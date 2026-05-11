La semana pasada, la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, presentó un proyecto de intervención urbana para el Palacio Legislativo, en el marco de los 100 años del edificio. Según el borrador, la iniciativa incluye, entre otras cosas, un edificio anexo, obras en las calles de la zona, la incorporación de áreas verdes y la instalación de una semipeatonal en un tramo de la avenida General Flores.

El sábado, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, dijo que si dependiera de él, esos recursos serían destinados a la primera infancia. “En este momento no lo haría, en un escenario de restricción fiscal, esa es mi posición personal”, expresó.

Por el contrario, el ministro de Turismo, Pablo Menoni, dijo hace unos días en rueda de prensa que está “ansioso” por ver la “concreción del proyecto”, aunque reconoció que primero es necesario “recorrer un montón de instancias” previas, en relación a las consultas públicas que Cosse anunció.

De todas formas, subrayó que la zona del Palacio Legislativo “es el lugar más visitado de Uruguay”, por lo que señaló que la intención no solo es que los turistas circulen “de forma segura”, sino que también se trata de “una señal al sector turístico de la mejora de un lugar emblemático que tenemos”. “Tenemos un montón de turistas que, al no llegar en excursiones, por ejemplo, se desorientan y no pueden acceder a este lugar”, mencionó, y dijo que estima que con la reforma se va a incrementar “sin dudas” el número de personas que visitan la casa de las leyes.

En la misma línea se expresó el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, este lunes, quien dijo que saluda la iniciativa, ya que considera que a Montevideo “le puede venir muy bien revitalizar esa zona de la capital”, en articulación con la Intendencia de Montevideo, ya que “implica una cantidad de transformaciones al área”. “Es una de las herramientas que Montevideo tiene que tener para cambiar un poco los ejes”, resaltó.