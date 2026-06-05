Comisión de Ganadería del Senado citará a la Dinara por el plan de desarrollo pesquero

Desde el Parlamento se buscará profundizar con el organismo sobre los avances del plan y en qué etapa de implementación se encuentra.

La Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Senadores recibió este jueves a una delegación de dirigentes de la Intergremial Marítima, que realizó una exposición sobre la situación actual de la pesca nacional, así como sobre la habilitación de permisos a embarcaciones extranjeras y la aprobación de autorizaciones para trabajadores extranjeros, entre otros temas.

El dirigente de la Intergremial Marítima, Facundo Montaña, dijo a la diaria que, entre los principales puntos, la comisión definió citar a la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) para que informe sobre el nuevo plan de desarrollo pesquero y su estado de planificación.

Asimismo, señaló que la Intergremial expuso distintos temas de interés para los trabajadores, especialmente en lo referido a las titulaciones otorgadas por la Prefectura, las habilitaciones a trabajadores de otras nacionalidades, la falta de tripulación uruguaya en las embarcaciones y las condiciones laborales del sector.

En relación con las titulaciones y los aportes de trabajadores extranjeros al Banco de Previsión Social (BPS), Montaña indicó que la comisión resolvió derivar el tema a la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Senadores, a fin de que la Intergremial Marítima sea convocada a exponer sobre esos asuntos. Agregó que durante la sesión “hubo receptividad e interés de todas las partes, tanto de legisladores oficialistas como de la oposición”.

El dirigente destacó además que representantes del Frente Amplio y del Partido Nacional manifestaron que en sus programas de gobierno incluyen iniciativas vinculadas con un plan de desarrollo para el sector pesquero. También señalaron la importancia de promover instancias de diálogo entre cámaras empresariales, sindicatos y autoridades, con el objetivo de trabajar en un nuevo esquema de desarrollo para el sector que contemple a todas las partes.

Por último, Montaña informó que la próxima semana dirigentes del Centro de Maquinistas Navales serán recibidos por la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados. Además, en los próximos días mantendrán una reunión con el comandante en jefe de la Armada Nacional, José Luis Elizondo Chiesa, para abordar el tema de las titulaciones de trabajadores extranjeros y las decisiones de la Prefectura.