El vicepresidente del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), Mauricio Fuentes, estuvo en Panorama informativo de la diaria Radio y, en el marco de la adopción irregular en Maldonado que concretó la pareja italiana conformada por Nicole Minetti y Giuseppe Cipriani en Maldonado, dijo que se encuentran bajo una investigación administrativa que “tiene que determinar si la adopción fue o no irregular”, pero “hay elementos que dan cuenta de una situación extraña” y el protocolo habitual “no sucedió porque es un procedimiento que ya desde el comienzo se da bajo una situación de excepcionalidad”.

En el marco del caso, sobre las visitas de menores al amparo del INAU a la chacra Gin Tonic en Maldonado, dijo que es parte de la investigación “respecto del marco en el que se dieron esas visitas” y planteó que “los gurises que están en los hogares de INAU pueden tener actividades recreativas, pueden salir y pueden ir a visitar a personas a las que conocen” pero “el problema es el marco en el que esto ocurre”. “En qué medida había una valoración previa respecto del equipo del hogar en cuanto a las garantías del lugar al que se dirigían y en qué medida las supervisiones estaban al tanto, valoraban y apoyaban esta práctica”, por lo que “puede ocurrir” pero la diferencia está en “si en este caso ocurrió de acuerdo a lo que está previsto que ocurra”.

“Este niño tenía la condición de adoptabilidad, durante un periodo de tiempo no había sido considerado por ninguna de las familias que integraban el RUA (Registro Único de Aspirantes) y se inicia un procedimiento de adopción por la vía de la excepcionalidad”. Subrayó que, en la medida en que el proceso transcurre, “cambia la normativa vigente con relación a adopciones a partir de lo que es la LUC y cuando se determina la adopción la sentencia judicial hace referencia al artículo de la LUC”. En suma, “hay un conjunto de elementos que creo que ameritan una investigación de todo lo que ha rodeado a este caso” a la interna del INAU a pesar de que “se va a poner a disposición de la Justicia todo lo que determine”.

A la luz de ese caso, pero también el de Itzaé –una bebé que estuvo bajo el cuidado de una madre adoptante durante ocho meses pero que por resolución judicial pasó al amparo de un tío biológico–, dijo que “muchas veces se valora al INAU en su conjunto o áreas específicas del INAU por algunas situaciones o algunos casos”, lo que no le parece mal y la institución debe trabajar en “aquellas prácticas que deben modificarse”, pero se trata de “dos situaciones de adopción en las más de 400 o 500 que se han dado en los últimos cinco años”.

“Si hay prácticas que están mal vamos a trabajar para corregirlas”, dijo Fuentes. Dijo que ya se hicieron “algunos movimientos” y tienen la expectativa de que “algunos movimientos también en términos del organigrama institucional permitan que el área de adopciones articule mejor con otras áreas de la institución”. Resaltó, sin embargo, que el Poder Judicial “interviene y muchas veces lo que trasciende públicamente no necesariamente es todo lo que ocurre en torno a un determinado hecho”. En el caso de Itzaé, señaló que hay elementos que INAU “está investigando y debe pensar si fueron hechos de manera acorde o no”, pero también existe “una cuestión que obedece estrictamente al Poder Judicial, porque así como la niña fue entregada a una madre adoptante durante el mes de abril, en el mes de mayo el INAU dio cuenta de que había un tío biológico de esa niña que tenía la voluntad de hacerse cargo de su cuidado y el Poder Judicial fue quien determinó que debía seguir al cuidado de la madre adoptante”, aseveró.

Fuentes sobre el comisionado parlamentario para infancia y adolescencia: cualquier figura de “monitoreo” es bienvenida

El Senado aprobó el proyecto de ley para crear un comisionado para la infancia y adolescencia. Fuentes evaluó que “cualquier figura que permita un monitoreo en términos de derechos humanos tiene que ser bienvenida y celebrada por toda la ciudadanía”. En este caso, opinó que el instrumento permitirá “ahondar en un conjunto de situaciones” para las que hoy las herramientas institucionales “no existen o, en caso de que existan, no tienen la mirada amplia que podría tener esta figura”. “Siempre, cuanto más ojos mirando haya, para el INAU tiene que ser mejor aunque le implique más trabajo”, opinó.

Sobre el rol de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), que se expresó contraria a la iniciativa, dijo que la valoran “profundamente” pero “monitorea a partir de lo que es el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura”: “Desde mi mirada, deja por fuera un conjunto de aspectos que tienen que ver con el desarrollo de las infancias y las adolescencias en Uruguay que la figura del comisionado parlamentario eventualmente podría abarcar”, acotó.

