Según detallaron a la diaria fuentes de Cancillería, lo que se agotó es el primer tercio de la cuota de miel habilitada para este año. En esta línea, el diario argentino La Nación informó este miércoles que esta primera porción de la cuota regía hasta el 30 de junio y contemplaba 1.402 toneladas. Se detalló que el segundo tramo se habilitará el primero de julio con 1.800 toneladas, para sumarse el tercer segmento el primero de octubre, con igual cantidad.