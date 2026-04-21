Este lunes, al día siguiente de su regreso de España, donde participó en la cumbre “En defensa de la democracia”, el presidente Yamandú Orsi encabezó un nuevo Consejo de Ministros, el cuarto en lo que va del año. En esta oportunidad, el vocero fue el ministro de Turismo, Pablo Menoni, quien presentó un conjunto de medidas sobre turismo social, entre ellas, el otorgamiento de subsidios de hasta 10.000 pesos para personas con ingresos menores a 20.000 pesos.

Otro de los temas abordados en el Consejo de Ministros fue el programa integral de vivienda y seguridad Más Barrio, que empezará a implementarse este jueves en Cerro Norte, Montevideo. La primera parte del plan consistirá en la realización de un censo, entre jueves y viernes, en el que participarán 140 funcionarios públicos del Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) y Presidencia, así como estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, dijo en rueda de prensa el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez.

“Vamos a ir a explicar a los vecinos de qué se trata la intervención del proyecto Más Barrio en la zona”, apuntó. “Vamos a aprovechar para relevar, en definitiva, las condiciones edilicias de las viviendas, las características que puedan estar necesitando, ya sea una vivienda con tenga problemas eléctricos, problemas sanitarios o problemas constructivos, a los efectos de tener una dimensión más acabada”, agregó.

Desde el MVOT, en tanto, informaron que, tras el relevamiento “se iniciarán de forma inmediata acciones de mejoramiento barrial, arreglos de espacios públicos, alumbrado y otras mejoras que se irán ampliando en función de la información relevada”. Sánchez detalló que se brindarán “canastas de materiales” a los vecinos que puedan optar por la autoconstrucción, mientras que “habrá otras viviendas que será necesario derribarlas”.

El secretario de Presidencia remarcó que, aunque el programa “no es un plan de seguridad”, “tiene un componente de seguridad importante, que es la necesidad de que la gente pueda vivir en barrios seguros”. Sánchez señaló que en el caso particular de Cerro Norte el plan incluirá intervenciones para “abrir calles” en los pasajes.

El programa alcanzará cinco zonas que han sido priorizadas en función de la ocurrencia de delitos violentos y la precariedad habitacional y social. Además de Cerro Norte, se desplegará en los barrios San Antonio, en Maldonado; Corfrisa-Talca, en Las Piedras, Canelones; y en las ciudades de Durazno y Rivera. La línea de crédito de hasta 250 millones de dólares otorgada por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) contempla intervenciones en 21 zonas prioritarias identificadas por el gobierno; se estima que se beneficiarán alrededor de 70.000 personas en la primera etapa de implementación del programa.

Subsidios para el turismo social

Al término del Consejo de Ministros, desde el gobierno también destacaron las inversiones del entorno de 1.000 millones de dólares que comenzarán a ejecutarse en los próximos meses. A modo de ejemplo, Menoni mencionó el arribo de la compañía de telecomunicaciones Tigo, la venta del hotel Enjoy Punta del Este al grupo brasileño JHSF y la planta solar fotovoltaica que UTE construirá en Cerro Largo.

La ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, informó al resto del gabinete sobre las inversiones de más de 2.000 millones de dólares en infraestructura que su cartera ejecutará en este período. Según Menoni, Etcheverry detalló que hay 77 contratos en ejecución y nueve licitaciones publicadas. Asimismo, la ministra de Transporte destacó “la importancia de la conectividad tanto de transporte metropolitano como de transporte ferroviario” e informó, en ese sentido, que “hay tres locomotoras nuevas que están en la etapa de testeo”, resumió Menoni.

Con relación a las medidas vinculadas al Sistema Nacional de Turismo Social, el ministro sostuvo que, “si bien a lo largo de las diferentes administraciones se ha hecho turismo social, esta administración lo que tiene es una impronta nueva desde el punto de vista de innovación”, a partir de “una visión sistémica”. Señaló que el programa de turismo social tiene, por un lado, una “arista institucional” que refleja “un compromiso del sector privado para que estas políticas de turismo social sean sostenibles a lo largo del tiempo” y, por otro lado, una arista tecnológica “muy importante y fundamental”, que se traduce en el desarrollo de una plataforma digital.

Menoni explicó que será “muy similar a las plataformas internacionales donde hacemos reservas” y buscará que el Sistema Nacional de Turismo Social sea “escalable” para “abarcar a la mayor cantidad de uruguayos y uruguayas posible como beneficiarios”; asimismo, se apuntará a asegurar “la neutralidad en la dirección de la oferta”, ya que la “gestión manual que se hacía hasta ahora también tenía un sesgo” en las ofertas.

Menoni explicó que el reforzamiento del turismo social estará acompañado por el “incentivo a la demanda” mediante subsidios progresivos. En principio, el plan abarcará a 50 beneficiarios del programa Uruguay Crece Contigo y a 100 jubilados que perciban menos de 30.000 pesos mensuales. El subsidio será del 100% para beneficiarios con ingresos de hasta 3 bases de prestaciones y contribuciones (BPC) –unos 20.000 pesos aproximadamente–, del 40% para los de 3 a 6 BPC y de 20% para los de 6 a 10 BPC.

El monto se calculará con base en una estadía promedio de dos noches con traslado y gastronomía, lo que actualmente se estima en unos 10.000 pesos por persona. El presupuesto del Ministerio de Turismo para financiar este plan es de 20 millones de pesos en 2026 y de 30 millones para los años siguientes.

Las agencias proveedoras de servicios turísticos –que figuren en el Registro de Operadores Turísticos– serán las que suban sus ofertas a la plataforma. Posteriormente, el gobierno evaluará que cumplan determinadas condiciones, por ejemplo, que con 10.000 pesos se pueda disfrutar de la estadía promedio. A través de la plataforma también se podrá hacer pagos cuando el costo exceda el subsidio disponible para la persona.