Inau atraviesa un “desborde” en el sistema de protección especial

Fuentes dijo que la realidad actual de la institución es “compleja y complicada”, con un “desborde” en el sistema de protección especial y, en concreto, en hogares de 24 horas. “El amparo creció exponencialmente, de manera muy pronunciada en los últimos años, especialmente en su modalidad de acogimiento familiar y eso es una buena noticia, pero es real que no se disminuyó la cantidad de gurises y gurisas que están en hogares del INAU y es preocupante porque es una situación sí de sobrepoblación en la que somos conscientes que el sistema necesita descomprimirse”, acotó. Agregó que la tendencia histórica indica que “va a seguir en aumento”, lo que configura una “situación crítica” que no se podrá sostener institucionalmente sin tomar “medidas que apunten al fondo de la cuestión”.

Existen tres líneas de trabajo: “Cómo hacemos para evitar que ingresen; cómo hacemos para que quienes están estén en las mejores condiciones posibles y cómo hacemos para que egresen lo más rápido posible”, listó. La “desinternación” de 0 a 3 años se enmarca en la última etapa y reparó en que hay 126 niños de esa franja etaria internados en hogares frente a los 176 que constataron al asumir, con lo que “se redujo prácticamente en un tercio”. Además, aprobaron licitaciones “para hacer un trabajo intencionado de desinternación de 0 a 3 años en Montevideo y Canelones” y trabajan con Unicef para “construir un modelo para el resto del país”.

También preocupan las salidas no acordadas. Fuentes dijo que “creció la cantidad” de salidas pero no de jóvenes, por lo que son los mismos que realizan más: “Son gurisas que se van pero vuelven, eso es un primer dato de la realidad. Es un fenómeno que se da particularmente más en mujeres que en varones, lo tenemos estudiado, y se está dando cada vez con menores periodos de tiempo”, describió. Un primer eje de trabajo es “un protocolo nuevo que nos permita diferenciar el riesgo en este tipo de salidas” a través de una serie de indicadores para valorar “si es una situación de riesgo que amerita hacer una denuncia inmediata o no”. “Más de la mitad de denuncias de personas ausentes que tiene el Ministerio del Interior son salidas no acordadas del INAU”, advirtió.

Lo anterior descansa en que hay situaciones con “un riesgo muy alto” y otras que carecen de peligro, e INAU entiende que son más las segundas: “Hacer, hoy por hoy como estamos haciendo institucionalmente, la denuncia de esa situación implica que además de que colapsamos al Ministerio del Interior que es quien tiene que hacer la búsqueda, también implica que la chiquilina o el chiquilín, una vez que aparece que capaz que fueron dos horas o tres horas después de que se hizo la denuncia, tiene que pasar por toda la serie de revisiones que implica el levantamiento de una denuncia de persona ausente”, acotó.

Finalmente, en casos de violencia y abuso sexual, dijo que por un lado está “la reparación del daño” –porque es un derecho, pero también debido a que si “atravesé una situación de violencia y no pude trabajarla adecuadamente, me expone a estar nuevamente en situaciones de esas características”– y, por otro, “generar mecanismos de prevención”. En ese eje es relevante la atención en salud mental “incluso con personas adultas”, además de “lo que tiene que ver con sensibilización y lo que tiene que ver con las redes sociales”.

La coordinación entre organismos y el cierre del Centro de Breve Estadía

El 19 de mayo cerrará el Centro de Breve Estadía para reconvertirse en nuevos proyectos. El jerarca dijo que allí “convivían realidades muy distintas” y se entendió necesario “generar proyectos que atiendan a esas trayectorias diferentes que cada chiquilín trae”, algunos inmersos en situaciones “inesperadas y fortuitas” pero otros con “trayectorias delictivas o que vienen de haber vivido medidas privativas de libertad”.

“Puede correrse el riesgo de pensar que esto es una medida o una estrategia que busca la segregación. No, de ninguna manera. Es cómo podemos dar a cada persona un abordaje adecuado en función de sus características y de su realidad, creo que esa es nuestra prioridad. Estamos trabajando para que durante el mes de mayo podamos cerrar definitivamente lo que fue el Centro de Breve Estadía (ex Tribal) y lo que estamos trabajando no tiene que ver con trasladarlo de lugar”, advirtió. El concepto es “otra lógica de funcionamiento del sistema de protección especial” y dijo que no es responsabilidad de Tribal, sino “de un sistema que depositaba en Tribal lo que no sabía cómo resolver”.

La idea para el nuevo esquema es que “apenas se determine el amparo haya dos equipos que, en el momento, hagan una primera valoración respecto a cuál puede ser el dispositivo más adecuado para que esas gurisas y gurises sigan su trayectoria”. Además, adelantó que iniciará con el centro para varones ex Tribal pero en el segundo semestre se trabajará “con lo que es Magnolia, que es el Centro de Breve Estadía para mujeres, que también viene de situaciones muy delicadas, muy sensibles, y que entendemos que también tiene que ser revisado el modelo de atención”.