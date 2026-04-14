La Unión de Trabajadores de Pedidos Ya (UTP) emitió un comunicado para expresar su dolor y consternación ante el asesinato de un trabajador este lunes en Montevideo. Por el mismo motivo, la organización sindical se movilizó este martes a las 14.30 en la plaza Independencia.

El gremio llamó a los trabajadores del interior del país a concentrarse en sus respectivas localidades. El comunicado expresa que “esta convocatoria tiene como objetivo realizar un llamado a la conciencia colectiva y exigir justicia, así como visibilizar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran quienes desarrollan tareas en el sector. Reafirmamos el compromiso en la defensa de los derechos de las y los trabajadores, y en la búsqueda de condiciones laborales dignas y seguras”.

Sobre este caso, Claribel Blanco, dirigente de UTP, dijo a la diaria este martes que los deliveris “están totalmente desprotegidos en la calle” para ejercer su trabajo y lamentó el homicidio del trabajador, sobre quien comentó que era de origen venezolano y que hacía años que trabajaba para la empresa.

El comunicado de la empresa

También por medio de un comunicado emitido este martes, la empresa manifiesta que lamenta “profundamente la trágica muerte de Juan Carlos, ocurrida en la noche de este lunes 13 de abril. Juan Carlos era repartidor para la compañía desde hace cuatro años”, agrega.

En ese sentido, la firma expresa que rechaza “de la forma más enérgica la violencia que culminó en este hecho y cualquier manifestación de violencia en la vía pública o en cualquier otro ámbito”, al tiempo que manifiesta solidaridad con la familia del fallecido, con la que ya se puso en contacto para brindar apoyo y colaboración, según sostiene el comunicado.

La empresa comunica a su comunidad de repartidores que “abrirá espacios de conversación y contención” y que próximamente convocará a nuevas instancias, con el asesoramiento de profesionales, para escuchar sus inquietudes, brindar apoyo emocional y trabajar juntos en herramientas de convivencia y seguridad. “Reiteramos la total disposición a colaborar con las autoridades, aportando toda la información que sea necesaria para el esclarecimiento de la investigación”, concluye.

Informe policial

Por su parte, el informe de la Jefatura de Policía, al que accedió la diaria, detalla que, próximo a las 19.40 de este lunes, personal policial llegó a las inmediaciones de la esquina de Cuareim y Colonia, ante un llamado por un hombre herido de arma blanca.

“Al llegar al lugar, los efectivos policiales ubicaron a un hombre de 62 años de edad, de nacionalidad venezolana, herido en el abdomen, por lo que fue trasladado de inmediato al hospital Maciel, en donde, tras ser asistido por un médico de guardia, le diagnosticaron ‘herida de arma blanca, viscerado y con pase a block quirúrgico, ya que reviste gravedad’. Mediante comunicación con el hospital se pudo establecer que la víctima falleció horas más tarde”, describe.

La Policía procedió a la entrevista de testigos, quienes manifestaron que el hecho se originó a raíz de una discusión relacionada con el tránsito. Según lo recabado, el autor del crimen, un hombre que circulaba en un auto, descendió del vehículo, lesionó a la víctima, quien conducía una moto, con un objeto punzante y se dio a la fuga.

Mediante el análisis de las cámaras de la Dirección de Videovigilancia, Analítica y Relevamiento Urbano, se logró ubicar el vehículo involucrado y proceder a la detención del agresor en las inmediaciones de Mercedes y Yi, para trasladarlo a una dependencia policial. El responsable del hecho es un hombre de 30 años de edad, sin antecedentes penales.