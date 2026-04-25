Un vecino se para en la calle Vizcaya a mirar el despliegue de censistas, periodistas y policías que se mueven en el campito enfrente de la escuela Ana Frank, en Cerro Norte. “Acá hubo un tiempo en que los vecinos poníamos las sillas y todos los fines de semana había campeonatos. Ahora esto está muerto, imaginate que hacer deporte acá es imposible”, cuenta en diálogo con la diaria.

El jueves y el viernes empezó a funcionar el programa Más Barrio, una iniciativa que busca reducir los problemas de seguridad, infraestructura y vivienda a través de un “abordaje integral” en aquellos territorios con “mayores niveles de vulnerabilidad, exclusión socioterritorial y violencia”, según se establece en un documento que resume el objetivo del programa. La primera parte del plan consistió en la realización de un censo, en el que participaron 140 funcionarios públicos del Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), Presidencia, Sistema Nacional de Emergencia y UTE, así como estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República.

Días atrás, el campito tenía unos pastizales gigantescos y estaba repleto de basura. Ahora, con el pasto cortado y el terreno limpio, se instaló una carpa para que los funcionarios realicen su trabajo en territorio. “Esto ya es un cambio absoluto en lo que es el paisaje del barrio, pero es esto y son otras zonas que ya están cambiando”, dijo el ministro del Interior, Carlos Negro, el viernes en rueda de prensa.

El vecino que observa el movimiento en el barrio dice que si se recuperara el campito de manera definitiva, sería una ganancia para el barrio, ya que hay pocos espacios públicos donde los niños y niñas pueden estar. “Los gurises se juntan en la Plaza de Deportes [10], que es el lugar donde se junta gente de los dos lados, que nada tiene que ver con los problemas que hay”. La distinción en dos zonas del barrio se debe a la disputa que existe entre diversas bandas criminales que operan en el territorio y, más en concreto, la que se da entre Los Colorados, Los Albín y Los Suárez.

Hace ya varios meses que un grupo de vecinos y vecinas está trabajando para hacer una canchita de fútbol en la calle Santa Cruz de la Sierra, a unas cuadras de la escuela. Juan Rodríguez, referente barrial y uno de los encargados de la iniciativa, cuenta que sacaron diez camiones de basura del terreno, cortaron el pasto y ahora les falta colocar los arcos. Dos fines de semana al mes juntan a los niños y niñas del barrio y hacen actividades y les dan la merienda. “En este espacio queremos meter un contenedor para que maestros particulares vengan de mañana para los que van al turno de tarde y los ayuden con los deberes, y de tarde para los que van al turno matutino, y también darles de desayunar y merendar”, contó.

Teresa, que vive hace 40 años en el barrio, cuenta que se trata de una “red de merenderos que es sencillita y vistosa”. Si llueve, la merienda la hacen en su casa; si está lindo, van al campito. La comida la compran con lo que cada uno de los vecinos pone de su plata y lo que consiguen de vender ropa en el barrio a un precio muy barato.

Elbio Bos, que es concejal vecinal, cuenta que los que están detrás de esta iniciativa tienen la virtud de que son aceptados por todo el barrio. “Hablan, porque hay que hablar con todo el mundo acá, con los buenos, los malos y los medianos. Y entonces llegaron a acuerdos. Que los gurises a determinada hora van a estar en el campo y que no tiene que haber balaceras. Eso es un logro de ellos”, contó.

Otra vecina que se suma a la charla cuenta que la última balacera fue hace un mes, pero que desde diciembre han podido hacer movidas en el campito. “El otro día vinieron siete gurises, faltaron muchos, y me pidieron pomelo. Nunca habían tomado pomelo, y fuimos y les compramos”, agrega Teresa. En total, unos 28 niños y niñas se acercan a merendar los fines de semana que realizan la iniciativa.

José Manuel Azambuya, el ministro Carlos Negro y Leonardo Machado, en Cerro Norte. Foto: Alessandro Maradei

El plan y sus dimensiones

La iniciativa, que cuenta con la participación de Presidencia, el Ministerio del Interior [MI], el MVOT y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), surgió a partir de la identificación de zonas críticas a nivel nacional. Se seleccionaron 21 zonas prioritarias y este año se buscará avanzar en cinco: en Cerro Norte en Montevideo; en el barrio Corfrisa, en Las Piedras, Canelones; el barrio La Higuera en Durazno; Santa Teresa o La Colina en Rivera y Maldonado Nuevo o San Antonio, en Maldonado.

Para el desarrollo del programa, la Corporación Andina de Fomento (CAF) habilitó un préstamo de 50 millones de dólares y se abrió una línea de crédito de 200 millones de dólares. El jueves, Alejandro Sánchez, el secretario de Presidencia, que lidera el proceso, contó que además los ministerios pondrán en juego recursos presupuestales propios en cada caso.

Negro destacó el viernes que la recepción de los vecinos ha sido muy positiva y que existe una predisposición a que “el plan Más Barrio se afinque definitivamente en la zona y pueda atender todas las necesidades y carencias que se manifiesten”. Asimismo, contó que los reclamos son variados y refieren a la “iluminación, problemas de seguridad, vigilancia, las zonas que están dominadas por pastos crecidos y animales, autos quemados”.

El ministro del Interior señaló que hay un “sinnúmero de acciones a emprender ahora que se llega con el plan Más Barrio a la zona, y mucho por trabajar por dentro”. También destacó la reducción de homicidios en la zona, que fue de un 30%, y dijo que el MI lleva realizando un trabajo en la zona desde hace un año “con policiamiento inteligente, cuadrantes, información y análisis criminal”, que ha podido determinar acciones concretas como la captura de algunos referentes criminales de la zona.

La ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro, dijo que el abordaje de estos dos días tiene un doble objetivo: por un lado, “el acercamiento, el llegar, el conversar sobre las distintas problemáticas también que tienen las familias” y, por otro, “una acción concreta es la restitución de las prestaciones en caso de que [la persona] no las tenga”.

Por otra parte, contó que los niños de la escuela Ana Frank estaban contentos por la recuperación del predio de la escuela porque eso les va a permitir “salir a jugar” y destacó que es una forma de mostrar que el “Estado está presente”, que “el Estado no se retira”.