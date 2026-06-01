Herou informó en la Junta Departamental que la Intendencia de Montevideo ya retiró 816 contenedores de la vía pública

El director de Desarrollo Ambiental fue convocado por la oposición para informar sobre el “estado crítico y sostenido en que se encuentra el departamento de Montevideo en materia de higiene pública, limpieza y recolección de residuos”.

El director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo (IM), Leonardo Herou, compareció este lunes ante la Junta Departamental para informar sobre el “estado crítico y sostenido en que se encuentra el departamento de Montevideo en materia de higiene pública, limpieza y recolección de residuos”, según se señala en la moción del llamado a sala, que fue aprobada a fines de abril únicamente con los votos de la oposición.

En esa línea, el miembro convocante, el edil nacionalista Juan Ignacio Abdala, aseguró que en este momento la capital “enfrenta un estado de emergencia en materia de limpieza y gestión de residuos”. “Estamos en una situación dramática”, subrayó; y afirmó que “nadie puede negar que es el tema, [porque] es más que el tema central: diría que es casi que el único tema que ocupa la agenda, no de quienes trabajamos en el ámbito departamental, sino de los vecinos de Montevideo”.

El estado de emergencia, agregó Abdala, es “transversal a todos los barrios”, porque la comuna capitalina, sostuvo, “ha logrado democratizar el problema de la basura a lo largo de las últimas décadas”.

No obstante, el edil de la oposición puntualizó que “lo que no es transversal son las consecuencias”, ya que “quienes pagan las peores consecuencias de esta terrible situación son los montevideanos más desfavorecidos”, aquellos que “conviven con la basura” y, a partir de eso, “con las ratas, con los roedores, con las enfermedades, y viven en focos infecciosos”. “La mala gestión de los residuos que tenemos hoy es un gran motor de desigualdad”, resaltó.

Con respecto a la actual gestión, Abdala sostuvo que la IM “no reconoce, y ese es el primer error, el desastre en el que estamos ni implementa acciones urgentes a los efectos de paliarlo”. “Esto hay que tratarlo como una prioridad absoluta, y eso en Montevideo no sucede”, añadió.

Herou: “Nos gustaría ir más rápido”

A su turno, Herou dijo que la actual administración tiene “el desafío de construir un modelo distinto del que nos ha traído a una situación compleja”. Mencionó que esto conlleva, entre otras cosas, “involucrar a la población”, que “debe percibir con claridad cuál es el camino”, así como los resultados esperados y los plazos en los que se plantea lograrlos”.

En ese sentido, el jerarca informó que al 22 de mayo la comuna capitalina ya ha retirado de la vía pública un total de 816 contenedores, al mismo tiempo que, en el marco de la estrategia de sustitución gradual, se han entregado contenedores intradomiciliarios a 17.293 viviendas y contenedores intraprediales a 19.979 viviendas. Todavía no se ha avanzado en la instalación de contenedores soterrados, algo que está previsto en el plan de la IM.

Entre las metas fijadas para 2030 –el último año de la actual administración– se plantea retirar de la vía pública 7.050 contenedores, con lo que quedarían solo 4.750. A su vez, la IM se propone que 264.000 hogares tengan contenedores intradomiciliarios y 215.000 viviendas tengan contenedores intraprediales. “En el período de gobierno vamos a terminar con más de 480.000 hogares alcanzados por la recolección intradomiciliaria”, destacó el director de Desarrollo Ambiental.

En tanto, el plan establece la instalación de 4.100 contenedores soterrados. Al respecto, Herou señaló en la Junta Departamental que estos se dispondrán “en zonas de alta concentración de personas o de actividades”.

“Precisamos ir más rápido, nos gustaría ir más rápido, y por eso hemos planteado una alternativa en esta casa para que se pueda ir más rápido y concretar en el menor tiempo posible estos cambios”, expresó el jerarca, en referencia a los fideicomisos que la IM ha solicitado aprobar a la Junta Departamental –uno de ellos enfocado exclusivamente en la limpieza–, que requieren mayorías especiales (el oficialismo necesita cuatro votos de la oposición).

Herou remarcó que el plan de la IM tiene “diez objetivos estratégicos”, entre ellos, “consolidar el sistema de limpieza pública, con servicios robustos, articulados y desplegados en todo el territorio” y “potenciar la valorización como pilar del sistema de gestión de residuos del departamento”.

En el plan también figura la promoción de “un cambio cultural sostenido desde la educación ambiental y la participación activa” y la actualización del marco normativo en pos de “fortalecer las capacidades institucionales y de fiscalización para acompañar la transformación del sistema de gestión de residuos”.