A través de un comunicado, el PIT-CNT manifestó este lunes su “más profunda preocupación y dolor ante la escalada de violencia que atraviesa nuestra sociedad y que, en los últimos días, ha tenido como consecuencia más trágica la muerte de tres trabajadores repartidores”. Por este tema, el sábado hubo una movilización de deliverys de la empresa Pedidos Ya por el centro de Montevideo, que culminó frente a la Torre Ejecutiva. Este lunes, en tanto, hubo otra manifestación en las inmediaciones del Palacio Legislativo.

La central sindical afirmó que estos hechos, que “no pueden ser leídos como episodios aislados”, forman parte de “un proceso social y cultural de larga data, que viene deteriorando las condiciones de vida y provocando más fragmentación social y aumento de la violencia”. Y añadió que “la evidencia indica que este deterioro impacta de forma especialmente cruda sobre quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad”.

El PIT-CNT señaló que la tarea de los repartidores, “muchos de ellos migrantes”, se desarrolla “en condiciones de alta exposición”, con “largas jornadas, ingresos inestables, ausencia de protección social efectiva y una organización del trabajo mediada por plataformas digitales que, en muchos casos, desplaza responsabilidades empresariales y debilita los mecanismos de cuidado y prevención”.

En entrevista con el programa Legítima defensa, el presidente de la central sindical, Marcelo Abdala, sostuvo este lunes que “es absolutamente repudiable lo que les está pasando a las compañeras y compañeros de los deliverys”. Afirmó que “para la estrategia del movimiento sindical, es una cuestión central transformar las actuales formas de precarización del trabajo que hay en la sociedad uruguaya”, entre las cuales mencionó a “las aplicaciones”.

Asimismo, el PIT-CNT expresó que la población migrante “no solo contribuye activamente al desarrollo del país”, sino que también “muchas veces ocupa los segmentos más precarizados del mercado laboral, donde la protección es menor y la exposición a la violencia es mayor”.

La central sindical señaló que su comisión de migrantes continuará trabajando y “pidiendo respuestas específicas” para fortalecer un enfoque de derechos humanos, con “trabajo decente y no discriminación”.

Por último, el PIT-CNT convocó a “todas y todos los trabajadores a organizarse sindicalmente para mejorar la defensa de los derechos laborales y enfrentar la precariedad”. “Defender la vida, la dignidad y los derechos de los trabajadores es una tarea urgente y común”, cierra el comunicado.