Sutiga impulsa el pasaje de servicios tercerizados del Mides a la órbita estatal

El sindicato de trabajadores tercerizados propone que los servicios vinculados a violencia basada en género, acompañamiento a mujeres con niñas, niños y adolescentes a cargo, y atención de personas adultas, pasen a ser gestionados directamente por el Ministerio de Desarrollo Social.

El Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines (Sutiga) mantiene conversaciones con el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, y con legisladores oficialistas para que algunos servicios que actualmente funcionan bajo el régimen de tercerización pasen a la órbita del Estado.

Entre las áreas que el sindicato considera prioritarias se encuentran los programas vinculados a violencia basada en género, el acompañamiento a mujeres con niñas, niños y adolescentes a cargo y algunos servicios destinados a personas adultas.

Nadia dos Santos, secretaria general de Sutiga, comentó a la diaria este viernes que los programas que se analizan junto con las autoridades del Mides están vinculados a esas temáticas. Explicó que “hablar de poner fin a la tercerización significa que los trabajadores sean presupuestados, con contratación directa por parte del Ministerio de Desarrollo Social [Mides], y que la ejecución de los programas sea coordinada por la administración central, a través del Mides”. Además, sostuvo que el pasaje de algunos servicios a la órbita estatal también permitiría “abaratar” el uso de los recursos económicos.

La dirigente señaló que, a juicio del sindicato, existen servicios tercerizados cuya ejecución presenta dificultades. “A lo largo del tiempo se ha visto que este no es un tema reciente, tanto en lo que respecta a los atrasos salariales como a otras cuestiones vinculadas al funcionamiento de los servicios y a la respuesta que reciben las personas usuarias”, indicó. En ese sentido, agregó que la situación “no es nada fácil” y que los fideicomisos son observados “bajo la lupa”, ya que los trabajadores son contratados por intermedio de organizaciones de la sociedad civil (OSC) y no directamente por el Mides.

“Estamos trabajando junto con el Mides para analizar y definir cuáles son las mejores opciones. Además, terminar con algunos servicios tercerizados debe permitir resolver uno de los conflictos que más se repiten, el de los atrasos salariales”, precisó.

Dos Santos sostuvo que las políticas sociales dirigidas a poblaciones en situación de vulnerabilidad deben ser analizadas teniendo en cuenta también las condiciones laborales de quienes las ejecutan. En ese sentido, consideró que es necesario revisar tanto la planificación como la implementación de esos programas.

Para la dirigente, “es primordial que se desterciaricen los servicios del Mides”, aunque reconoció que el proceso implica cierta complejidad. Afirmó que avanzar en algunos programas permitiría que trabajadores con años de experiencia en distintos cargos y proyectos, muchos de ellos con más de una década de trayectoria, accedan a contratos más estables y a mayores garantías laborales.

Por otra parte, informó que Sutiga adherirá al paro general parcial convocado por el PIT-CNT para el próximo miércoles. No obstante, señaló que el sindicato habilitará a sus distintos núcleos de base a definir las características de la medida.

Además, indicó que en algunos programas se analiza la posibilidad de una paralización de 24 horas, en lugar de la franja horaria de 9.00 a 13.00 establecida por la central sindical.