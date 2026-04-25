Aproximadamente unos 500 trabajadores de la empresa Pedidos Ya se manifestaron este sábado al mediodía en la plaza Independencia en reclamo de seguridad, luego de que en la noche del viernes un repartidor de 31 años, de origen cubano, fuese asesinado en Carrasco Norte (Montevideo) en el marco de una rapiña.

Según el informe policial, al que accedió la diaria, el hecho se dio en la intersección de las calles Máximo Tajes y Capri, a una cuadra de avenida Italia. “Al arribo al lugar, personal policial perteneciente a Zona Operacional 2 observó a un hombre tendido en el suelo, sin signos vitales. Personal de emergencia médica que arribó al lugar constató el fallecimiento de la víctima”, se señala en el informe.

Además, se apunta que, en base a las declaraciones de un testigo, el repartidor de Pedidos Ya forcejeó con dos hombres, quienes le efectuaron un disparo de arma de fuego y se dieron a la fuga por la calle Máximo Tajes hacia el este. Se presume que los atacantes pretendían robarle la moto. El caso está siendo investigado por la Fiscalía de Homicidios de 4to. Turno.

Manifestación de trabajadores de PedidosYa, frente a la Torre Ejecutiva. Foto: Ernesto Ryan

Claribel Blanco, dirigente de la Unión de Trabajadores de Pedidos Ya, dijo a la diaria que en la movilización de este sábado comenzó en la esquina en la que el trabajador fue asesinado y finalizó en la plaza Independencia, frente a la Torre Ejecutiva.

Blanco señaló que en los próximos días el sindicato gestionará una reunión con el ministro del Interior, Carlos Negro. La dirigente afirmó que actualmente “se trabaja sin seguridad ninguna”. Se trata del segundo homicidio de un trabajador de Pedidos Ya en menos de dos semanas; el lunes 13 de abril un repartidor de 62 años de origen venezolano falleció tras resultar herido con un arma blanca por parte de un conductor de un auto con quien tuvo un altercado en el tránsito, en las calles Cuareim y Colonia, en el Centro (Montevideo).

Manifestación de trabajadores de PedidosYa, frente a la Torre Ejecutiva. Foto: Ernesto Ryan

Por su parte, a través de un comunicado, Pedidos Ya manifestó: “Nuevamente nos encontramos ante la triste situación de tener que lamentar el fallecimiento de un repartidor por un hecho de inseguridad”. La empresa informó que en las próximas horas se intentará agendar una reunión con las autoridades del Ministerio del Interior “para plantearle, como ya hicimos en ocasiones anteriores, las inquietudes de la empresa y de la flota de repartidores, quienes son víctimas frecuentes de hechos de inseguridad en las calles”.

“Para nuestra comunidad de repartidores, continuaremos abriendo espacios de conversación y contención para escuchar sus inquietudes, brindar apoyo emocional y trabajar juntos en herramientas de convivencia y seguridad”, concluye el comunicado de Pedidos Ya.

Movilización de trabajadores de PedidosYa en el centro de Montevideo. Foto: Ernesto Ryan

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