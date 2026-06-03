Fiscalía de Milán ratificó el indulto a la italiana Nicole Minetti

En la sentencia se indicó que “no se han detectado irregularidades en el proceso de adopción reconocido en Italia por el Juzgado de Menores de Venecia”

La Fiscalía de Milán dispuso mantener el indulto a Nicole Minetti, exconsejera regional de Lombardía, y pareja del empresario Giuseppe Cipriani, que fue investigada luego de que trascendiera que había habido una serie de irregularidades en el proceso de adopción de un niño uruguayo.

En febrero, el mandatario Sergio Mattarella indultó a Minetti por motivos humanitarios debido a que su hijo, que fue adoptado en Uruguay en un proceso que está siendo investigado, tenía una enfermedad grave. La exconsejera de Lombardía había sido condenada a casi cuatro años de prisión por contactar a trabajadoras sexuales para fiestas que organizaba el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi.

La fiscalía de Milán concluyó que “de las investigaciones llevadas a cabo se desprende que los hechos recogidos en los informes de prensa no se corresponden con la verdad y que no han surgido hechos que entren en conflicto con el marco probatorio ya adquirido”, según informó este miércoles Il Fato Quotidiano.

El medio italiano informó en su momento el detalle del proceso de adopción del niño uruguayo, que estaba bajo el amparo del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, y que motivó el inicio de una investigación administrativa por presuntas irregularidades. A eso se sumó que la madre biológica del niño, María de los Ángeles González Colinet, se encuentra desaparecida y resurgieron dudas sobre la muerte de dos abogados conectados al caso en un incendio en Maldonado, en junio de 2024.

Il Fato Quotidiano también dio a conocer el relato de la masajista uruguaya Graciela Mabel de los Santos, que trabajó 20 años en la chacra Gin Tonic de Cipriani, y que acusó a Minetti de ejercer proxenetismo en Uruguay. En entrevista con el medio italiano, según recogió Infobae, De los Santos dijo que “Minetti nunca cambió su vida. Continuó haciendo aquello por lo que fue condenada en Italia: complicidad en la prostitución”.

Sin embargo, la fiscalía resolvió no tomarle declaración a la masajista, ya que “el tratado de cooperación judicial en materia penal entre Italia y Uruguay (...) tiene por objeto la obtención de pruebas o elementos probatorios durante un procedimiento penal”. Sin embargo, Minetti no está siendo investigada por el sistema de justicia italiano ni uruguayo, según confirmaron la Policía italiana e Interpol.

“Las acusaciones sobre la participación de Nicole Minetti en fiestas con drogas y sexo en los últimos años, que la masajista hizo originalmente a Il Fatto Quotidiano, inicialmente de forma anónima y luego con su nombre, se contradicen con numerosas declaraciones tomadas durante la investigación de la defensa, así como con declaraciones prestadas a los Carabinieri por personas con conocimiento de los hechos”, argumentó la Fiscalía.

En cuanto a la muerte de los abogados en un incendio, la fiscalía consideró que la “muerte en circunstancias poco claras no involucra al abogado de los padres adoptivos, sino a la abogada del menor, quien estaba a favor de la adopción. No se libró ninguna batalla legal en el proceso, ya que los padres biológicos, representados por su defensor público, no comparecieron, y la madre biológica del menor siempre ha estado ilocalizable”, se señaló.

La Fiscalía puntualizó que “no se han detectado irregularidades en el proceso de adopción reconocido en Italia por el Juzgado de Menores de Venecia” y también que el niño tiene una “grave condición de salud”, por la cual “está siendo tratado en el Hospital Infantil de Boston, así como en Italia”.